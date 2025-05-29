Кто становился жертвой заказных убийств во время спецоперации

29 мая при взрыве погиб ветеран спецоперации и первый заммэра Ставрополя Заур Гурциев. По информации СМИ, ЧП произошло из-за детонации гранаты или самодельного взрывного устройства. Вместе с чиновником погиб еще один мужчина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что рассматриваются все версии, включая теракт украинских националистов. Ранее Заура Гурциева внесли в реестр сайта «Миротворец». В России он награжден орденом Мужества за освобождение Мариуполя, медалями Суворова и Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2024 г. Гурциев стал участником президентской кадровой программы «Время героев» и получил пост первого вице-мэра Ставрополя. Кто из ветеранов и общественных деятелей стал жертвой заказных убийств во время спецоперации – в справке «Ведомостей».