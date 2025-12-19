Точный расчет от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за экспрессы на футбольные игры

Партнерский проект
В предложении «Точный расчет» от БК Baltbet игроку нужно составить 4 экспресса на футбольные матчи. После подтверждения всех ставок букмекер зачисляет фрибет от 150 рублей на игровой счет.
Фрибет становится доступен только после завершения всех этапов:
1. Если вы новый пользователь, зарегистрируйтесь в БК Baltbet.
2. Зайдите на страницу «Точного расчета» и активируйте таймер.
3. В течение 24 часов оформите 4 экспресса на футбольные игры с необходимыми коэффициентами (каждый исход от 1.20) и суммами (не менее 200 рублей).
Стартовое вознаграждение — 150 рублей. При прокачанном аккаунте сумма фрибета может вырасти в 5 раз.
Ставки с фрибета могут быть одиночными или экспрессами. Допустимый диапазон коэффициентов — 1.40-100.00. Использовать фрибет нужно в течение 30 суток.
Ключевые моменты предложения собраны в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.12.2025 (23:59 МСК)
Ставки на киберфутбол исключены из зачета.
Плюсы
Минусы
|➕ Для получения фрибета нужно лишь заключать пари. Выигрывать по ним необязательно
|➖ Общая сумма ставок (800 ₽) больше, чем размер фрибета
|➕ Активные игроки могут увеличить сумму бонуса
Промоакция отличается легкими правилами. Каждый экспресс должен содержать минимум 2 исхода. Букмекер не требует победы ставок. Учитывается лишь факт их оформления.