Эксклюзивный бонус от «Марафона» новым клиентам - до 15 000 ₽ за регистрацию с промокодом

Данная акция действует с 00:00 МСК 22.07.2024 до 23:59 МСК 31.10.2024.

Для участия в акции Участник должен быть зарегистрирован и идентифицирован на сайте marathonbet.ru.

Участник должен выполнить следующие квалифицирующие действия:

В период с 00:00 МСК 22.07.2024 до 23:59 МСК 31.10.2024 сделать первое пополнение счёта от 500 ₽ c использованием промокода DEP15000.

При получении запроса от БК «Марафон» пройти верификацию и подтвердить свою личность.

После получения бонуса заключить любые live-пари с коэффициентом от 1.50, рассчитанные в течение 14 дней после пополнения счёта с использованием промокода DEP15000

Сумма квалифицирующих live-пари должна быть в пять раз больше суммы Вашего пополнения счёта и бонуса.

Например:

Если Участник сделает первое пополнение счёта на сумму 1000 ₽, то на бонусный баланс будет добавлено 1000 ₽ (100% от суммы первого пополнения счёта). Для перевода средств с бонусного на основной баланс необходимо заключить квалифицирующие live-пари на сумму не менее 10 000 ₽.

Если Участник сделает первое пополнение счёта на сумму 15 000 ₽ и более, то на бонусный баланс будет добавлена максимально допустимая сумма 15 000 ₽ (100% от суммы первого пополнения счёта, но не более 15 000 ₽). Для перевода средств с бонусного на основной баланс необходимо заключить квалифицирующие live-пари на сумму не менее 150 000 ₽.

После необходимого отыгрыша* выигрыш от участия в пари на бонусные средства с бонусного баланса будет переведен на основной баланс в течение 48 часов с момента отыгрыша. Переведенные денежные средства предоставляются исключительно для участия в пари. Выигрыш в пари на переведенные средства выплачивается (выводится с игрового счёта) в общем порядке.

Средства с бонусного баланса доступны для заключения пари и учитываются в необходимом обороте при отыгрыше* бонуса. Данные средства используются для заключения пари в случае нехватки средств на основном балансе.

Выплата по пари, заключенным на бонусные средства, будет производиться на бонусный баланс.

Если на момент завершения отыгрыша* сумма средств на бонусном балансе превысит 15 000 ₽, то на основной баланс будет переведено не более 15 000 ₽.

До завершения отыгрыша* вывод средств аннулирует бонус, если после вывода на основном балансе останется меньше суммы первого пополнения счёта.

Только live-пари с коэффициентом от 1.50 являются квалифицирующими в данной акции.

Выиграет live-пари или проиграет, его сумма будет учитываться в общей сумме Ваших квалифицирующих пари в данной акции.

Live-пари - пари, заключенное на событие, происходящее в реальном времени - в момент принятия Вашего купона, вне зависимости от раздела расположения данного события на сайте.

Если в течение 14 дней Вы не заключите пари на необходимую сумму, бонус будет аннулирован.

Букмекер может попросить Вас верифицировать Ваш игровой счет в любой момент в период проведения данной акции. В таком случае перевод средств с бонусного баланса на основной счет не будет произведен до успешной верификации Вашего счёта, и сроки перевода средств могут быть продлены.

Пари с использованием бесплатных пари, опций «Досрочная выплата» и «Редактировать пари» не учитываются в качестве квалифицирующих в данной акции.

Аннулированные пари не являются квалифицирующими для участия в данной акции.

БК «Марафон» проверяет данные о транзакциях и посещениях сайта по любой причине. Любые нарушения либо попытка нарушений Правил, принятых пользователем в момент регистрации счёта в БК «Марафон», нарушения честности игры, включая применение стратегий, которые БК «Марафон», по собственному усмотрению, считает нечестными, а также попытка злоупотребления бонусной акцией могут привести к запрету участия в бонусной программе и аннулированию бонуса.

* Отыгрыш – дополнительное условие Организатора акции, требующее от Участника заключить пари на сумму, которая меньше, равна или превышает сумму пополнения счёта либо зачисленного вознаграждения (бонуса или бесплатного пари), с целью получения доступа к вознаграждению Участника в зависимости от условий акции.

