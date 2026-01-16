Ведомости
16 января 20:22
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Ледовый раунд от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за пари на хоккейные игры

150 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Проведите выходные с пользой!

«Ледовый раунд» — новая активность от «Балтбета», рассчитанная на любителей хоккея. Чтобы забрать фрибет от 150 рублей, достаточно заключить 5 ставок с минимальной суммой и коэффициентом, указанными в правилах. Как только пари будут зафиксированы, награда поступит на ваш счет.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет в рамках промо Ледовый раунд

Свернуть

Для начисления бонуса пройдите следующие этапы:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете БК «Балтбет».

2. Подключите участие в промо «Ледовый раунд».

3. Совершите 5 ставок на хоккейные события с минимальным коэффициентом 1.70.

Пари любого типа на сумму от 150 рублей подходят для зачета. Выполнить все требования необходимо за 1 день.

Как отыграть бонус от 150 рублей за серию пари на хоккей в БК Балтбет

Свернуть

Коэффициенты для ставок по фрибету находятся в рамках от 1.40 до 100.00. Бонус действует 30 суток и может применяться для одиночных и для комбинированных пари. В одном экспрессе разрешено до 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

Свернуть

Вниманию читателей представлены главные правила акции.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

18.01.2026 (23:59 МСК)

Для «Ледового раунда» не принимаются пари на повторяющиеся исходы одного матча.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Акция не предполагает сложных шагов➖ Для зачета необходимо совершить пари на общую сумму не менее 750 рублей
➕ Предложение рассчитано на игроков с любым опытом 

Заключение

Свернуть

Лайтовое предложение на выходные для любителей хоккея. Важно оформить купоны, а не побеждать в каждом пари. Участвовать можно без спешки, в привычном ритме.

Валентин Васильев

