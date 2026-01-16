Страховка от камбэка на Australian Open от БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей

Акция доступна игрокам, которые выполняют правила букмекера. Для участия необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок».

2. Перейти к турниру Australian Open и выбрать мужской одиночный разряд.

3. Сделать ординарную ставку на победу любого из теннисистов и ждать исхода.

Если выбранный вами спортсмен ведет 2-0 по сетам, но уступает, букмекер возвращает сумму ставки фрибетом до 10 000 рублей. Правила акции не устанавливают минимальный размер пари.