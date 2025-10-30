Ведомости
БК Winline: фрибеты до 5000 рублей, техника и мерч за подписку на Telegram-канал

Масштабный розыгрыш с ценными призами от БК Winline

Совместно с Telegram-каналом «Черкас Атлант» Winline запустил масштабный розыгрыш ценных призов и техники. Между победителями распределят игровую консоль, iPhone 16, хоккейную атрибутику и другие призы. 

Как получить бонус Winline до 5000 рублей за участие в конкурсе

Свернуть

Условия элементарные:

1. Зарегистрироваться в Winline. 

2. Подписаться на Telegram-канал «Черкас Атлант». 

3. Авторизоваться в боте и привязать свой ID. 

4. Внести от 500 рублей.

Итоги конкурса подведут с помощью программы-рандонимайзера. Занятая позиция определяет приз. 

Место 

Приз

1

iPhone 16

2

PlayStation5

3

Сертификат на 30 000 ₽ в хоккейный магазин

4

Джерси любимого клуба

5

Атрибутика любимого клуба

6

2 билета на хоккей

7

Худи и футболка «Хоккей» от Winline

8

Лонгслив «Хоккей» от Winline

9

Шапка и кепка любимого клуба

10

Фрибет на 5000 ₽

11

Фрибет на 3000 ₽

Сертификат в хоккейный магазин можно заменить на денежный приз. Остальные подарки поменять на деньги не получится. 

Как отыграть бонус Winline до 5000 ₽ за подписку на Telegram-канал

Свернуть

В правилах конкурса не указаны условия розыгрыша. Однако обычно букмекер разрешает проставлять фрибеты ординаром или экспрессом без нижних ограничений по коэффициентам. То есть игрок может выбрать даже исход с кэфом 1.01. Начисленный бонус действует 30 суток, после чего деактивируется. Остальные призы не требуют отыгрышей. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Подробные правила участия сведены ниже. 

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.11.2025 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Фрибет — до 5000 ₽➖ Подарки достанутся только 11 победителям
➕ Лояльные требования по отыгрышу 
➕ Разнообразные призы 

Заключение

Свернуть

В этом конкурсе успех беттора напрямую связан с его уровнем удачи. Однако количество призов сильно ограничено, поэтому выиграть будет сложно. 

Валентин Васильев

