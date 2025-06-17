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17 июня 5:30ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозитАкции

Забивайте вместе с Месси от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на Интер Майами

500 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждый гол Месси — это фрибет 500 рублей!

БК «Марафон» дает фрибет 500 рублей за каждый гол Лионеля Месси в матчах «Интера Майами» на Клубном чемпионате мира. Бонус доступен только новым игрокам, которые зарегистрируются с 12 по 24 июня. Пользователям необходимо сделать ставку на игру американского клуба, после чего они получат фрибеты за забитые мячи Месси.

Как получить бонус Марафон на 500 рублей за ставки на Интер Майами

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Сделайте все по инструкции и получите шанс на фрибет:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» с 12 июня 00:00 до 24 июня 04:00 по МСК.

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2. Пройдите полную верификацию.

3. Зайдите на страницу акции и кликните по плашке «Участвовать».

4. Сделайте одиночную ставку от 1000 рублей с кэфом не ниже 1.50 на один из матчей: 

  • «Аль-Ахли» – «Интер Майами» (15.06).
  • «Интер Майами» – «Порту» (19.06).
  • «Интер Майами» – «Палмейрас» (24.06)

Чем больше мячей забьет Месси, тем большее количество фрибетов получит игрок. За каждый гол аргентинца в матче, на который вы сделали ставку, вам будет зачислен фрибет на 500 рублей. 

Голы в свои ворота не учитываются. Для каждого матча нужна отдельная ставка. Главное — заключить пари до начала встречи, соблюдая минимальные требования по сумме и кэфу, иначе фрибеты не начислят.

Как отыграть бонус Марафона на 500 рублей за голы Месси

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После получения фрибета у вас есть 7 дней, чтобы сделать ставку ординаром с коэффициентом до 4.00 (в прематче или лайве). При удачном исходе чистый выигрыш будет сразу доступен для вывода.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Марафона

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Основные правила акции можно увидеть в таблице.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.06.2025 (04:00 МСК)

Экспрессы и системы в акции не принимаются.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Количество фрибетов не ограничено➖ Акция не распространяется на действующих клиентов букмекера
➕ Все прозрачно и без лишних заморочек 

Заключение

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Хотя лучшие сезоны Лео Месси уже позади, он по-прежнему остается настоящей угрозой для защитников и вратарей. В этом сезоне MLS аргентинец уже забил 10 голов в 13 матчах и наверняка постарается порадовать болельщиков на Клубном чемпионате мира. Для новых клиентов это отличный шанс получить приятный бонус и насладиться игрой великого футболиста.

Валентин Васильев

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