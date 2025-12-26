Турнир Нарды от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

Партнерский проект
В «Лиге Ставок» стартовала промоакция по ставкам на нарды. Игроки соревнуются за позиции в таблице и возможность получить фрибет до 50 000 рублей. Всего в призовую зону попадут 250 участников. Общий фонд турнира составит 500 000 рублей.
Участие в акции проходит по четко прописанной схеме:
1. Создать аккаунт в БК «Лига Ставок» при его отсутствии.
2. В мобильном приложении выбрать «Нарды» и тапнуть кнопку участия.
3. Заключать пари с кэфом от 1.25 и суммой от 100 рублей.
Формат турнира допускает одиночные и комбинированные ставки. Количество баллов напрямую зависит от суммы пари. Бонусные усилители не применяются. Распределение призового фонда в 500 000 рублей назначено на 30 декабря. Всего организатор объявит имена 250 победителей.
Игрок получает 1 фрибет-купон, который нужно использовать в течение недели. Ставка по нему принимается исключительно в формате ординара с любым коэффициентом.
Подробные сведения об акции структурированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.12.2025 (12:00 МСК)
Букмекерская компания Winline также организует турнир BetRace по ставкам на нарды.
Плюсы
Минусы
|➕ Система учитывает различные типы ставок
|➖ В турнире отсутствуют дополнительные множители очков
|➕ Баллы начисляются без скрытых условий
Акции по нардам — редкость на рынке. В этом турнире организатором подготовлено множество наград. Даже игроки с небольшим опытом имеют шанс стать призерами.