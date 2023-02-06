До 1 000 рублей ежедневно от PARI за ставки на киберспорт

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Букмекерская контора PARI объявляет о классной акции для любителей киберспорта! В рамках программы «PARI Challenge», посвященной турниру IEM Katowice, БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - фрибеты номиналом от 300 до 1000 рублей.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
За выполнение 5-10 заданий беттор получает «Стрик», дающий право претендовать на дополнительные бонусы - фрибеты на 500-700 рублей.
Полученный фрибет можно использовать в течение семи дней на любых событиях с коэффициентом от 1,01.
+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Ежедневные фрибеты.
+ Дополнительные бонусы за серию побед в конкурсе.
- В случае пропуска одного задания «стрик» сбрасывается.
Акции на киберспортивные события пользуются всё большей популярностью у геймеров. А конкурс PARI отличают несложные задания в комплекте с приятными бонусами. Любителей киберспорта предложение конторы наверняка заинтересует. Спешите воспользоваться - срок действия акции ограничен!
Партнерский проект