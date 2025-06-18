Клубный турнир от БК Мелбет: фрибеты до 200 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
С 14 июня по 13 июля 2025 года букмекерская компания Melbet запускает масштабную акцию под названием «Клубный Турнир». Механика простая — делайте ставки на любые спортивные события, зарабатывайте баллы и поднимайтесь в турнирной таблице. Ежедневно самые активные участники получают награды — фрибеты до 20 000 рублей. В финале разыгрывается главный приз — фрибет на 200 000 рублей.
Участие в розыгрыше возможно только после выполнения установленных условий:
1. Создайте аккаунт или войдите в личный кабинет на официальных платформах букмекера.
2. Нажмите кнопку «Участвовать» на странице акции.
3. Делайте ставки в формате ординар или экспресс на любые спортивные события. Ставка должна быть не менее 500 рублей, минимальный коэффициент — 1.30.
За каждые 500 рублей пари начисляется 1 балл. Очки суммируются и формируют рейтинг участников в турнирной таблице, который влияет на распределение призов.
Ежедневно игроки с наибольшим числом баллов получают фрибеты до 20 000 рублей, которые начисляются не позднее следующего игрового дня. При равенстве очков приз делится поровну между участниками.
Общий призовой фонд составляет 15 миллионов рублей. Ежедневно разыгрывается 100 призовых мест с фрибетами, в финале — 1000. Баллы за каждое пари суммируются.
Чтобы участвовать в финальном розыгрыше фрибетов, все ставки должны быть рассчитаны до 13.07.2025 (23:59 МСК).
Место
Фрибет
1
200 000 ₽
2
100 000 ₽
3-5
50 000 ₽
6-9
35 000 ₽
10-20
30 000 ₽
21-30
20 000 ₽
31-40
15 000 ₽
41-50
12 000 ₽
51-70
10 000 ₽
71-100
9000 ₽
101-150
8500 ₽
151-200
8000 ₽
201-250
7500 ₽
251-300
7000 ₽
301-350
6500 ₽
351-400
6000 ₽
401-450
5500 ₽
451-500
5000 ₽
501-550
4500 ₽
551-600
4000 ₽
601-650
3500 ₽
651-700
3000 ₽
701-750
2500 ₽
751-800
2000 ₽
801-850
1500 ₽
851-900
1000 ₽
901-950
700 ₽
951-1000
500 ₽
Начисленный фрибет можно применить для 1 ставки. Это должен быть ординар или экспресс с итоговым коэффициентом от 1.10 до 3.50. Бонус действителен в течение 7 дней с момента начисления.
Сводная информация по важным требованиям акции представлена ниже.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.07.2025 (23:59 МСК)
Застрахованные ставки не идут в зачет бонусной программы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция проходит в 2 этапа: ежедневно разыгрываются фрибеты, 13 июля — финальное распределение наград
|➖ Чтобы заработать фрибет, необходимо иметь большой оборот ставок
|➕ Внушительный призовой фонд
Хотя акция привязана по датам к футбольному КЧМ, заключать пари можно на любой спорт. Это облегчает задачу по поиску событий с хорошими кэфами. В летний период проходят турниры ATP и WTA, стартовала Лига наций по волейболу, а также множество других спортивных соревнований. В зачет идут все пари независимо от их исхода. Букмекер разыгрывает внушительное количество фрибетов, так что у каждого активного игрока есть реальный шанс оказаться в числе победителей.