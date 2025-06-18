Клубный турнир от БК Мелбет: фрибеты до 200 000 рублей за ставки на спорт

Участие в розыгрыше возможно только после выполнения установленных условий:

1. Создайте аккаунт или войдите в личный кабинет на официальных платформах букмекера.

2. Нажмите кнопку «Участвовать» на странице акции.

3. Делайте ставки в формате ординар или экспресс на любые спортивные события. Ставка должна быть не менее 500 рублей, минимальный коэффициент — 1.30.

За каждые 500 рублей пари начисляется 1 балл. Очки суммируются и формируют рейтинг участников в турнирной таблице, который влияет на распределение призов.

Ежедневно игроки с наибольшим числом баллов получают фрибеты до 20 000 рублей, которые начисляются не позднее следующего игрового дня. При равенстве очков приз делится поровну между участниками.

Общий призовой фонд составляет 15 миллионов рублей. Ежедневно разыгрывается 100 призовых мест с фрибетами, в финале — 1000. Баллы за каждое пари суммируются.

Чтобы участвовать в финальном розыгрыше фрибетов, все ставки должны быть рассчитаны до 13.07.2025 (23:59 МСК).