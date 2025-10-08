Розыгрыш мяча от Winline: ценный сувенир за подписку на Telegram-канал

Winline запускает бездепозитную акцию, в которой разыграет баскетбольный мяч турнира Winline Basket Cup. Контора определит победителя случайным образом. Для участия в конкурсе нужно только подписаться на указанные букмекером Telegram-каналы. Никаких ставок и депозитов от игроков не требуется.
Чтобы претендовать на получение мяча Winline Basket Cup, пользователю следует:
1. Зарегистрироваться у букмекера.
2. Подписаться на Telegram-каналы Winline, Winline Basket Cup и Единой лиги ВТБ.
3. Нажать на «Хочу мяч» под постом.
Никаких ставок и депозитов не требуется. В последний день акции букмекерская контора определит победителя и выдаст ему баскетбольный мяч. Счастливчика установят с помощью программы-рандомайзера.
Никаких отыгрышей для получения баскетбольного мяча не нужно. Администрация БК свяжется с победителем и расскажет, как забрать подарок. Игроку подробно объяснят все условия выдачи.
Рассмотрим подробные условия промоакции далее.
Максимальный размер бонуса
Баскетбольный мяч
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
12.10.2025
Точное время подведения итогов неизвестно. Победитель определится в течение дня.
Плюсы
Минусы
|➕ Легкие условия участия
|➖ Всего один победитель
|➕ Не нужен депозит и отыгрыш
Акция с максимально простыми требованиями для участников. Достаточно только подписаться на 3 Telegram-канала, чтобы претендовать на бонус.