Эдсон Барбоза — Драккар Клозе, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Барбозе 39 лет, но он всё ещё остается конкурентоспособным на топовом уровне. Неслучайно бразилец считается одним из лучших ударников в истории UFC. Но теперь звездный ветеран выйдет в октагон после простоя длительностью больше года. Да и после нескольких лет выступлений в полулегком весе он вернулся в легкий, что тоже добавляет интригу.

Впрочем, букмекеры всё равно считают опытного Барбозу фаворитом. Понять их можно, так как Клозе — тоже возрастной ударник. И не видно явных аргументов, почему американец превзойдет бразильца в этой стихии.

Партера в поединке мы вряд ли дождемся, поэтому заиграем ставку на победу Барбозы. Полагаем, он за счет более вариативной техники и внушительного опыта выступлений на топовом уровне разберет соперника в стойке и окажется сильнее либо по очкам, либо благодаря очередному нокауту.