Мятный шлем от БК PARI: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на теннис

Чтобы присоединиться к акции, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте PARI.

2. Подтвердите участие в акции «Мятный шлем».

3. Делайте ставки на теннис в рамках заявленных турниров.

4. Набирайте очки и продвигайтесь в рейтинге.

После активации участия в акции клиентам PARI открывается доступ к серии теннисных турниров, за которые начисляются баллы. Чтобы начать, достаточно заключить ординары или экспрессы на сумму от 100 рублей. Минимальный кэф должен быть 1.30.

Турнирный календарь акции «Мятный шлем»:

Wimbledon (30 июня – 13 июля 2025). Masters 1000: Торонто / Монреаль (27 июля – 7 августа 2025). Masters 1000: Цинциннати (7 – 18 августа 2025). US Open (24 августа – 7 сентября 2025). Chinese Series Masters (24 сентября – 12 октября 2025). Paris Masters (27 октября – 2 ноября 2025). ATP/WTA Finals (1 – 16 ноября 2025)

Баллы за турниры суммируются, формируя итоговый рейтинг. Таблица будет доступна на странице акции в реальном времени. При равенстве очков приоритет получит тот, кто достиг результата быстрее. Финальные итоги подводятся 8 декабря 2025 года. Именно в этот день определятся 100 победителей, которым достанутся следующие подарки.

Место Приз 1 Билет в нижний ярус на финал любого турнира Большого шлема, авиаперелет и проживанием + фрибет — 300 000 ₽ 2-3 Билет в нижний ярус на финал любого турнира «Большого шлема» + фрибет — 200 000 ₽ 4-10 Билет 1 категории или VIP-пакет на финал любого турнира серии Masters + фрибет — 100 000 ₽ 11-15 Билет PRIME на Мастерс Монте-Карло + фрибет — 50 000 ₽ 16-20 Билет категории PRIME на ATP 500 в Дубае + фрибет — 50 000 ₽ 21-24 Теннисная ракетка с автографом звезды ATP/WTA + фрибет — 40 000 ₽ 25-30 Персональный урок тенниса с опытным тренером + фрибет — 30 000 ₽ 31-40 Сертификат на сумму 5000 ₽ в магазин профессионального теннисного инвентаря + фрибет — 20 000 ₽ 41-100 Фрибет — 10 000 ₽

Для получения призов победителям необходимо в течение 5 рабочих дней отправить на электронный адрес tickets@pari.ru следующие документы:

Копию паспорта.

Контактный номер телефона для связи с курьером.

Срок доставки ракеток с автографами составляет от 15 до 25 рабочих дней и зависит от региона проживания получателя.