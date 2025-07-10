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10 июля 11:40ГлавнаяБонусы
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Розыгрыш от БК PARI: фрибеты на 448 рублей за подписку на Telegram-канал

448 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Призовой фонд — 22 424 рубля!

БК PARI вновь запускает еженедельный розыгрыш фрибетов в своем официальном телеграм-канале. На этот раз букмекер распределит 22 424 бонусных рубля между 50 случайными участниками — каждому достанется фрибет номиналом 448 рублей.

Как получить бонус PARI на 448 рублей за подписку на тг-канал

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Принять участие можно, выполнив пару базовых требований от букмекера:

1. Зарегистрируйтесь в БК PARI или войдите в личный кабинет.

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Найдите пост о розыгрыше и нажмите кнопку «ХОЧУ».

4. Поставьте под публикацией нужный смайлик.

5. Убедитесь, что подписка и реакция сохранены до конца розыгрыша

На прошлой неделе активность в Telegram-канале PARI была впечатляющей, участники собрали 67 271 реакцию под постом. В ответ на это букмекер распределяет 22 424 рубля фрибетами. Уже 15 июля в 18:00 случайный выбор определит 50 счастливчиков, каждый из которых получит бонус на 448 рублей.

Как отыграть бонус PARI на 448 рублей за участие в розыгрыше

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Если вы окажетесь в числе победителей, фрибет номиналом 448 рублей автоматически поступит на ваш счет в течение 7 рабочих дней. С момента зачисления у вас будет ровно 7 дней, чтобы использовать его на любое спортивное событие. Коэффициент не ограничен, доступны ординары и экспрессы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Основные правила розыгрыша удобно сведены в таблицу ниже.

Максимальный размер бонуса

448 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.07.2025 (17:59 МСК)

Розыгрыши фрибетов в телеграм-канале PARI теперь проходят каждую среду.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Призовой фонд формируется участниками, за счет реакций под постом в Telegram➖ В число победителей попадут только 50 игроков
➕ Не нужно пополнять счет и заключать пари 

Заключение

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Выбор победителей пройдет с помощью рандомайзера, гарантирующего честность и случайность. Это значит, что шанс на выигрыш есть у каждого, кто выполнил условия. Участвовать просто, не упускайте такую возможность.

Валентин Васильев

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