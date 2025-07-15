Фрибет 704 рубля от БК PARI за подписку на Telegram-канал

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Завершился Клубный чемпионат мира по футболу. По итогам турнира БК PARI объявила розыгрыш, в котором 10 победителей получат фрибет по 704 рубля каждый. От игроков не требуется зачисления депозита, единственное условие — подписка на телеграм-канал.
Для участия необходимо соблюсти несколько базовых требований:
1. Создайте аккаунт в PARI (или просто зайдите, если он уже есть).
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. В посте с акционным предложением нажмите кнопку «Хочу фрибет».
Имена 10 счастливчиков, которые получат фрибеты от PARI, станут известны 21 июля в 18:00 МСК. Каждый из них заберет по 704 рубля из общего призового фонда в 7040 рублей. Победители определятся случайным образом.
Если вам повезет попасть в список победителей, фрибет на сумму 704 рубля автоматически поступит на ваш счет. После получения у вас будет 7 дней, чтобы использовать его на любое спортивное событие. Никаких ограничений по коэффициенту. Можно заключать одиночные и экспресс-пари.
Ознакомиться с основными правилами розыгрыша можно в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
704 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.07.2025 (17:59 МСК)
Букмекер регулярно проводит розыгрыши фрибетов после завершения крупнейших спортивных событий. Мониторьте информацию на нашем сайте, чтобы не пропустить выгодные предложения.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Победитель получит фрибет на 704 ₽
|➖ Лишь 10 пользователям достанутся бонусы
|➕ Розыгрыш без финансовых рисков
Механика участия максимально простая. От участника требуют лишь оформления подписки на Telegram-канал и нажатия одной кнопки. Дальше остается только дождаться результатов. Если удача на вашей стороне, получите фрибет.