Фрибет 704 рубля от БК PARI за подписку на Telegram-канал

Для участия необходимо соблюсти несколько базовых требований:

1. Создайте аккаунт в PARI (или просто зайдите, если он уже есть).

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. В посте с акционным предложением нажмите кнопку «Хочу фрибет».

Имена 10 счастливчиков, которые получат фрибеты от PARI, станут известны 21 июля в 18:00 МСК. Каждый из них заберет по 704 рубля из общего призового фонда в 7040 рублей. Победители определятся случайным образом.