Розыгрыш от БК PARI: фрибет 339 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В Telegram-канале PARI стартовал новый розыгрыш. Среди подписчиков случайным образом распределяют фрибеты на общую сумму 16 960 рублей. Всего предусмотрено 50 призовых мест. Шанс попасть в список победителей есть у каждого участника.
Для участия в розыгрыше нужно выполнить всего несколько простых условий:
1. Зарегистрируйтесь в PARI, если еще не являетесь клиентом БК.
2. Подпишитесь на Telegram-канал букмекерской компании.
3. Оставьте реакцию на пост с розыгрышем.
4. Нажмите кнопку «Хочу фрибет!» под публикацией.
Общий призовой фонд розыгрыша — 16 960 рублей. 8 июля в 18:00 (МСК) PARI случайным образом определит 50 победителей и начислит каждому фрибет на 339 рублей.
В случае победы фрибет будет автоматически начислен на ваш игровой счет в течение 7 рабочих дней. После этого у вас будет еще 7 дней, чтобы использовать его на любое спортивное событие без ограничений по кэфу. Формат пари — ординар или экспресс.
Основные условия участия вы найдете в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
339 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.07.2025 (17:59 МСК)
Букмекер обещает подобные розыгрыши каждую среду.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать могут все клиенты БК ПАРИ
|➖ Ограниченное количество призов
|➕ Вступить в розыгрыш можно без пополнения счета
Бесплатные ставки можно получить без лишних сложностей и обязательств. Участие доступно каждому, отсутствие требований по депозиту делает розыгрыш максимально привлекательным.