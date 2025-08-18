Ведомости
16 августа 11:37

Эдсон Барбоза — Драккар Клозе, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба проиграли в прошлых поединках
Александр Бокулёв
Источник: UFC Brasil

Легендарный бразилец Эдсон Барбоза вернется в октагон на турнире UFC 319. Его соперником в рамках легкого веса (до 70,3 кг) будет американец Драккар Клозе. Кто вернется на победную тропу?

Статистика

Барбоза

 

Клозе

Бразилия

Страна

США

39

Возраст

37

36

Бои

19

24 (14 / 1 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (6 / 0 / 9)

12 (4 / 2 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (2 / 0 / 1)

0

Ничьи

1

180,5

Рост (см)

175

190,5

Размах рук (см)

178

104

Размах ног (см)

99

Эдсон Барбоза

В восьмилетнем возрасте начал заниматься тайским боксом. Получил черный пояс в этом виде спорта и провел 28 профессиональных боев. Также владеет черным поясом по тхэквондо и коричневым — по бразильскому джиу-джитсу. С 2009 года выступает в профессиональных смешанных единоборствах, был чемпионом Renaissance MMA и Ring of Combat в легком весе. С 2010-го бьется в UFC, где одержал 18 побед при 12 поражениях. С 2020-го выступал в полулегком весе, в последнем поединке в мае 2024-го проиграл Лерону Мёрфи единогласным решением судей.

Драккар Клозе

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом Rage in the Cage в легком весе. С 2017-го бьется в UFC, где выиграл девять раз и уступил трижды. В последнем поединке в декабре потерпел поражение от Йоэля Альвареса нокаутом в первом раунде и прервал серию из четырех побед.

Сравнение коэффициентов

 Победа БарбозыПобеда КлозеДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,752,132,061,72

Прогноз на бой

Барбозе 39 лет, но он всё ещё остается конкурентоспособным на топовом уровне. Неслучайно бразилец считается одним из лучших ударников в истории UFC. Но теперь звездный ветеран выйдет в октагон после простоя длительностью больше года. Да и после нескольких лет выступлений в полулегком весе он вернулся в легкий, что тоже добавляет интригу.

Впрочем, букмекеры всё равно считают опытного Барбозу фаворитом. Понять их можно, так как Клозе — тоже возрастной ударник. И не видно явных аргументов, почему американец превзойдет бразильца в этой стихии.

Партера в поединке мы вряд ли дождемся, поэтому заиграем ставку на победу Барбозы. Полагаем, он за счет более вариативной техники и внушительного опыта выступлений на топовом уровне разберет соперника в стойке и окажется сильнее либо по очкам, либо благодаря очередному нокауту.

Полный кард, где смотреть бой Барбоза Клозе

Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Барбоза Клозе стоит ожидать около 02:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