Организатором данной акции является компания ООО «Букмекерская контора «Марафон», адрес местонахождения: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3, ОГРН 1027700244725, ИНН 7701180668, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах № 14 от 12.03.2010.

Акция проводится на веб-сайте Организатора marathonbet.ru, в мобильной версии сайта https://mobile.marathonbet.ru и в мобильном приложении Организатора.

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

Участником акции (далее «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18 лет. Лица младше 18 лет будут исключены из акции. Организатор вправе отказать любому лицу в участии в акции в одностороннем порядке без объяснения причин.

Участник пари, на игровом счете которого во время проведения акции либо на момент розыгрыша или распределения призов активирован режим самоисключения или другие ограничения, не может принимать участие в данной акции, а также претендовать на присуждение денежного приза, бесплатного пари, приза, очков лояльности или бонусов. Участие в акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами ее проведения.

Если не указано иное, данное предложение не может быть использовано вместе с другими акциями и бонусными предложениями Организатора, для участия в которых требуется ввести промокод.

Организатор не несет ответственности за любые ошибки или упущения, включая, но не ограничиваясь, ложными или вводящими в заблуждение утверждениями, сделанными третьими лицами, с которыми Организатор не связан гражданско-правовыми обязательствами.

В данной акции не могут участвовать сотрудники Организатора или их близкие родственники, а также сотрудники любых компаний, связанных с продвижением данной акции, включая типографские компании и посредников, и других компаний, связанных с акцией, а также родственники этих сотрудников.

Денежные призы не могут быть возмещены или переданы другому лицу.

Бесплатные пари, призы, очки лояльности и бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу и не имеют денежного эквивалента.

Денежные призы, призы, бесплатные пари, очки лояльности и бонусы присуждаются на усмотрение Организатора. Если по мнению Организатора Участник акции вел себя некорректно или нечестно либо не выполнил требования настоящих Правил в полном объеме, нарушил их и/или Правила пари, такой Участник не может претендовать на получение любого из вознаграждений и будет дисквалифицирован. При этом Организатор имеет право провести повторный розыгрыш приза из призового фонда акции на свое усмотрение.

Проходя регистрацию на сайте Организатора marathonbet.ru и принимая участие в данной акции, Участник оставляет свои данные в рамках прохождения целевых действий на странице акции и согласен с тем, что Организатор акции может использовать данные для предоставления информации по любым призам и вознаграждениям, а также с целью информационной рассылки либо рекламы. Участник дает согласие на обработку Организатором акции своих персональных данных, то есть на совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Участник акции обязан удостовериться, что указанная им контактная информация является достоверной и действительна в течение всего срока действия акции. Организатор не несет ответственности за неточную или неполную контактную информацию.

Если по какой-либо причине любой аспект акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение акции или принять иные меры, устраняющие возможные неблагоприятные последствия таких событий.

Участник акции, не выполнивший требования данной акции в полном объеме, дисквалифицируется.

Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением акции, в том числе для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных Участники вправе обратиться по адресу support@marathonbet.ru.

Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила на протяжении всего периода проведения акции, не уведомляя дополнительно Участников о внесенных изменениях.

Участники самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими Правилами, всеми изменениями и дополнениями к ним, для чего должны периодически знакомиться с соответствующей информацией на сайте Организатора.

Настоящие Правила считаются измененными или отмененными со дня, следующего за днем размещения соответствующей информации на сайте Организатора. Если после вступления изменений в силу Участник продолжил участие в акции, изменения считаются им принятыми в полном объеме.

Все рекламные материалы, опубликованные на сайте акции (тексты, изображения, товарные знаки и прочие), защищены авторскими правами и принадлежат Организатору акции. Любое использование таких материалов без соответствующих разрешений недопустимо.

Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в акции, не подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора.

Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником на сайте Организатора акции сведения, в том случае, если Организатор не может связаться с победителем по указанным им контактным данным. В таком случае приз признаётся невостребованным. Аналогичным образом приз признаётся невостребованным, если для его получения к Организатору обращается лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при участии в акции.

Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.