БК PARI

Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на US Open

150000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Участвуйте в гонке и получите шанс на бонус до 150 000 рублей!

PARI открывает «Чемпионскую гонку» к US Open и формирует призовой фонд в размере 2 000 000 рублей. До 7 сентября все ставки на игры турнира будут приносить клиентам очки в рейтинге. По итогам соревнования 200 лидеров разделят между собой бонусы от 3 000 до 150 000 рублей.

Как получить бонус PARI до 150 000 рублей за пари на US Open

Свернуть

Присоединиться к борьбе за фрибеты можно, выполнив минимальный набор условий:

1. Создайте личный кабинет в PARI (для новых клиентов).

image not found

2. В разделе «Чемпионская гонка» активируйте участие в акции.

3. Ставьте ординары и экспрессы на матчи US Open в прематче или live. Минимальная сумма — 100 рублей, коэффициент — от 1.30.

4. Получайте баллы за каждое пари и продвигайтесь вверх в рейтинге.

Зачетные очки рассчитываются по формуле: баллы = коэффициент × сумма ставки. При этом кэф учитывается не выше 50.00. 

На кону фрибеты на 2 000 000 рублей. После завершения акции бонусы будут распределены среди 200 лидеров гонки. Размер вознаграждения зависит от позиции в итоговой таблице: чем выше место, тем значительнее сумма фрибета (до 150 000 рублей).

Все набранные баллы одновременно учитываются не только в «Чемпионской гонке», но и идут в зачет промо «Мятный шлем», что позволяет игрокам параллельно бороться за дополнительные бонусы.

Как отыграть бонус PARI до 150 000 рублей за ставки на Открытый чемпионат США по теннису

Свернуть

Фрибет действует 5 суток с момента получения. Использовать его можно только одной ставкой, выбрав любое спортивное событие с коэффициентом не выше 3.00. Для размещения допускаются как ординары, так и экспрессы.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

Свернуть

Деньги окажутся у вас на счету после выполнения несложной последовательности действий:

  1. Войдите в свой аккаунт на PARI.
  2. Откройте настройки профиля.
  3. Перейдите в раздел «Пополнение и вывод средств».
  4. Выберите удобный способ снятия денег.
  5. Введите сумму для перевода.
  6. Подтвердите операцию, используя код из СМС.

Вывести средства можно только на те банковские карты или электронный кошелек ЦУПИС, которые ранее были привязаны к аккаунту и использовались для пополнения баланса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от PARI

Свернуть

Таблица содержит все необходимые сведения о применении бонуса.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

07.09.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 150 000 рублей от PARI

Свернуть

US Open — это заключительный в году турнир серии «Большого шлема». В Нью-Йорке спортсмены имеют шанс показать, что их положение в рейтинге далеко не всегда отражает реальный уровень. Уже в первом раунде покинул соревнования лучший российский теннисист — Даниил Медведев. Любители ставок на высокие кэфы найдут здесь немало интересных возможностей.

PARI запустил отличный турнир для любителей тенниса и прогнозов. БК дает возможность получить крупный бонус с лояльными условиями по отыгрышу. Любители крупных ставок могут претендовать на фрибет до 150 000 рублей. Для тех, кто предпочитает играть осторожно, букмекер предлагает заключать пари от 100 рублей. Каждый участник найдет формат игры по своему вкусу.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от PARI

Свернуть

Важно учитывать, что в зачет идут только ставки на матчи Открытого чемпионата США по теннису. Пари на другие турниры или виды спорта не будут приносить баллы для рейтинга, поэтому следует внимательно выбирать события.

Также возможны задержки с начислением выигрышей, если в аккаунте не завершена полная верификация. Не стоит исключать и технические проблемы на сайте или в приложении — они могут временно повлиять на работу платформы.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Участники могут выиграть фрибет до 150 000 рублей➖ Баллы начисляются лишь за пари на US Open
➕ Порог входа небольшой — 100 рублей 

Сравнение бонуса Чемпионская гонка от БК PARI с бонусами других БК

Свернуть

Посмотрите, какие бонусные предложения действуют в других лицензированных букмекерских компаниях.

Условия

Winline

Леон

Фонбет

Название

Турнир BetRace по ставкам на US Open

Матч-поинт

Фрибеты за ставки на теннис

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

20 000 ₽

250 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.30

1.01

Срок отыгрыша

30 дней

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

50 ₽

1000 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Букмекер PARI периодически радует фанатов тенниса. В последние месяцы компания регулярно проводит промо, ориентированные на этот вид спорта. Размер призов впечатляет, однако для их получения потребуется проявить активность и стратегический подход. Реальная борьба за фрибеты развернется среди игроков, которые готовы ставить систематически.

Валентин Васильев

