Забивайте вместе с Месси от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Интер Майами

Партнерский проект
БК «Марафон» дает фрибет 500 рублей за каждый гол Лионеля Месси в матчах «Интера Майами» на Клубном чемпионате мира. Бонус доступен только новым игрокам, которые зарегистрируются с 12 по 24 июня. Пользователям необходимо сделать ставку на игру американского клуба, после чего они получат фрибеты за забитые мячи Месси.
Сделайте все по инструкции и получите шанс на фрибет:
1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» с 12 июня 00:00 до 24 июня 04:00 по МСК.
2. Пройдите полную верификацию.
3. Зайдите на страницу акции и кликните по плашке «Участвовать».
4. Сделайте одиночную ставку от 1000 рублей с кэфом не ниже 1.50 на один из матчей:
Чем больше мячей забьет Месси, тем большее количество фрибетов получит игрок. За каждый гол аргентинца в матче, на который вы сделали ставку, вам будет зачислен фрибет на 500 рублей.
Голы в свои ворота не учитываются. Для каждого матча нужна отдельная ставка. Главное — заключить пари до начала встречи, соблюдая минимальные требования по сумме и кэфу, иначе фрибеты не начислят.
После получения фрибета у вас есть 7 дней, чтобы сделать ставку ординаром с коэффициентом до 4.00 (в прематче или лайве). При удачном исходе чистый выигрыш будет сразу доступен для вывода.
Основные правила акции можно увидеть в таблице.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.06.2025 (04:00 МСК)
Экспрессы и системы в акции не принимаются.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Количество фрибетов не ограничено
|➖ Акция не распространяется на действующих клиентов букмекера
|➕ Все прозрачно и без лишних заморочек
Хотя лучшие сезоны Лео Месси уже позади, он по-прежнему остается настоящей угрозой для защитников и вратарей. В этом сезоне MLS аргентинец уже забил 10 голов в 13 матчах и наверняка постарается порадовать болельщиков на Клубном чемпионате мира. Для новых клиентов это отличный шанс получить приятный бонус и насладиться игрой великого футболиста.