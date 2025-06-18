Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



18 июня 16:43ГлавнаяБонусы
БК МелбетФрибеты за депозитАкции

Клубный турнир от БК Мелбет: фрибеты до 200 000 рублей за ставки на спорт

200000 ₽
Бонус
24 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Без ограничений по видам спорта и сложных условий!

С 14 июня по 13 июля 2025 года букмекерская компания Melbet запускает масштабную акцию под названием «Клубный Турнир». Механика простая — делайте ставки на любые спортивные события, зарабатывайте баллы и поднимайтесь в турнирной таблице. Ежедневно самые активные участники получают награды — фрибеты до 20 000 рублей. В финале разыгрывается главный приз — фрибет на 200 000 рублей.

Как получить бонус БК Мелбет по акции Клубный турнир

Свернуть

Участие в розыгрыше возможно только после выполнения установленных условий:

1. Создайте аккаунт или войдите в личный кабинет на официальных платформах букмекера.

image not found

2. Нажмите кнопку «Участвовать» на странице акции.

3. Делайте ставки в формате ординар или экспресс на любые спортивные события. Ставка должна быть не менее 500 рублей, минимальный коэффициент — 1.30.

За каждые 500 рублей пари начисляется 1 балл. Очки суммируются и формируют рейтинг участников в турнирной таблице, который влияет на распределение призов.

Ежедневно игроки с наибольшим числом баллов получают фрибеты до 20 000 рублей, которые начисляются не позднее следующего игрового дня. При равенстве очков приз делится поровну между участниками.

Общий призовой фонд составляет 15 миллионов рублей. Ежедневно разыгрывается 100 призовых мест с фрибетами, в финале — 1000. Баллы за каждое пари суммируются.

Чтобы участвовать в финальном розыгрыше фрибетов, все ставки должны быть рассчитаны до 13.07.2025 (23:59 МСК).

Место

Фрибет

1

200 000 ₽

2

100 000 ₽

3-5

50 000 ₽

6-9

35 000 ₽

10-20

30 000 ₽

21-30

20 000 ₽

31-40

15 000 ₽

41-50

12 000 ₽

51-70

10 000 ₽

71-100

9000 ₽

101-150

8500 ₽

151-200

8000 ₽

201-250

7500 ₽

251-300

7000 ₽

301-350

6500 ₽

351-400

6000 ₽

401-450

5500 ₽

451-500

5000 ₽

501-550

4500 ₽

551-600

4000 ₽

601-650

3500 ₽

651-700

3000 ₽

701-750

2500 ₽

751-800

2000 ₽

801-850

1500 ₽

851-900

1000 ₽

901-950

700 ₽

951-1000

500 ₽

Как отыграть бонус БК Мелбет в рамках акции Клубный турнир

Свернуть

Начисленный фрибет можно применить для 1 ставки. Это должен быть ординар или экспресс с итоговым коэффициентом от 1.10 до 3.50. Бонус действителен в течение 7 дней с момента начисления. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Мелбет

Свернуть

Сводная информация по важным требованиям акции представлена ниже.

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.07.2025 (23:59 МСК)

Застрахованные ставки не идут в зачет бонусной программы.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Акция проходит в 2 этапа: ежедневно разыгрываются фрибеты, 13 июля — финальное распределение наград➖ Чтобы заработать фрибет, необходимо иметь большой оборот ставок
➕ Внушительный призовой фонд 

Заключение

Свернуть

Хотя акция привязана по датам к футбольному КЧМ, заключать пари можно на любой спорт. Это облегчает задачу по поиску событий с хорошими кэфами. В летний период проходят турниры ATP и WTA, стартовала Лига наций по волейболу, а также множество других спортивных соревнований. В зачет идут все пари независимо от их исхода. Букмекер разыгрывает внушительное количество фрибетов, так что у каждого активного игрока есть реальный шанс оказаться в числе победителей.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer17 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer226 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer560 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer195 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer195 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer181 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer195 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer195 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer195 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer560 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё