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6 июля 11:18ГлавнаяБонусы
БК PARI
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Фрибеты за депозит

Фрибет для новых игроков от PARI  - 2 тысячи рублей для ставок на футбол

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Подарок футбольным болельщикам по случаю Кубка PARI Премьер
Валентин Васильев
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Букмекерская контора PARI предлагает новым клиентам дарит новым клиентам фрибет в размере 2000 ₽ за регистрацию и первый депозит.

Как получить бонус?

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Чтобы воспользоваться предложением букмекера, достаточно нескольких несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь на сайте или в мобильном приложении БК PARI с промокодом «КУБОК».
  2. Пройдите процедуру идентификации.
  3. Пополните игровой счет на сумму от 1000 ₽ в течение 14 дней с момента регистрации.

После выполнения этих условий вам будет начислен фрибет номиналом 2000 ₽.

Полученный фрибет можно использовать для заключения пари на любое событие из раздела «Футбол» с коэффициентом от 1,01 и выше. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Плюсы и минусы

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+ Простые условия акции.
+ Неплохой размер бонуса.
 

- Ограниченный срок к действия бонуса.
- Акция доступна только зарегистрированным пользователям.
Регистрация в PARI – пошаговая инструкция

Заключение

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Бонус от PARI - хороший подарок букмекера всем любителям футбола к старту международного турнира Кубок PARI Премьер и веский повод зарегистрироваться в компании и испытать свои провидческие таланты. 

Обзор букмекерской конторы PARI

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров