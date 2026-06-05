Индекс зрелищности от БК Винлайн: фрибеты по 500 рублей за просмотр трансляций МФЛ

Участие возможно после соблюдения базовых требований букмекера:

1. Завести аккаунт в Winlibe при его отсутствии.

2. Установить приложение букмекера на смартфон.

3. Смотреть трансляции игр MFL.

4. Использовать QR-код на экране для получения фрибета.

Поединки MFL транслируются на платформах VK Видео и YouTube. Как только индекс зрелищности доходит до максимума, в кадре появляется QR-код с бонусом. Промокод доступен в каждой игре, но фрибетов всего 100, поэтому решает скорость.