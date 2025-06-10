Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на волейбольную Лигу наций

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline запускает турнир в рамках проекта BetRace. Он посвящен матчам волейбольной Лиги наций. Заключайте пари, набирайте очки и поднимайтесь в рейтинге. Победителей ожидают фрибеты до 150 000 рублей.
Для участия в турнире нужно выполнить следующее:
1. Зарегистрироваться в букмекерской компании Winline или войти в уже созданный аккаунт.
2. Пройти идентификацию, если вы новый пользователь.
3. Перейти в раздел BetRace на сайте или в приложении и выбрать турнир «Лига Наций Волейбол».
4. Кликнуть кнопку «Участвовать».
5. Ставить на матчи волейбольной Лиги наций с коэффициентом не ниже 1.30 (в экспрессе хотя бы одно событие должно быть из Лиги наций).
6. Набирать очки и продвигаться в рейтинге участников.
В турнире учитывается общий объем оформленных пари.Чем выше активность, тем ближе к вершине таблицы находится игрок. В топ-500 попадут участники с наибольшей суммой ставок на события волейбольной Лиги наций. Именно они и получат гарантированные призы от Winline в виде фрибетов. Максимальная награда — фрибет в 150 000 рублей.
Финальный список формируется автоматически, на основе совокупной суммы всех квалифицирующих пари, положение участников обновляется в live-режиме.
Полученный бонус можно применить к любому исходу из линии букмекера. Тип ставки — экспресс или ординар. Минимальный коэффициент — 1.01. Фрибет действителен в течение 7 дней с момента активации. Если ставка по бонусу зашла, вы получаете только чистый выигрыш, номинал бонуса не выплачивается.
Пошаговое руководство по снятию выигрыша:
Пользователь может проверить состояние своего запроса прямо в аккаунте.
Основные положения акции собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.06.2025 (23:59 МСК)
Этим летом не будет ни футбольного Евро, ни Олимпиады. Календарь пустоват, именно поэтому волейбольная Лига наций выходит на первый план. 18 топовых сборных, 3 насыщенных предварительных раунда и финальные игры в августе в китайском Нинбо. Интересных матчей будет достаточно.
Я давно ищу интересные турниры для ставок вне мейнстрима. Лига наций идеально подошла. Волейбол — динамичная дисциплина, линии на него порой радуют очень высокими кэфами. Турнир от Winline с фрибетами стал для меня отличным дополнением.
Некоторые игроки сталкиваются с проблемами при получении и отыгрыше бонуса. Ниже представлены советы, которые помогут нивелировать трудности:
Перед участием внимательно изучайте раздел акции на платформах БК, при сомнениях уточняйте детали через чат поддержки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Значительный призовой фонд — 1 000 000 рублей
|➖ Для выхода в лидеры нужно делать крупные ставки
|➕ Прозрачные условия участия
Игрокам доступны и альтернативные бонусные предложения от разных букмекеров.
Любителям волейбола редко выпадает шанс получить бонус именно за любимые соревнования — букмекеры не очень часто радуют акциями в этой нише. Предложение от Winline выглядит очень нестандартно и стоит внимания. Если вы следите за Лигой наций и планировали делать ставки, пройти мимо такой возможности будет ошибкой.