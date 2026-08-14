Тройной триумф от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за серию победных пари на теннис

Для участия в акции потребуется:

1. Зарегистрироваться на платформе букмекера и пройти верификацию аккаунта.

2. Открыть раздел с промопредложениями, найти «Тройной триумф» и активировать участие.

3. Оформить и выиграть подряд 3 ординара в режиме live на теннисные поединки.

Ставка должна быть не менее 100 рублей, коэффициент — от 1.30. На выполнение условия отводятся 1 сутки с момента старта. Важное отличие от других активностей БК: здесь все 3 пари должны сыграть в плюс подряд, без единого проигрыша между ними.