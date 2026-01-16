Ледовый раунд от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за пари на хоккейные игры

Партнерский проект
«Ледовый раунд» — новая активность от «Балтбета», рассчитанная на любителей хоккея. Чтобы забрать фрибет от 150 рублей, достаточно заключить 5 ставок с минимальной суммой и коэффициентом, указанными в правилах. Как только пари будут зафиксированы, награда поступит на ваш счет.
Для начисления бонуса пройдите следующие этапы:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете БК «Балтбет».
2. Подключите участие в промо «Ледовый раунд».
3. Совершите 5 ставок на хоккейные события с минимальным коэффициентом 1.70.
Пари любого типа на сумму от 150 рублей подходят для зачета. Выполнить все требования необходимо за 1 день.
Коэффициенты для ставок по фрибету находятся в рамках от 1.40 до 100.00. Бонус действует 30 суток и может применяться для одиночных и для комбинированных пари. В одном экспрессе разрешено до 10 событий.
Вниманию читателей представлены главные правила акции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.01.2026 (23:59 МСК)
Для «Ледового раунда» не принимаются пари на повторяющиеся исходы одного матча.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция не предполагает сложных шагов
|➖ Для зачета необходимо совершить пари на общую сумму не менее 750 рублей
|➕ Предложение рассчитано на игроков с любым опытом
Лайтовое предложение на выходные для любителей хоккея. Важно оформить купоны, а не побеждать в каждом пари. Участвовать можно без спешки, в привычном ритме.