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15 июля 12:24ГлавнаяБонусы
БК PARIБездепозитные бонусыФрибеты без депозита

Фрибет 704 рубля от БК PARI за подписку на Telegram-канал

704 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Завершился Клубный чемпионат мира по футболу. По итогам турнира БК PARI объявила розыгрыш, в котором 10 победителей получат фрибет по 704 рубля каждый. От игроков не требуется зачисления депозита, единственное условие — подписка на телеграм-канал.

Как получить бонус PARI на 704 рубля за подписку на тг-канал

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Для участия необходимо соблюсти несколько базовых требований:

1. Создайте аккаунт в PARI (или просто зайдите, если он уже есть).

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. В посте с акционным предложением нажмите кнопку «Хочу фрибет».

Имена 10 счастливчиков, которые получат фрибеты от PARI, станут известны 21 июля в 18:00 МСК. Каждый из них заберет по 704 рубля из общего призового фонда в 7040 рублей. Победители определятся случайным образом.

Как отыграть бонус PARI на 704 рубля за участие в розыгрыше

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Если вам повезет попасть в список победителей, фрибет на сумму 704 рубля автоматически поступит на ваш счет. После получения у вас будет 7 дней, чтобы использовать его на любое спортивное событие. Никаких ограничений по коэффициенту. Можно заключать одиночные и экспресс-пари.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Ознакомиться с основными правилами розыгрыша можно в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

704 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.07.2025 (17:59 МСК)

Букмекер регулярно проводит розыгрыши фрибетов после завершения крупнейших спортивных событий. Мониторьте информацию на нашем сайте, чтобы не пропустить выгодные предложения.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Победитель получит фрибет на 704 ₽➖ Лишь 10 пользователям достанутся бонусы
➕ Розыгрыш без финансовых рисков 

Заключение

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Механика участия максимально простая. От участника требуют лишь оформления подписки на Telegram-канал и нажатия одной кнопки. Дальше остается только дождаться результатов. Если удача на вашей стороне, получите фрибет.

Валентин Васильев

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