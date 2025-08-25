Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на US Open

Партнерский проект
PARI открывает «Чемпионскую гонку» к US Open и формирует призовой фонд в размере 2 000 000 рублей. До 7 сентября все ставки на игры турнира будут приносить клиентам очки в рейтинге. По итогам соревнования 200 лидеров разделят между собой бонусы от 3 000 до 150 000 рублей.
Присоединиться к борьбе за фрибеты можно, выполнив минимальный набор условий:
1. Создайте личный кабинет в PARI (для новых клиентов).
2. В разделе «Чемпионская гонка» активируйте участие в акции.
3. Ставьте ординары и экспрессы на матчи US Open в прематче или live. Минимальная сумма — 100 рублей, коэффициент — от 1.30.
4. Получайте баллы за каждое пари и продвигайтесь вверх в рейтинге.
Зачетные очки рассчитываются по формуле: баллы = коэффициент × сумма ставки. При этом кэф учитывается не выше 50.00.
На кону фрибеты на 2 000 000 рублей. После завершения акции бонусы будут распределены среди 200 лидеров гонки. Размер вознаграждения зависит от позиции в итоговой таблице: чем выше место, тем значительнее сумма фрибета (до 150 000 рублей).
Все набранные баллы одновременно учитываются не только в «Чемпионской гонке», но и идут в зачет промо «Мятный шлем», что позволяет игрокам параллельно бороться за дополнительные бонусы.
Фрибет действует 5 суток с момента получения. Использовать его можно только одной ставкой, выбрав любое спортивное событие с коэффициентом не выше 3.00. Для размещения допускаются как ординары, так и экспрессы.
Деньги окажутся у вас на счету после выполнения несложной последовательности действий:
Вывести средства можно только на те банковские карты или электронный кошелек ЦУПИС, которые ранее были привязаны к аккаунту и использовались для пополнения баланса.
Таблица содержит все необходимые сведения о применении бонуса.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
07.09.2025 (23:59 МСК)
US Open — это заключительный в году турнир серии «Большого шлема». В Нью-Йорке спортсмены имеют шанс показать, что их положение в рейтинге далеко не всегда отражает реальный уровень. Уже в первом раунде покинул соревнования лучший российский теннисист — Даниил Медведев. Любители ставок на высокие кэфы найдут здесь немало интересных возможностей.
PARI запустил отличный турнир для любителей тенниса и прогнозов. БК дает возможность получить крупный бонус с лояльными условиями по отыгрышу. Любители крупных ставок могут претендовать на фрибет до 150 000 рублей. Для тех, кто предпочитает играть осторожно, букмекер предлагает заключать пари от 100 рублей. Каждый участник найдет формат игры по своему вкусу.
Важно учитывать, что в зачет идут только ставки на матчи Открытого чемпионата США по теннису. Пари на другие турниры или виды спорта не будут приносить баллы для рейтинга, поэтому следует внимательно выбирать события.
Также возможны задержки с начислением выигрышей, если в аккаунте не завершена полная верификация. Не стоит исключать и технические проблемы на сайте или в приложении — они могут временно повлиять на работу платформы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участники могут выиграть фрибет до 150 000 рублей
|➖ Баллы начисляются лишь за пари на US Open
|➕ Порог входа небольшой — 100 рублей
Посмотрите, какие бонусные предложения действуют в других лицензированных букмекерских компаниях.
Букмекер PARI периодически радует фанатов тенниса. В последние месяцы компания регулярно проводит промо, ориентированные на этот вид спорта. Размер призов впечатляет, однако для их получения потребуется проявить активность и стратегический подход. Реальная борьба за фрибеты развернется среди игроков, которые готовы ставить систематически.