Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на волейбольную Лигу наций

Для участия в турнире нужно выполнить следующее:

1. Зарегистрироваться в букмекерской компании Winline или войти в уже созданный аккаунт.

2. Пройти идентификацию, если вы новый пользователь.

3. Перейти в раздел BetRace на сайте или в приложении и выбрать турнир «Лига Наций Волейбол».

4. Кликнуть кнопку «Участвовать».

5. Ставить на матчи волейбольной Лиги наций с коэффициентом не ниже 1.30 (в экспрессе хотя бы одно событие должно быть из Лиги наций).

6. Набирать очки и продвигаться в рейтинге участников.

В турнире учитывается общий объем оформленных пари.Чем выше активность, тем ближе к вершине таблицы находится игрок. В топ-500 попадут участники с наибольшей суммой ставок на события волейбольной Лиги наций. Именно они и получат гарантированные призы от Winline в виде фрибетов. Максимальная награда — фрибет в 150 000 рублей.

Финальный список формируется автоматически, на основе совокупной суммы всех квалифицирующих пари, положение участников обновляется в live-режиме.