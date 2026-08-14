Тройной триумф от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за серию победных пари на теннис
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Промоакция «Тройной триумф» от Baltbet проходит с 14 по 16 августа 2026 года. Чтобы забрать награду, игроку нужно выиграть подряд 3 ставки с кэфом от 1.30 на теннисные поединки. Весь цикл нужно завершить всего за 1 день.
Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за пари на теннис
Для участия в акции потребуется:
1. Зарегистрироваться на платформе букмекера и пройти верификацию аккаунта.
2. Открыть раздел с промопредложениями, найти «Тройной триумф» и активировать участие.
3. Оформить и выиграть подряд 3 ординара в режиме live на теннисные поединки.
Ставка должна быть не менее 100 рублей, коэффициент — от 1.30. На выполнение условия отводятся 1 сутки с момента старта. Важное отличие от других активностей БК: здесь все 3 пари должны сыграть в плюс подряд, без единого проигрыша между ними.
Как отыграть фрибет от 100 рублей по акции Тройной триумф
Победителям предоставляется 30 дней на реализацию фрибета. Бонус распространяется на ординары и экспрессы в прематче и live. Ставка должна быть оформлена с коэффициентом не ниже 1.40 и не выше 100.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета от 100 рублей от Балтбет
Ниже подробно рассмотрим порядок участия.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.08.2026 (23:59 МСК)
Условия акции позволяют клиенту принять участие только 1 раз.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Достаточно доступный коэффициент — от 1.30
|➖ Всего 1 сутки на выполнение
|➕ Ставки принимаются в лайве, что удобно для активных беттеров
Заключение
Середина августа — горячее время для теннисных фанатов. Хардовый сезон в самом разгаре, турниры идут один за другим в преддверии US Open. Подобрать 3 подходящих матча за день не составит труда. Другое дело — удержать беспроигрышную серию.