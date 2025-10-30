БК Winline: фрибеты до 5000 рублей, техника и мерч за подписку на Telegram-канал

В правилах конкурса не указаны условия розыгрыша. Однако обычно букмекер разрешает проставлять фрибеты ординаром или экспрессом без нижних ограничений по коэффициентам. То есть игрок может выбрать даже исход с кэфом 1.01. Начисленный бонус действует 30 суток, после чего деактивируется. Остальные призы не требуют отыгрышей.