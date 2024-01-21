Подарок от ХК «Трактор» за регистрацию в Winline с прокомодом

Прежде всего необходимо завести аккаунт на Winline с использованием промокода TRAKTOR и пройти процедуру идентификации. Следующий и заключительный шаг - посетить домашнюю игру “Трактора” по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д. 38. Твой подарок ждет тебя в зоне Winline в Ледовой арене «Трактор». Для его получения открой мобильное приложение Winline и покажи документ, удостоверяющий личность.