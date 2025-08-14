Ведомости
14 августа
БК PARI: фрибеты на 367 рублей за подписку на Telegram-канал

367 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Каждый подписчик может выиграть фрибет!

В тг-канале букмекера PARI снова стартует еженедельный розыгрыш фрибетов. На этот раз пользователи своей активностью сформировали призовой фонд в размере 18 340 рублей. Чтобы стать претендентом на награду, достаточно подписаться на канал и оставить реакцию под постом. Итоги определят случайным образом, 50 участников получат по 367 рублей на ставки.

Как получить бонус PARI на 367 рублей за подписку на Telegram-канал

Конкурс доступен для всех, кто последовательно выполнит следующие действия:

1. Создайте аккаунт в БК PARI или войдите в существующий.

2️. Оформите подписку на канал букмекера в Telegram.

3️. Нажмите на кнопку «ХОЧУ» под постом с розыгрышем.

4️. Поставьте реакцию 🏅на публикацию.

По итогу розыгрыша 19 августа 50 случайных участников получат по 367 рублей фрибетом.

Как отыграть бонус PARI на 367 рублей за участие в тг-розыгрыше

После начисления фрибета у вас есть 7 дней, чтобы его применить. Поставить бонус можно на любой рынок по вашему выбору. Решение о типе ставки — одиночная или экспресс — и коэффициенте остается за вами.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Все важные сведения о розыгрыше структурированы в следующем блоке.

Максимальный размер бонуса

367 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.08.2025 (17:59 МСК)

PARI регулярно проводит акции с фрибетами в своих соцсетях и мессенджерах.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Не требуется пополнение счета➖ Шанс на победу зависит только от случайности
➕ Разыгрываются 50 призовых мест 

Заключение

Розыгрыши по средам стали любимой традицией клиентов PARI. Постоянные участники уже отлично ориентируются в механике и знают, что получить фрибет можно всего за несколько секунд. Такой формат участия — одно из самых удобных и выгодных предложений на рынке. Букмекер и далее планирует радовать своих игроков подобными акциями.

Валентин Васильев

