Подарок от ХК «Трактор» за регистрацию в Winline с прокомодом

Партнерский проект
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Букмекерская контора Winline на пару с ХК «Трактор» дарит пользователям совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» подарки за регистрацию в системе БК.
Прежде всего необходимо завести аккаунт на Winline с использованием промокода TRAKTOR и пройти процедуру идентификации. Следующий и заключительный шаг - посетить домашнюю игру “Трактора” по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д. 38. Твой подарок ждет тебя в зоне Winline в Ледовой арене «Трактор». Для его получения открой мобильное приложение Winline и покажи документ, удостоверяющий личность.
+ Простые и понятные условия.
+ Акция не требует никаких расходов, кроме денег на покупку билета.
- Предложение актуально только для новых клиентов компании.
«Клубная» акция Winline наверняка порадует поклонников российского хоккея и, в частности, “Трактора”. Для получения подарка достаточно зарегистрироваться в конторе и прийти на хоккей. Да, так просто.
Партнерский проект