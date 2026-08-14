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ГлавнаяБонусыТройной триумф от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за серию победных пари на теннис
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Тройной триумф от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за серию победных пари на теннис

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграли трижды — забрали награду!

Промоакция «Тройной триумф» от Baltbet проходит с 14 по 16 августа 2026 года. Чтобы забрать награду, игроку нужно выиграть подряд 3 ставки с кэфом от 1.30 на теннисные поединки. Весь цикл нужно завершить всего за 1 день.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за пари на теннис

Для участия в акции потребуется:

1. Зарегистрироваться на платформе букмекера и пройти верификацию аккаунта.

2. Открыть раздел с промопредложениями, найти «Тройной триумф» и активировать участие.

3. Оформить и выиграть подряд 3 ординара в режиме live на теннисные поединки.

Ставка должна быть не менее 100 рублей, коэффициент — от 1.30. На выполнение условия отводятся 1 сутки с момента старта. Важное отличие от других активностей БК: здесь все 3 пари должны сыграть в плюс подряд, без единого проигрыша между ними.

Как отыграть фрибет от 100 рублей по акции Тройной триумф

Победителям предоставляется 30 дней на реализацию фрибета. Бонус распространяется на ординары и экспрессы в прематче и live. Ставка должна быть оформлена с коэффициентом не ниже 1.40 и не выше 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибета от 100 рублей от Балтбет

Ниже подробно рассмотрим порядок участия.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

16.08.2026 (23:59 МСК)

Условия акции позволяют клиенту принять участие только 1 раз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Достаточно доступный коэффициент — от 1.30➖ Всего 1 сутки на выполнение 
➕ Ставки принимаются в лайве, что удобно для активных беттеров 

Заключение

Середина августа — горячее время для теннисных фанатов. Хардовый сезон в самом разгаре, турниры идут один за другим в преддверии US Open. Подобрать 3 подходящих матча за день не составит труда. Другое дело — удержать беспроигрышную серию.

Валентин Васильев

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