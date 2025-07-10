Розыгрыш от БК PARI: фрибеты на 448 рублей за подписку на Telegram-канал

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БК PARI вновь запускает еженедельный розыгрыш фрибетов в своем официальном телеграм-канале. На этот раз букмекер распределит 22 424 бонусных рубля между 50 случайными участниками — каждому достанется фрибет номиналом 448 рублей.
Принять участие можно, выполнив пару базовых требований от букмекера:
1. Зарегистрируйтесь в БК PARI или войдите в личный кабинет.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Найдите пост о розыгрыше и нажмите кнопку «ХОЧУ».
4. Поставьте под публикацией нужный смайлик.
5. Убедитесь, что подписка и реакция сохранены до конца розыгрыша
На прошлой неделе активность в Telegram-канале PARI была впечатляющей, участники собрали 67 271 реакцию под постом. В ответ на это букмекер распределяет 22 424 рубля фрибетами. Уже 15 июля в 18:00 случайный выбор определит 50 счастливчиков, каждый из которых получит бонус на 448 рублей.
Если вы окажетесь в числе победителей, фрибет номиналом 448 рублей автоматически поступит на ваш счет в течение 7 рабочих дней. С момента зачисления у вас будет ровно 7 дней, чтобы использовать его на любое спортивное событие. Коэффициент не ограничен, доступны ординары и экспрессы.
Основные правила розыгрыша удобно сведены в таблицу ниже.
Максимальный размер бонуса
448 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.07.2025 (17:59 МСК)
Розыгрыши фрибетов в телеграм-канале PARI теперь проходят каждую среду.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Призовой фонд формируется участниками, за счет реакций под постом в Telegram
|➖ В число победителей попадут только 50 игроков
|➕ Не нужно пополнять счет и заключать пари
Выбор победителей пройдет с помощью рандомайзера, гарантирующего честность и случайность. Это значит, что шанс на выигрыш есть у каждого, кто выполнил условия. Участвовать просто, не упускайте такую возможность.