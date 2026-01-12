Ведомости
БК ВинлайнФрибеты за депозит
Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S1

Первый в году BetRace уже стартовал!

БК Winline продолжает серию BetRace и приглашает клиентов принять участие в турнире по ставкам на игры BLAST Bounty S1. Формат максимально простой и ориентирован на активность бетторов. По итогам гонки 500 лучших участников  получат фрибеты номиналом до 150 000 рублей.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей за пари на киберспорт

Свернуть

Для участия в промоакции достаточно совершать описанные действия:

1. Оформить счет в БК Winline при отсутствии регистрации.

2. Перейти в раздел BLAST Bounty S1 и согласиться с правилами промо.

3. Ставить на любые события турнира.

Участие в BetRace предполагает заключение ординаров и экспрессов с минимальным кэфом 1.30. Каждое рассчитанное пари поднимает вас выше в турнирном рейтинге. Финал промо запланирован на 26.01.2026. Бонусы получат 500 самых активных бетторов.

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей в рамках акции BLAST Bounty S1

Свернуть

Игроки имеют 30 дней на применение фрибетов. В зачет идут ординары и экспресс-ставки с коэффициентом от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

Свернуть

Основные положения акции представлены в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

26.01.2026 (10:59 МСК)

Пари с фрибетами и выкупом исключены из зачета.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призы достаются 500 лучшим игрокам➖ Для попадания на верхние строчки требуется значительный оборот средств
➕ Турнир доступен для всех пользователей букмекерской конторы 

Заключение

Свернуть

Шансы на получение фрибетов есть у всех клиентов БК. Тем не менее формат BetRace больше подходит активным игрокам с большим банкроллом. Высокий темп ставок и борьба за позиции в рейтинге требуют дисциплины и внимательного отбора исходов.

Валентин Васильев

