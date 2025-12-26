Ведомости
26 декабря
БК Лига Ставок
logo

Турнир Нарды от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

50000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Поднимайтесь в топ и становитесь обладателем фрибета!

В «Лиге Ставок» стартовала промоакция по ставкам на нарды. Игроки соревнуются за позиции в таблице и возможность получить фрибет до 50 000 рублей. Всего в призовую зону попадут 250 участников. Общий фонд турнира составит 500 000 рублей.

Как получить фрибет в турнире Нарды от Лиги Ставок до 50 000 рублей

Свернуть

Участие в акции проходит по четко прописанной схеме:

1. Создать аккаунт в БК «Лига Ставок» при его отсутствии.

2. В мобильном приложении выбрать «Нарды» и тапнуть кнопку участия.

3. Заключать пари с кэфом от 1.25 и суммой от 100 рублей.

Формат турнира допускает одиночные и комбинированные ставки. Количество баллов напрямую зависит от суммы пари. Бонусные усилители не применяются. Распределение призового фонда в 500 000 рублей назначено на 30 декабря. Всего организатор объявит имена 250 победителей.

Как отыграть фрибет за турнир Нарды от Лиги Ставок до 50 000 рублей

Свернуть

Игрок получает 1 фрибет-купон, который нужно использовать в течение недели. Ставка по нему принимается исключительно в формате ординара с любым коэффициентом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 от Лиги Ставок

Свернуть

Подробные сведения об акции структурированы в таблице.

 

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.12.2025 (12:00 МСК)

Букмекерская компания Winline также организует турнир BetRace по ставкам на нарды.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Система учитывает различные типы ставок➖ В турнире отсутствуют дополнительные множители очков
➕ Баллы начисляются без скрытых условий 

Заключение

Свернуть

Акции по нардам — редкость на рынке. В этом турнире организатором подготовлено множество наград. Даже игроки с небольшим опытом имеют шанс стать призерами.

Валентин Васильев

