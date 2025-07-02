Мятный шлем от БК PARI: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI объявила о старте масштабной теннисной акции «Мятный шлем». В рамках розыгрыша участники смогут побороться за ценные призы: VIP-билеты на турниры «Большого шлема» и серию Masters, теннисные ракетки с автографами звезд ATP и WTA, индивидуальные тренировки, а также часть из общего призового фонда в 3 000 000 рублей. Акция состоит из 7 этапов, каждый из которых имеет отдельные условия и собственный пул наград. Принять участие можно делая ставки на теннис и накапливая рейтинговые баллы.
Чтобы присоединиться к акции, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте PARI.
2. Подтвердите участие в акции «Мятный шлем».
3. Делайте ставки на теннис в рамках заявленных турниров.
4. Набирайте очки и продвигайтесь в рейтинге.
После активации участия в акции клиентам PARI открывается доступ к серии теннисных турниров, за которые начисляются баллы. Чтобы начать, достаточно заключить ординары или экспрессы на сумму от 100 рублей. Минимальный кэф должен быть 1.30.
Турнирный календарь акции «Мятный шлем»:
Баллы за турниры суммируются, формируя итоговый рейтинг. Таблица будет доступна на странице акции в реальном времени. При равенстве очков приоритет получит тот, кто достиг результата быстрее. Финальные итоги подводятся 8 декабря 2025 года. Именно в этот день определятся 100 победителей, которым достанутся следующие подарки.
Место
Приз
1
Билет в нижний ярус на финал любого турнира Большого шлема, авиаперелет и проживанием + фрибет — 300 000 ₽
2-3
Билет в нижний ярус на финал любого турнира «Большого шлема» + фрибет — 200 000 ₽
4-10
Билет 1 категории или VIP-пакет на финал любого турнира серии Masters + фрибет — 100 000 ₽
11-15
Билет PRIME на Мастерс Монте-Карло + фрибет — 50 000 ₽
16-20
Билет категории PRIME на ATP 500 в Дубае + фрибет — 50 000 ₽
21-24
Теннисная ракетка с автографом звезды ATP/WTA + фрибет — 40 000 ₽
25-30
Персональный урок тенниса с опытным тренером + фрибет — 30 000 ₽
31-40
Сертификат на сумму 5000 ₽ в магазин профессионального теннисного инвентаря + фрибет — 20 000 ₽
41-100
Фрибет — 10 000 ₽
Для получения призов победителям необходимо в течение 5 рабочих дней отправить на электронный адрес tickets@pari.ru следующие документы:
Срок доставки ракеток с автографами составляет от 15 до 25 рабочих дней и зависит от региона проживания получателя.
Выданный фрибет действует 14 дней и может быть использован для ставок на спортивные события с любым кэфом. По типу пари не ограничивается.
Для получения денежных средств достаточно следовать инструкции:
Снятие денег возможно исключительно тем способом, которым вы вносили депозит в букмекерскую контору. Использование платежных реквизитов третьих лиц, включая родственников, запрещено.
Таблица содержит необходимую информацию для правильного использования фрибета.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
14 дней
Срок окончания акции
28.11.2025 (23:59 МСК)
В рамках акции не учитываются ставки, которые были рассчитаны с использованием функции «Продажа пари» (досрочный расчет).
Букмекер акцентирует внимание только на самых престижных теннисных событиях сезона. Здесь не нужно искать мелкие турниры с неизвестными игроками — ставка делается исключительно на элиту ATP и WTA. Для тех, кто регулярно следит за теннисом, это значительно упрощает выбор событий.
Призы, которые подготовил PARI, действительно впечатляют. Это не просто бонусы, а шанс попасть на один из легендарных турниров «Большого шлема» с полностью оплаченным перелетом и проживанием. Также не стоит недооценивать билеты на турниры в Монте-Карло и Дубае — это статусные награды, за которые будет серьезная конкуренция. Если вы хотите побороться за главные призы, советуем включаться в акцию как можно раньше, так шансы на успех будут заметно выше.
Особо рекомендуем обратить внимание на следующие пункты:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Победителей акции ожидают подарки высокого уровня
|➖ Участвовать можно только через ставки на строго определенные турниры
|➕ Призовой фонд — 3 000 000 рублей фрибетами
Рынок букмекерских бонусов богат разнообразием. Рассмотрим предложения других операторов.
Условия
Название
Бонусы за пари на единоборства и UFC
Бонусы за участие в турнирах BetRace
Фрибеты за ставки на теннис
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
3 000 000 ₽
250 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
10 ₽
—
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Возможность бесплатно попасть на матчи «Большого шлема» — редкий шанс, который нельзя упускать. Однако стоит помнить, что борьба за призы будет напряженной. Акция больше рассчитана на опытных бетторов, для новичков конкуренция и объем пари могут оказаться слишком серьезными.