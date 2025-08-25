Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на US Open

Присоединиться к борьбе за фрибеты можно, выполнив минимальный набор условий:

1. Создайте личный кабинет в PARI (для новых клиентов).

2. В разделе «Чемпионская гонка» активируйте участие в акции.

3. Ставьте ординары и экспрессы на матчи US Open в прематче или live. Минимальная сумма — 100 рублей, коэффициент — от 1.30.

4. Получайте баллы за каждое пари и продвигайтесь вверх в рейтинге.

Зачетные очки рассчитываются по формуле: баллы = коэффициент × сумма ставки. При этом кэф учитывается не выше 50.00.

На кону фрибеты на 2 000 000 рублей. После завершения акции бонусы будут распределены среди 200 лидеров гонки. Размер вознаграждения зависит от позиции в итоговой таблице: чем выше место, тем значительнее сумма фрибета (до 150 000 рублей).