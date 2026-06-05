Индекс зрелищности от БК Винлайн: фрибеты по 500 рублей за просмотр трансляций МФЛ

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Во время прямых эфиров MFL букмекерская компания Winline предлагает зрителям новую механику получения бонусов через встроенный интерактив трансляции. При росте индекса зрелищности до максимального значения в эфире появляется QR код, ведущий к фрибету 500 рублей.
Участие возможно после соблюдения базовых требований букмекера:
1. Завести аккаунт в Winlibe при его отсутствии.
2. Установить приложение букмекера на смартфон.
3. Смотреть трансляции игр MFL.
4. Использовать QR-код на экране для получения фрибета.
Поединки MFL транслируются на платформах VK Видео и YouTube. Как только индекс зрелищности доходит до максимума, в кадре появляется QR-код с бонусом. Промокод доступен в каждой игре, но фрибетов всего 100, поэтому решает скорость.
Детальные правила применения фрибета заранее не анонсируются. Стандартно такие бонусы активны 30 дней и используются в ставках на ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.01 до 10.00. Итоговые условия доводятся до сведения победителей отдельно.
Основные детали акции оформлены в табличном формате для простого и наглядного восприятия.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (23:59 МСК)
Для доступа к акции обязательно требуется установленное на телефон приложение букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Игроку достаточно смотреть трансляции и быть зарегистрированным на платформе БК
|➖ Фрибеты получают только первые 100 участников
|➕ Интерактивный формат
Компания «Винлайн» тестирует новый способ раздачи бонусов через live-трансляции МФЛ. Здесь недостаточно просто включить эфир, важно поймать момент появления QR-кода на экране. Для фанатов турнира это доступный путь к получению призов.