БК PARI: фрибеты на 367 рублей за подписку на Telegram-канал

Розыгрыши по средам стали любимой традицией клиентов PARI. Постоянные участники уже отлично ориентируются в механике и знают, что получить фрибет можно всего за несколько секунд. Такой формат участия — одно из самых удобных и выгодных предложений на рынке. Букмекер и далее планирует радовать своих игроков подобными акциями.