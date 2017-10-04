J. David Ake / AP

3 октября 2017 г. Государственные флаги США на всех государственных зданиях и учреждениях в стране и за рубежом, включая Белый дом, а также на всех кораблях ВМФ США приспущены в знак траура по погибшим при стрельбе в Лас-Вегасе 1 октября. По последним данным, число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек, не менее 515 ранены

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