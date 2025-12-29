В Новый год на лед от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за пари на хоккейные игры

Партнерский проект
Букмекер Baltbet приглашает провести последние дни 2025-го, участвуя в промоакции «В Новый год на лед». Игроку достаточно заключить 5 пари на хоккей. В награду за активность беттора ждет фрибет от 200 рублей.
Бонус доступен только при соблюдении всех условий акции:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на Baltbet.
2. Подключите промоакцию «В Новый год на лед».
3. Разместите 5 ставок подряд на хоккейные матчи.
Для участия можно использовать любые типы пари. Купон должен иметь коэффициент не меньше 1.80. Сумма каждой ставки — от 150 рублей. Весь процесс необходимо завершить в течение 2 суток.
Фрибет действителен 30 дней. Он может быть потрачен на одиночные и экспресс-ставки с коэффициентами от 1.40 до 100.00. В «паровозике» можно добавить не более 10 событий.
Здесь вы найдете основные данные о промоакции.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.01.2026 (23:59 МСК)
Все ставки осуществляются исключительно в онлайн-режиме.
Плюсы
Минусы
|➕ Не имеет значения выиграла ли ставка
|➖ Распространяется только на хоккейные встречи
|➕ Без ограничений по формату пари
Новогодние праздники не мешают хоккею. Матчи НХЛ и КХЛ идут по расписанию, в США стартовал молодежный чемпионат мира.