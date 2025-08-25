Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на US Open

Партнерский проект
БК Winline приглашает любителей тенниса принять участие в специальном турнире BetRace, посвященном US Open. В рамках акции сформирован внушительный призовой фонд — 3 000 000 рублей в виде фрибетов. Самые активные участники смогут получить бесплатные ставки номиналом до 250 000 рублей.
Следуйте нескольким простым этапам и войдите в число претендентов на фрибеты:
1. Войдите в систему Winline или зарегистрируйтесь, если еще не сделали этого.
2. Найдите турнир US Open и кликните «Принять участие».
3. Делайте ставки на матчи US Open с минимальным кэфом 1.30.
Для экспресс-пари хотя бы 1 исход должен относиться к US Open, коэффициент каждого исхода — не ниже 1.30. Букмекер принимает ставки любого размера, но позиция в турнирной таблице зависит от общей суммы пари.
По завершении турнира фрибеты получают 1000 игроков с наибольшим оборотом ставок. Главный приз достанется участнику, сделавшему наибольшую сумму пари. Размер фрибета зависит от позиции в таблице и варьируется от 500 до 250 000 рублей.
Фрибет активен в течение 1 месяца с момента получения и подходит для одиночных ставок и экспрессов. Использовать его можно на любые спортивные события без ограничений по коэффициенту.
Деньги выводятся привычным для игрока способом:
Проверить ход обработки выплаты можно через раздел «Мои платежи».
Ниже собрана ключевая информация для быстрого освоения правил.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.09.2025 (09:59 МСК)
В Нью-Йорк прилетел элитный состав теннисистов, чтобы выявить победителей последнего в сезоне турнира Grand Slam. Для постоянных пользователей Winline формат BetRace знаком и привычен, поэтому сюрпризов ожидать не стоит.
Букмекер подготовил роскошный призовой фонд для активных участников. Фрибеты будут доступны даже тем, кто не делает огромных ставок. Розыгрыш продлится 2 недели — до завершения финальных матчей Открытого чемпионата США по теннису.
Небольшой трудностью для участников может стать неправильное формирование экспресс-ставок. Чтобы пари шло в зачет BetRace, достаточно включить хотя бы 1 исход из турнира US Open. Необязательно делать паровозик только из матчей Открытого чемпионата США по теннису.
Кроме того, получить бонус невозможно без полного прохождения процедуры верификации личности. Игрокам необходимо заранее подготовить документы и подтвердить свои данные, иначе награда не будет начислена.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупный призовой пул
|➖ Чтобы оказаться в топе, придется делать крупные ставки
|➕ Участие без лишних формальностей
Топовые компании не перестают запускать интересные акции для игроков.
Борьба за бонусы будет напряженной, для BetRace это привычное дело. Призы распределят среди 1000 лучших бетторов, что делает соревнование особенно увлекательным.