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6 февраля 8:31ГлавнаяБонусы
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До 1 000 рублей ежедневно от PARI за ставки на киберспорт

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Несложные задания - ежедневные фрибеты
Валентин Васильев
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Букмекерская контора PARI объявляет о классной акции для любителей киберспорта! В рамках программы «PARI Challenge», посвященной турниру IEM Katowice, БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - фрибеты номиналом от 300 до 1000 рублей.

Промокод PARI до 25000 рублей

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI.
  2. На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие».
  3. Выполняйте ежедневно задания букмекера. За каждое из них положен фрибет от 300 до 1000 ₽.

За выполнение 5-10 заданий беттор получает «Стрик», дающий право претендовать на дополнительные бонусы - фрибеты на 500-700 рублей.

Полученный фрибет можно использовать в течение семи дней на любых событиях с коэффициентом от 1,01. 

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Ежедневные фрибеты.
+ Дополнительные бонусы за серию побед в конкурсе.

- В случае пропуска одного задания «стрик» сбрасывается.

Заключение 

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Акции на киберспортивные события пользуются всё большей популярностью у геймеров. А конкурс PARI отличают несложные задания в комплекте с приятными бонусами. Любителей киберспорта предложение конторы наверняка заинтересует. Спешите воспользоваться - срок действия акции ограничен!

Обзор букмекерской конторы PARI

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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров