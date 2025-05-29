Кто становился жертвой заказных убийств во время спецоперации

Кто становился жертвой заказных убийств во время спецоперацииПервый вице-мэр Ставрополя и участник «Времени героев» погиб в результате взрыва
29 мая при взрыве погиб ветеран спецоперации и первый заммэра Ставрополя Заур Гурциев. По информации СМИ, ЧП произошло из-за детонации гранаты или самодельного взрывного устройства. Вместе с чиновником погиб еще один мужчина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что рассматриваются все версии, включая теракт украинских националистов. Ранее Заура Гурциева внесли в реестр сайта «Миротворец». В России он награжден орденом Мужества за освобождение Мариуполя, медалями Суворова и Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2024 г. Гурциев стал участником президентской кадровой программы «Время героев» и получил пост первого вице-мэра Ставрополя. Кто из ветеранов и общественных деятелей стал жертвой заказных убийств во время спецоперации – в справке «Ведомостей».
20 августа 2022 г. в Московской области возле поселка Большие Вяземы взорвали автомобиль, в котором находилась автор книги о спецоперации «Книга Z» Дарья Дугина. Она погибла на месте от минно-взрывных травм. По версии ФСБ России, взрыв «подготовлен и совершен украинскими спецслужбами». Его непосредственным исполнителем стала гражданка Украины 43-летняя Наталья Вовк (ранее – Шабан). Бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури продали ей номер машины и адрес Дарьи Дугиной. В ноябре 2023 г. Нагатинский суд приговорил их за незаконное распространение сведений о частной жизни лица и злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 1 ст. 285 и ч. 1, 2 ст. 137 УК РФ) на 4 и 1 год колонии общего режима соответственно. Сама исполнительница находится за пределами России. В ноябре 2022 г. она заочно арестована Басманным судом.
2 апреля 2023 г. в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), произошел взрыв. В результате Татарский скончался. Еще 32 человека пострадали. Согласно версии следствия, самодельное взрывное устройство в кафе пронесли внутри статуэтки. ФСБ считает, что убийство военкора организовали украинские спецслужбы. Его исполнительницей стала петербурженка Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). 25 января 2024 г. Второй западный окружной военный суд приговорил ее к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 000 руб. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).
8 ноября 2023 г. в Луганске взорвали автомобиль, в котором находился экс-начальник управления народной милиции и депутат народного совета ЛНР полковник Михаил Филипоненко. В Следственном комитете России сообщили, что взрывное устройство разместили под днищем машины. Через месяц, 6 декабря 2023 г., возле стадиона «Авангард» подорвали автомобиль с экс-депутатом народного совета ЛНР и ополченцем Олегом Поповым. В республиканском парламенте он возглавлял комитет по вопросам госбезопасности и обороны. По фактам подрывов возбуждены дела по статьям о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). По данным СМИ, в апреле 2025 г. силовики задержали жителя ЛНР, подготовившего по заданию ГУР минобороны Украины теракт в отношении депутата народного совета (конкретного парламентария они не называли).
16 октября 2024 г. в Солнечногорском городском округе Московской области застрелен заместитель начальника одной из воинских частей Никита Кленков. В общей сложности злоумышленник произвел не менее девяти выстрелов. Затем он скрылся с места преступления. По данным СМИ, погибший 44-летний мужчина служил в спецназе и вернулся домой из зоны спецоперации за неделю до смерти. Следственный комитет России классифицировал преступление как заказное убийство и возбудил дело по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ.
17 декабря 2024 г. в Москве на Рязанском проспекте погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Согласно версии следствия, злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с его подъездом самокат и активировали его дистанционно. Мощность взрыва составила около 500 г в тротиловом эквиваленте. По словам очевидцев, его слышали на расстоянии 2 км от места происшествия. Помощник Игоря Кириллова также скончался. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в совершении теракта организованной группой, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). По версии следствия, украинские спецслужбы предложили исполнителям вознаграждение в размере $100 000.
3 февраля 2025 г. в Москве в холле ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, при котором пострадал почетный президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Позже он скончался от полученных травм в больнице. По одной из версий, он стал жертвой армейской мины МОН-50. Следственный комитет открыл дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). В начале спецоперации Саркисян основал добровольческий батальон «АрБат», который с 1 июля 2023 г. вошел в систему Минобороны России. На Украине погибшего разыскивали с 2014 г. по подозрению в причастности к организации убийств.
25 апреля 2025 г. в подмосковной Балашихе подорвали автомобиль, в результате погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Генерал-лейтенант Москалик руководил дежурной сменой группы боевого управления, занимавшейся мониторингом обстановки в зоне спецоперации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105 и 222.1 УК РФ).