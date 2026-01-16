Страховка от камбэка на Australian Open от БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» подготовила промоакцию к началу Australian Open. Участники могут застраховать пари на победу фаворита в играх мужского одиночного разряда. Бонус до 10 000 рублей начисляется автоматически при проигрыше теннисиста после преимущества 2-0 по сетам.
Акция доступна игрокам, которые выполняют правила букмекера. Для участия необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок».
2. Перейти к турниру Australian Open и выбрать мужской одиночный разряд.
3. Сделать ординарную ставку на победу любого из теннисистов и ждать исхода.
Если выбранный вами спортсмен ведет 2-0 по сетам, но уступает, букмекер возвращает сумму ставки фрибетом до 10 000 рублей. Правила акции не устанавливают минимальный размер пари.
Фрибеты выдаются сроком на 7 дней. Они предназначены для ординарных пари без ограничений по коэффициенту.
Ниже приведены ключевые моменты и лимиты акции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.02.2026 (23:59 МСК)
Промо не касается женских и парных разрядов AO, а также матчей других турниров.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс вернуть проигранные средства при помощи фрибета
|➖ Возврат осуществляется не реальными деньгами
|➕ Для участия не требуется больших сумм
Бонус не гарантирует регулярное возмещение денег, ведь поражения после счета 2-0 происходят редко. Однако упускать возможность застраховать пари не стоит, она может защитить ваши деньги в самый непредсказуемый момент.