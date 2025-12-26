Турнир Нарды от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

Участие в акции проходит по четко прописанной схеме:

1. Создать аккаунт в БК «Лига Ставок» при его отсутствии.

2. В мобильном приложении выбрать «Нарды» и тапнуть кнопку участия.

3. Заключать пари с кэфом от 1.25 и суммой от 100 рублей.

Формат турнира допускает одиночные и комбинированные ставки. Количество баллов напрямую зависит от суммы пари. Бонусные усилители не применяются. Распределение призового фонда в 500 000 рублей назначено на 30 декабря. Всего организатор объявит имена 250 победителей.