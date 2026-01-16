Ведомости
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Страховка от камбэка на Australian Open от БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей

10000 ₽
Бонус
15 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Большой теннис под защитой!

БК «Лига Ставок» подготовила промоакцию к началу Australian Open. Участники могут застраховать пари на победу фаворита в играх мужского одиночного разряда. Бонус до 10 000 рублей начисляется автоматически при проигрыше теннисиста после преимущества 2-0 по сетам.

Как получить страховку до 10 000 рублей на Australian Open в БК Лига Ставок

Свернуть

Акция доступна игрокам, которые выполняют правила букмекера. Для участия необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок».

2. Перейти к турниру Australian Open и выбрать мужской одиночный разряд.

3. Сделать ординарную ставку на победу любого из теннисистов и ждать исхода.

Если выбранный вами спортсмен ведет 2-0 по сетам, но уступает, букмекер возвращает сумму ставки фрибетом до 10 000 рублей. Правила акции не устанавливают минимальный размер пари.

Как отыграть страховку на теннис от Лиги Ставок до 10 000 рублей

Свернуть

Фрибеты выдаются сроком на 7 дней. Они предназначены для ординарных пари без ограничений по коэффициенту.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Ниже приведены ключевые моменты и лимиты акции.

 

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.02.2026 (23:59 МСК)

Промо не касается женских и парных разрядов AO, а также матчей других турниров.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс вернуть проигранные средства при помощи фрибета➖ Возврат осуществляется не реальными деньгами
➕ Для участия не требуется больших сумм 

Заключение

Свернуть

Бонус не гарантирует регулярное возмещение денег, ведь поражения после счета 2-0 происходят редко. Однако упускать возможность застраховать пари не стоит, она может защитить ваши деньги в самый непредсказуемый момент.

Валентин Васильев

