Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S1

Партнерский проект
БК Winline продолжает серию BetRace и приглашает клиентов принять участие в турнире по ставкам на игры BLAST Bounty S1. Формат максимально простой и ориентирован на активность бетторов. По итогам гонки 500 лучших участников получат фрибеты номиналом до 150 000 рублей.
Для участия в промоакции достаточно совершать описанные действия:
1. Оформить счет в БК Winline при отсутствии регистрации.
2. Перейти в раздел BLAST Bounty S1 и согласиться с правилами промо.
3. Ставить на любые события турнира.
Участие в BetRace предполагает заключение ординаров и экспрессов с минимальным кэфом 1.30. Каждое рассчитанное пари поднимает вас выше в турнирном рейтинге. Финал промо запланирован на 26.01.2026. Бонусы получат 500 самых активных бетторов.
Игроки имеют 30 дней на применение фрибетов. В зачет идут ординары и экспресс-ставки с коэффициентом от 1.01 до 10.00.
Основные положения акции представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.01.2026 (10:59 МСК)
Пари с фрибетами и выкупом исключены из зачета.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы достаются 500 лучшим игрокам
|➖ Для попадания на верхние строчки требуется значительный оборот средств
|➕ Турнир доступен для всех пользователей букмекерской конторы
Шансы на получение фрибетов есть у всех клиентов БК. Тем не менее формат BetRace больше подходит активным игрокам с большим банкроллом. Высокий темп ставок и борьба за позиции в рейтинге требуют дисциплины и внимательного отбора исходов.