В Новый год на лед от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за пари на хоккейные игры

Бонус доступен только при соблюдении всех условий акции:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на Baltbet.

2. Подключите промоакцию «В Новый год на лед».

3. Разместите 5 ставок подряд на хоккейные матчи.

Для участия можно использовать любые типы пари. Купон должен иметь коэффициент не меньше 1.80. Сумма каждой ставки — от 150 рублей. Весь процесс необходимо завершить в течение 2 суток.