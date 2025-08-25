Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на US Open

Следуйте нескольким простым этапам и войдите в число претендентов на фрибеты:

1. Войдите в систему Winline или зарегистрируйтесь, если еще не сделали этого.

2. Найдите турнир US Open и кликните «Принять участие».

3. Делайте ставки на матчи US Open с минимальным кэфом 1.30.

Для экспресс-пари хотя бы 1 исход должен относиться к US Open, коэффициент каждого исхода — не ниже 1.30. Букмекер принимает ставки любого размера, но позиция в турнирной таблице зависит от общей суммы пари.

По завершении турнира фрибеты получают 1000 игроков с наибольшим оборотом ставок. Главный приз достанется участнику, сделавшему наибольшую сумму пари. Размер фрибета зависит от позиции в таблице и варьируется от 500 до 250 000 рублей.