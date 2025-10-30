БК Winline: фрибеты до 5000 рублей, техника и мерч за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Совместно с Telegram-каналом «Черкас Атлант» Winline запустил масштабный розыгрыш ценных призов и техники. Между победителями распределят игровую консоль, iPhone 16, хоккейную атрибутику и другие призы.
Условия элементарные:
1. Зарегистрироваться в Winline.
2. Подписаться на Telegram-канал «Черкас Атлант».
3. Авторизоваться в боте и привязать свой ID.
4. Внести от 500 рублей.
Итоги конкурса подведут с помощью программы-рандонимайзера. Занятая позиция определяет приз.
Место
Приз
1
iPhone 16
2
PlayStation5
3
Сертификат на 30 000 ₽ в хоккейный магазин
4
Джерси любимого клуба
5
Атрибутика любимого клуба
6
2 билета на хоккей
7
Худи и футболка «Хоккей» от Winline
8
Лонгслив «Хоккей» от Winline
9
Шапка и кепка любимого клуба
10
Фрибет на 5000 ₽
11
Фрибет на 3000 ₽
Сертификат в хоккейный магазин можно заменить на денежный приз. Остальные подарки поменять на деньги не получится.
В правилах конкурса не указаны условия розыгрыша. Однако обычно букмекер разрешает проставлять фрибеты ординаром или экспрессом без нижних ограничений по коэффициентам. То есть игрок может выбрать даже исход с кэфом 1.01. Начисленный бонус действует 30 суток, после чего деактивируется. Остальные призы не требуют отыгрышей.
Подробные правила участия сведены ниже.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.11.2025 (23:59 МСК)
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибет — до 5000 ₽
|➖ Подарки достанутся только 11 победителям
|➕ Лояльные требования по отыгрышу
|➕ Разнообразные призы
В этом конкурсе успех беттора напрямую связан с его уровнем удачи. Однако количество призов сильно ограничено, поэтому выиграть будет сложно.