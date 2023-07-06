Фрибет для новых игроков от PARI  - 2 тысячи рублей для ставок на футбол

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора PARI предлагает новым клиентам дарит новым клиентам фрибет в размере 2000 ₽ за регистрацию и первый депозит.
Чтобы воспользоваться предложением букмекера, достаточно нескольких несложных шагов:
После выполнения этих условий вам будет начислен фрибет номиналом 2000 ₽.
Полученный фрибет можно использовать для заключения пари на любое событие из раздела «Футбол» с коэффициентом от 1,01 и выше. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
+ Простые условия акции.
+ Неплохой размер бонуса.
- Ограниченный срок к действия бонуса.
- Акция доступна только зарегистрированным пользователям.
Регистрация в PARI – пошаговая инструкция
Бонус от PARI - хороший подарок букмекера всем любителям футбола к старту международного турнира Кубок PARI Премьер и веский повод зарегистрироваться в компании и испытать свои провидческие таланты.
Партнерский проект