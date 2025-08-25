Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



25 августа 16:16ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на US Open

250000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Следите за встречами US Open вместе с Winline!

БК Winline приглашает любителей тенниса принять участие в специальном турнире BetRace, посвященном US Open. В рамках акции сформирован внушительный призовой фонд — 3 000 000 рублей в виде фрибетов. Самые активные участники смогут получить бесплатные ставки номиналом до 250 000 рублей. 

Как получить бонус БК Winline до 250 000 рублей за пари на US Open

Свернуть

Следуйте нескольким простым этапам и войдите в число претендентов на фрибеты:

1. Войдите в систему Winline или зарегистрируйтесь, если еще не сделали этого.

image not found

2. Найдите турнир US Open и кликните «Принять участие».

3. Делайте ставки на матчи US Open с минимальным кэфом 1.30.

Для экспресс-пари хотя бы 1 исход должен относиться к US Open, коэффициент каждого исхода — не ниже 1.30. Букмекер принимает ставки любого размера, но позиция в турнирной таблице зависит от общей суммы пари.

По завершении турнира фрибеты получают 1000 игроков с наибольшим оборотом ставок. Главный приз достанется участнику, сделавшему наибольшую сумму пари. Размер фрибета зависит от позиции в таблице и варьируется от 500 до 250 000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за ставки на US Open

Свернуть

Фрибет активен в течение 1 месяца с момента получения и подходит для одиночных ставок и экспрессов. Использовать его можно на любые спортивные события без ограничений по коэффициенту.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

Свернуть

Деньги выводятся привычным для игрока способом:

  1. Авторизуйтесь в аккаунте через сайт или мобильное приложение.
  2. Откройте раздел «Вывод» в меню личного кабинета.
  3. Выберите удобный способ получения средств.
  4. Введите сумму для перевода.
  5. Подтвердите операцию кодом из SMS.

Проверить ход обработки выплаты можно через раздел «Мои платежи».

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 250 000 рублей от Winline

Свернуть

Ниже собрана ключевая информация для быстрого освоения правил.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

08.09.2025 (09:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 250 000 рублей от БК Winline

Свернуть

В Нью-Йорк прилетел элитный состав теннисистов, чтобы выявить победителей последнего в сезоне турнира Grand Slam. Для постоянных пользователей Winline формат BetRace знаком и привычен, поэтому сюрпризов ожидать не стоит.

Букмекер подготовил роскошный призовой фонд для активных участников. Фрибеты будут доступны даже тем, кто не делает огромных ставок. Розыгрыш продлится 2 недели — до завершения финальных матчей Открытого чемпионата США по теннису.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

Свернуть

Небольшой трудностью для участников может стать неправильное формирование экспресс-ставок. Чтобы пари шло в зачет BetRace, достаточно включить хотя бы 1 исход из турнира US Open. Необязательно делать паровозик только из матчей Открытого чемпионата США по теннису.

Кроме того, получить бонус невозможно без полного прохождения процедуры верификации личности. Игрокам необходимо заранее подготовить документы и подтвердить свои данные, иначе награда не будет начислена.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Крупный призовой пул➖ Чтобы оказаться в топе, придется делать крупные ставки
➕ Участие без лишних формальностей 

Сравнение бонуса Winline до 250 000 рублей с бонусами других БК

Свернуть

Топовые компании не перестают запускать интересные акции для игроков.

Условия

PARI

Леон

BetBoom

Название

Чемпионская гонка

Матч-поинт

Оракул

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

20 000 ₽

10 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.30

1.30

Срок отыгрыша

5 дней

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

100 ₽

1000 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Борьба за бонусы будет напряженной, для BetRace это привычное дело. Призы распределят среди 1000 лучших бетторов, что делает соревнование особенно увлекательным.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer493 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer114 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer493 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё