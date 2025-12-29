Ведомости
БК Балтбет
В Новый год на лед от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за пари на хоккейные игры

Букмекер Baltbet приглашает провести последние дни 2025-го, участвуя в промоакции «В Новый год на лед». Игроку достаточно заключить 5 пари на хоккей. В награду за активность беттора ждет фрибет от 200 рублей.

Как получить фрибет от 200 рублей в БК Балтбет в рамках промо В Новый год на лед

Бонус доступен только при соблюдении всех условий акции:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на Baltbet.

2. Подключите промоакцию «В Новый год на лед».

3. Разместите 5 ставок подряд на хоккейные матчи.

Для участия можно использовать любые типы пари. Купон должен иметь коэффициент не меньше 1.80. Сумма каждой ставки — от 150 рублей. Весь процесс необходимо завершить в течение 2 суток.

Как отыграть бонус от 200 рублей за серию ставок на хоккейные матчи в БК Балтбет

Фрибет действителен 30 дней. Он может быть потрачен на одиночные и экспресс-ставки с коэффициентами от 1.40 до 100.00. В «паровозике» можно добавить не более 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет

Здесь вы найдете основные данные о промоакции.

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.01.2026 (23:59 МСК)

Все ставки осуществляются исключительно в онлайн-режиме.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не имеет значения выиграла ли ставка➖ Распространяется только на хоккейные встречи
➕ Без ограничений по формату пари 

Заключение

Новогодние праздники не мешают хоккею. Матчи НХЛ и КХЛ идут по расписанию, в США стартовал молодежный чемпионат мира.

Валентин Васильев

