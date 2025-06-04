Утрой ставку от БК PARI: фрибеты до 7500 рублей за пари на BLAST Austin Major 2025

Партнерский проект
Компания PARI до 22 июня ежедневно выбирает 100 победителей среди ставок на турнир BLAST Austin Major 2025 и награждает их фрибетами. В акции могут участвовать как новички, так и постоянные клиенты. Размер фрибета достигает 7500 рублей.
Для получения фрибета действуйте по инструкции ниже:
1. Зарегистрируйтесь в PARI или войдите в свой аккаунт.
2. Делайте одиночные пари на события BLAST Austin Major 2025.
3. Выбирайте сумму пари: 500, 1000, 1500, 2000 или 2500 рублей.
До 22 июня PARI ежедневно с помощью рандомайзера определяет 100 прогнозов, которые соответствуют условиям. Владельцы этих ставок получают фрибеты в размере утроенной суммы исходного пари.
Сумма ставки
Сумма фрибета
500 ₽
1500 ₽
1000 ₽
3000 ₽
1500 ₽
4500 ₽
2000 ₽
6000 ₽
2500 ₽
7500 ₽
Для участия подойдут и прематч-ставки и пари сделанные в лайве.
После начисления фрибета у игрока будет ровно 3 дня для его использования. Сделать ставку можно только на киберспортивные события, учитываются любые турниры. Допустимы как ординары, так и экспрессы, но минимальный общий коэффициент составляет 1.70.
Чтобы получить выплату, действуйте по инструкции:
Заявка поступит на проверку операторам букмекера. Ее статус можно увидеть в разделе «История операций».
Акция работает временно и предусматривает ставки с определенным минимальным коэффициентом.
Максимальный размер бонуса
7500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
3 дня
Срок окончания акции
22.06.2025 (23:59 МСК)
Фрибет нельзя использовать на пари типа система.
BLAST Austin Major 2025 привлекает мое внимание своей невероятной конкуренцией и высоким уровнем команд, собрав лучших игроков мира в одном месте. Турнир обещает захватывающие матчи, уникальные стратегии и напряженную борьбу за крупные призовые, что делает его одним из самых ожидаемых событий в киберспорте этого года.
Пропустить такой старт я не мог, решил поучаствовать в ставках. При удачном раскладе можно существенно увеличить свой банкролл. Это действительно привлекательная возможность для всех, кто пристально наблюдает за киберспортивными соревнованиями.
Чтобы избежать проблем при участии в акции, обратите внимание на следующие моменты:
Если возникнут вопросы или проблемы, всегда можно обратиться в службу поддержки PARI. Они помогут разобраться и быстро решить ситуацию.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Ежедневно акция приносит призы 100 участникам
|➖ Победители определяются случайным образом
|➕ Возможность получить фрибет до 7500 ₽
|➖ Бонус можно использовать только на киберспортивные дисциплины
Не только PARI радует своих игроков. Сравним предложения других легальных букмекеров.
Ценителям киберспорта это событие точно придется по вкусу. На ежедневной основе бетторы могут рассчитывать на щедрый приз за активность в матчах турнира BLAST Austin Major 2025, который проходит в солнечном Техасе. При этом результат ставки не влияет на возможность получения награды.