Забивайте вместе с Месси от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Интер Майами

Сделайте все по инструкции и получите шанс на фрибет:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» с 12 июня 00:00 до 24 июня 04:00 по МСК.

2. Пройдите полную верификацию.

3. Зайдите на страницу акции и кликните по плашке «Участвовать».

4. Сделайте одиночную ставку от 1000 рублей с кэфом не ниже 1.50 на один из матчей:

«Аль-Ахли» – «Интер Майами» (15.06).

«Интер Майами» – «Порту» (19.06).

«Интер Майами» – «Палмейрас» (24.06)

Чем больше мячей забьет Месси, тем большее количество фрибетов получит игрок. За каждый гол аргентинца в матче, на который вы сделали ставку, вам будет зачислен фрибет на 500 рублей.

Голы в свои ворота не учитываются. Для каждого матча нужна отдельная ставка. Главное — заключить пари до начала встречи, соблюдая минимальные требования по сумме и кэфу, иначе фрибеты не начислят.