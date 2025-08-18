Эдсон Барбоза — Драккар Клозе, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Легендарный бразилец Эдсон Барбоза вернется в октагон на турнире UFC 319. Его соперником в рамках легкого веса (до 70,3 кг) будет американец Драккар Клозе. Кто вернется на победную тропу?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Барбоза
Клозе
Бразилия
Страна
США
39
Возраст
37
36
Бои
19
24 (14 / 1 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (6 / 0 / 9)
12 (4 / 2 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (2 / 0 / 1)
0
Ничьи
1
180,5
Рост (см)
175
190,5
Размах рук (см)
178
104
Размах ног (см)
99
В восьмилетнем возрасте начал заниматься тайским боксом. Получил черный пояс в этом виде спорта и провел 28 профессиональных боев. Также владеет черным поясом по тхэквондо и коричневым — по бразильскому джиу-джитсу. С 2009 года выступает в профессиональных смешанных единоборствах, был чемпионом Renaissance MMA и Ring of Combat в легком весе. С 2010-го бьется в UFC, где одержал 18 побед при 12 поражениях. С 2020-го выступал в полулегком весе, в последнем поединке в мае 2024-го проиграл Лерону Мёрфи единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Был чемпионом Rage in the Cage в легком весе. С 2017-го бьется в UFC, где выиграл девять раз и уступил трижды. В последнем поединке в декабре потерпел поражение от Йоэля Альвареса нокаутом в первом раунде и прервал серию из четырех побед.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Барбозе 39 лет, но он всё ещё остается конкурентоспособным на топовом уровне. Неслучайно бразилец считается одним из лучших ударников в истории UFC. Но теперь звездный ветеран выйдет в октагон после простоя длительностью больше года. Да и после нескольких лет выступлений в полулегком весе он вернулся в легкий, что тоже добавляет интригу.
Впрочем, букмекеры всё равно считают опытного Барбозу фаворитом. Понять их можно, так как Клозе — тоже возрастной ударник. И не видно явных аргументов, почему американец превзойдет бразильца в этой стихии.
Партера в поединке мы вряд ли дождемся, поэтому заиграем ставку на победу Барбозы. Полагаем, он за счет более вариативной техники и внушительного опыта выступлений на топовом уровне разберет соперника в стойке и окажется сильнее либо по очкам, либо благодаря очередному нокауту.
Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Барбоза — Клозе стоит ожидать около 02:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы