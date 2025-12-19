Ведомости
19 декабря 12:16
Точный расчет от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за экспрессы на футбольные игры

150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Бонус с минимумом условий!

В предложении «Точный расчет» от БК Baltbet игроку нужно составить 4 экспресса на футбольные матчи. После подтверждения всех ставок букмекер зачисляет фрибет от 150 рублей на игровой счет.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет за футбольные экспрессы

Фрибет становится доступен только после завершения всех этапов:

1. Если вы новый пользователь, зарегистрируйтесь в БК Baltbet.

2. Зайдите на страницу «Точного расчета» и активируйте таймер.

3. В течение 24 часов оформите 4 экспресса на футбольные игры с необходимыми коэффициентами (каждый исход от 1.20) и суммами (не менее 200 рублей).

Стартовое вознаграждение — 150 рублей. При прокачанном аккаунте сумма фрибета может вырасти в 5 раз.

Как отыграть фрибет от 150 рублей за участие в акции Точный расчет

Ставки с фрибета могут быть одиночными или экспрессами. Допустимый диапазон коэффициентов — 1.40-100.00. Использовать фрибет нужно в течение 30 суток.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

Ключевые моменты предложения собраны в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.12.2025 (23:59 МСК)

Ставки на киберфутбол исключены из зачета.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Для получения фрибета нужно лишь заключать пари. Выигрывать по ним необязательно➖ Общая сумма ставок (800 ₽) больше, чем размер фрибета
➕ Активные игроки могут увеличить сумму бонуса 

Заключение

Промоакция отличается легкими правилами. Каждый экспресс должен содержать минимум 2 исхода. Букмекер не требует победы ставок. Учитывается лишь факт их оформления.

Валентин Васильев

