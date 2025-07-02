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2 июля 18:16ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит

Мятный шлем от БК PARI: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на теннис

300000 ₽
Бонус
149 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставь на элиту тенниса и выигрывай грандиозные призы!

Букмекерская компания PARI объявила о старте масштабной теннисной акции «Мятный шлем». В рамках розыгрыша участники смогут побороться за ценные призы: VIP-билеты на турниры «Большого шлема» и серию Masters, теннисные ракетки с автографами звезд ATP и WTA, индивидуальные тренировки, а также часть из общего призового фонда в 3 000 000 рублей. Акция состоит из 7 этапов, каждый из которых имеет отдельные условия и собственный пул наград. Принять участие можно делая ставки на теннис и накапливая рейтинговые баллы.

Как получить бонус PARI до 300 000 рублей за ставки на теннис

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Чтобы присоединиться к акции, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте PARI.

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2. Подтвердите участие в акции «Мятный шлем».

3. Делайте ставки на теннис в рамках заявленных турниров.

4. Набирайте очки и продвигайтесь в рейтинге.

После активации участия в акции клиентам PARI открывается доступ к серии теннисных турниров, за которые начисляются баллы. Чтобы начать, достаточно заключить ординары или экспрессы на сумму от 100 рублей. Минимальный кэф должен быть 1.30.

Турнирный календарь акции «Мятный шлем»:

  1. Wimbledon (30 июня – 13 июля 2025).
  2. Masters 1000: Торонто / Монреаль (27 июля – 7 августа 2025).
  3. Masters 1000: Цинциннати (7 – 18 августа 2025).
  4. US Open (24 августа – 7 сентября 2025).
  5. Chinese Series Masters (24 сентября – 12 октября 2025).
  6. Paris Masters (27 октября – 2 ноября 2025).
  7. ATP/WTA Finals (1 – 16 ноября 2025)

Баллы за турниры суммируются, формируя итоговый рейтинг. Таблица будет доступна на странице акции в реальном времени. При равенстве очков приоритет получит тот, кто достиг результата быстрее. Финальные итоги подводятся 8 декабря 2025 года. Именно в этот день определятся 100 победителей, которым достанутся следующие подарки.

Место

Приз

1

Билет в нижний ярус на финал любого турнира Большого шлема, авиаперелет и проживанием + фрибет — 300 000 ₽

2-3

Билет в нижний ярус на финал любого турнира «Большого шлема» + фрибет — 200 000 ₽

4-10

Билет 1 категории или VIP-пакет на финал любого турнира серии Masters + фрибет — 100 000 ₽

11-15

Билет PRIME на Мастерс Монте-Карло + фрибет — 50 000 ₽

16-20

Билет категории PRIME на ATP 500 в Дубае + фрибет — 50 000 ₽

21-24

Теннисная ракетка с автографом звезды ATP/WTA + фрибет — 40 000 ₽

25-30

Персональный урок тенниса с опытным тренером + фрибет — 30 000 ₽

31-40

Сертификат на сумму 5000 ₽ в магазин профессионального теннисного инвентаря + фрибет — 20 000 ₽

41-100

Фрибет — 10 000 ₽

Для получения призов победителям необходимо в течение 5 рабочих дней отправить на электронный адрес tickets@pari.ru следующие документы: 

  • Копию паспорта. 
  • Контактный номер телефона для связи с курьером. 

Срок доставки ракеток с автографами составляет от 15 до 25 рабочих дней и зависит от региона проживания получателя.

Как отыграть бонус PARI до 300 000 рублей в рамках акции Мятный шлем

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Выданный фрибет действует 14 дней и может быть использован для ставок на спортивные события с любым кэфом. По типу пари не ограничивается. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

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Для получения денежных средств достаточно следовать инструкции:

  1. Откройте личный кабинет на сайте или через мобильное устройство.
  2. Перейдите в меню управления финансами, в раздел «Пополнение и вывод».
  3. Выберите подходящий способ снятия средств.
  4. Укажите сумму для вывода и подтвердите операцию.

Снятие денег возможно исключительно тем способом, которым вы вносили депозит в букмекерскую контору. Использование платежных реквизитов третьих лиц, включая родственников, запрещено.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от PARI

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Таблица содержит необходимую информацию для правильного использования фрибета.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

14 дней

Срок окончания акции

28.11.2025 (23:59 МСК)

В рамках акции не учитываются ставки, которые были рассчитаны с использованием функции «Продажа пари» (досрочный расчет).

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 300 000 рублей от PARI

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Букмекер акцентирует внимание только на самых престижных теннисных событиях сезона. Здесь не нужно искать мелкие турниры с неизвестными игроками — ставка делается исключительно на элиту ATP и WTA. Для тех, кто регулярно следит за теннисом, это значительно упрощает выбор событий.

Призы, которые подготовил PARI, действительно впечатляют. Это не просто бонусы, а шанс попасть на один из легендарных турниров «Большого шлема» с полностью оплаченным перелетом и проживанием. Также не стоит недооценивать билеты на турниры в Монте-Карло и Дубае — это статусные награды, за которые будет серьезная конкуренция. Если вы хотите побороться за главные призы, советуем включаться в акцию как можно раньше, так шансы на успех будут заметно выше.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от PARI

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Особо рекомендуем обратить внимание на следующие пункты:

  • Делайте ставки исключительно на 7 указанных турниров, а не на все теннисные события.
  • Не пропустите сроки действия фрибета.
  • Следите за правильностью данных при регистрации — опечатки могут помешать участию.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Победителей акции ожидают подарки высокого уровня➖ Участвовать можно только через ставки на строго определенные турниры
➕ Призовой фонд — 3 000 000 рублей фрибетами 

Сравнение бонуса Мятный шлем от БК PARI с бонусами других БК

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Рынок букмекерских бонусов богат разнообразием. Рассмотрим предложения других операторов.

Условия

БЕТСИТИ

Winline

Фонбет

Название

Бонусы за пари на единоборства и UFC

Бонусы за участие в турнирах BetRace

Фрибеты за ставки на теннис

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

3 000 000 ₽

250 000 ₽  

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

30 дней

7 дней

Минимальный депозит

10 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Возможность бесплатно попасть на матчи «Большого шлема» — редкий шанс, который нельзя упускать. Однако стоит помнить, что борьба за призы будет напряженной. Акция больше рассчитана на опытных бетторов, для новичков конкуренция и объем пари могут оказаться слишком серьезными.

Валентин Васильев

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