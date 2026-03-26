Жаба Рокер от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в игре

Присоединение к промо занимает минимум времени. Нужно:

1. Создать аккаунт в Winline и выполнить вход.

2. Открыть мобильное приложение и найти «Жабу Рокера».

3. Запустить игру и действовать в такт музыке.

4. Точно попадать по нотам для набора очков.

5. Использовать дополнительные попытки и множители для прогресса.

Формат игры представляет собой ритм-тапалку. Ноты двигаются сверху вниз, игрок должен касаться экрана точно в момент совпадения с нижней линией. Каждое попадание приносит очки. Промахи уменьшают количество баллов.

Если игрок совершает 10 или больше точных нажатий подряд, применяется множитель от x1.1 до x2.0. За точность 90 % и выше начисляется 100 дополнительных очков. Ежедневно предоставляется 3 бесплатные попытки, все неиспользованные теряются в 23:59 МСК.

Игрок может получить до 3 дополнительных попыток в сутки. Для этого нужно делать ставки от 3000 рублей с коэффициентом 1.01 и выше. Бустеры очков активируются автоматически при пари от 5000 и 15 000 рублей.

Ежедневный призовой фонд составляет 300 000 рублей. Итоговый рейтинг акции отражает суммарное количество очков, набранных каждым участником за весь период.