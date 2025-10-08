Розыгрыш мяча от Winline: ценный сувенир за подписку на Telegram-канал

Winline запускает бездепозитную акцию, в которой разыграет баскетбольный мяч турнира Winline Basket Cup. Контора определит победителя случайным образом. Для участия в конкурсе нужно только подписаться на указанные букмекером Telegram-каналы. Никаких ставок и депозитов от игроков не требуется.