Точный расчет от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за экспрессы на футбольные игры

Фрибет становится доступен только после завершения всех этапов:

1. Если вы новый пользователь, зарегистрируйтесь в БК Baltbet.

2. Зайдите на страницу «Точного расчета» и активируйте таймер.

3. В течение 24 часов оформите 4 экспресса на футбольные игры с необходимыми коэффициентами (каждый исход от 1.20) и суммами (не менее 200 рублей).

Стартовое вознаграждение — 150 рублей. При прокачанном аккаунте сумма фрибета может вырасти в 5 раз.