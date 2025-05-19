Winline: Розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей за регистрацию и депозит

Участие в акции возможно после выполнения инструкции:

1. Зарегистрируйтесь на сайте или через мобильное приложение Winline в период с 19 по 25 мая 2025 года.

2. Пройдите процедуру подтверждения личности.

3. Пополните игровой счет платежом на сумму не менее 500 рублей.

После выполнения всех условий игрок автоматически будет включен в список участников розыгрыша. Организатор сам решает, кому и в каком размере выдать фрибет. Начисление бонусов произойдет 26 мая.