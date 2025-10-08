Ведомости
logo

Розыгрыш мяча от Winline: ценный сувенир за подписку на Telegram-канал

-
Бонус
3 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Участвуйте и выигрывайте баскетбольный мяч Winline Basket Cup

Winline запускает бездепозитную акцию, в которой разыграет баскетбольный мяч турнира Winline Basket Cup. Контора определит победителя случайным образом. Для участия в конкурсе нужно только подписаться на указанные букмекером Telegram-каналы. Никаких ставок и депозитов от игроков не требуется.

Как получить мяч от БК Winline за подписку на Telegram-канал конторы

Свернуть

Чтобы претендовать на получение мяча Winline Basket Cup, пользователю следует:

1. Зарегистрироваться у букмекера.

2. Подписаться на Telegram-каналы Winline, Winline Basket Cup и Единой лиги ВТБ.

3. Нажать на «Хочу мяч» под постом.

Никаких ставок и депозитов не требуется. В последний день акции букмекерская контора определит победителя и выдаст ему баскетбольный мяч. Счастливчика установят с помощью программы-рандомайзера.

Как отыграть бонус от БК Winline за подписку на Telegram-канал

Свернуть

Никаких отыгрышей для получения баскетбольного мяча не нужно. Администрация БК свяжется с победителем и расскажет, как забрать подарок. Игроку подробно объяснят все условия выдачи. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Винлайн

Свернуть

Рассмотрим подробные условия промоакции далее. 

Максимальный размер бонуса

Баскетбольный мяч

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

12.10.2025

Точное время подведения итогов неизвестно. Победитель определится в течение дня.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Легкие условия участия➖ Всего один победитель
➕ Не нужен депозит и отыгрыш 

Заключение

Свернуть

Акция с максимально простыми требованиями для участников. Достаточно только подписаться на 3 Telegram-канала, чтобы претендовать на бонус.

Валентин Васильев

