До 1 000 рублей ежедневно от PARI за ставки на киберспорт

Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI . На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие». Выполняйте ежедневно задания букмекера. За каждое из них положен фрибет от 300 до 1000 ₽.

За выполнение 5-10 заданий беттор получает «Стрик», дающий право претендовать на дополнительные бонусы - фрибеты на 500-700 рублей.

Полученный фрибет можно использовать в течение семи дней на любых событиях с коэффициентом от 1,01.