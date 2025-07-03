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3 июля 11:32ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

Розыгрыш от БК PARI: фрибет 339 рублей за подписку на Telegram-канал

339 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Не упустите шанс выиграть фрибет на 339 рублей!

В Telegram-канале PARI стартовал новый розыгрыш. Среди подписчиков случайным образом распределяют фрибеты на общую сумму 16 960 рублей. Всего предусмотрено 50 призовых мест. Шанс попасть в список победителей есть у каждого участника.

Как получить бонус PARI на 339 рублей за подписку на тг-канал

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Для участия в розыгрыше нужно выполнить всего несколько простых условий:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если еще не являетесь клиентом БК.

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2. Подпишитесь на Telegram-канал букмекерской компании.

3. Оставьте реакцию на пост с розыгрышем.

4. Нажмите кнопку «Хочу фрибет!» под публикацией.

Общий призовой фонд розыгрыша — 16 960 рублей. 8 июля в 18:00 (МСК) PARI случайным образом определит 50 победителей и начислит каждому фрибет на 339 рублей.

Как отыграть бонус PARI на 339 рублей за участие в розыгрыше в телеграме

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В случае победы фрибет будет автоматически начислен на ваш игровой счет в течение 7 рабочих дней. После этого у вас будет еще 7 дней, чтобы использовать его на любое спортивное событие без ограничений по кэфу. Формат пари — ординар или экспресс.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Основные условия участия вы найдете в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

339 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.07.2025 (17:59 МСК)

Букмекер обещает подобные розыгрыши каждую среду.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Участвовать могут все клиенты БК ПАРИ➖ Ограниченное количество призов
➕ Вступить в розыгрыш можно без пополнения счета 

Заключение

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Бесплатные ставки можно получить без лишних сложностей и обязательств. Участие доступно каждому, отсутствие требований по депозиту делает розыгрыш максимально привлекательным.

Валентин Васильев

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