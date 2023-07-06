Фрибет для новых игроков от PARI  - 2 тысячи рублей для ставок на футбол

Чтобы воспользоваться предложением букмекера, достаточно нескольких несложных шагов:

Зарегистрируйтесь на сайте или в мобильном приложении БК PARI с промокодом «КУБОК». Пройдите процедуру идентификации. Пополните игровой счет на сумму от 1000 ₽ в течение 14 дней с момента регистрации.

После выполнения этих условий вам будет начислен фрибет номиналом 2000 ₽.

Полученный фрибет можно использовать для заключения пари на любое событие из раздела «Футбол» с коэффициентом от 1,01 и выше. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.