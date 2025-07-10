Розыгрыш от БК PARI: фрибеты на 448 рублей за подписку на Telegram-канал

Принять участие можно, выполнив пару базовых требований от букмекера:

1. Зарегистрируйтесь в БК PARI или войдите в личный кабинет.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Найдите пост о розыгрыше и нажмите кнопку «ХОЧУ».

4. Поставьте под публикацией нужный смайлик.

5. Убедитесь, что подписка и реакция сохранены до конца розыгрыша

На прошлой неделе активность в Telegram-канале PARI была впечатляющей, участники собрали 67 271 реакцию под постом. В ответ на это букмекер распределяет 22 424 рубля фрибетами. Уже 15 июля в 18:00 случайный выбор определит 50 счастливчиков, каждый из которых получит бонус на 448 рублей.