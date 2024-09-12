Фрибеты без депозита от «Балтбет»: три ставки по 100 рублей

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Вы новичок в беттинге и думаете попробовать себя в ставках? Тогда это предложение - для вас. Букмекерская компания «Балтбет» дарит новым друзьям с совместного проекта “Рейтинга Букмекеров” и “Ведомостей. Спорт” не один, а сразу три фрибета - в сумме на 300 рублей. Не много, но достаточно, чтобы для начала просто проверить свою интуицию.
Условия начисления фрибетов тоже просты:
1. По клику на зеленую кнопку “Получить бонус” внизу страницы перейдите на официальный сайт букмекера.
2. Далее следуйте на вкладку регистрации.
3. Выбираете бонус - три фрибета на теннис или футбол.
4. Указываете корректный номер телефона и подтверждаете, что вы не робот.
5. Вводите код подтверждения из СМС и заполняете небольшую регистрационную форму: e-mail, дата рождения, пароль. И подтверждаете согласие на обработку персональных данных.
6. В течение трех суток после регистрации нужно активировать первый фрибет на 100 рублей на вкладке “Промокды” в личном кабинете, а затем следующие два такого же номинала.
Чтобы заключать пари без ограничений, вносить средства и получать выигрыш, нужно пройти полную идентификацию. Это можно сделать в пункте приема ставок или онлайн с помощью Т-Банка.
+ Условия акции просты и понятны.
+ Для получения фрибета не нужно пополнять депозит.
- События для бесплатной ставки выбирает специальный алгоритм.
- Если бонус не активировать в течение трех дней после регистрации, он сгорает.
После активации бонуса специальный алгоритм выберет событие для бесплатной ставки. Если она сыграет, беттор получит общую сумму выигрыша, включая номинал фрибета. Чтобы получить два следующих фрибета, их нужно сгенерировать самостоятельно. Соответствующая кнопка в личном кабинете так и называется - “Сгенерировать”.
Приветственные бонусы “три в одном” довольно редко встречаются у легальных букмекеров России, а с такими условиями использования - особенно. Вот где еще можно сейчас получить фрибет без депозита:
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|Условия отыгрыша
|Winline
|До 3 000 рублей
|Регистрация и верификация
|Пари с коэффициентом от 1.30 до 3.50
|«Бетбум»
|До 1 000 рублей
|Регистрация с промокодом VED2024 и верификация
|Пари с коэффициентом от 1.30 до 3.50
|«Лига Ставок»
|От 500 до 1 000 рублей
|Акция “Приведи друга”
|Пари с коэффициентом от 1,01
Приветственный бонус “Балтбет” не позволяет в полной мере проверить свои провидческие способности, поскольку событие и коэффициент для акционных ставок подбирается автоматически специальным алгоритмом. Но понять механику игры на ставках он новичку поможет. Еще одно существенное отличие этой акции от большинства аналогичных: в случае успеха игроку начисляется вся сумма выигрыша, в том числе номинал фрибета. Таким образом, знакомство беттора с компанией превращается в достаточно занятную игру.
«Ставка от букмекера» - пари, которое может быть заключено с клиентом по решению БК в рамках бонусной программы либо иного акционного предложения, условием участия в котором является номинальная сумма, предоставленная БК в качестве бонуса при указании клиентом специального промокода.
При генерации Ставки от букмекера не происходит списания денежных средств и бонусных баллов со счета клиента. Ставка от букмекера генерируется для клиента случайным образом, она не может быть изменена, к ней не применимы опции “Продажа ставки” и “Ставка за ставкой”. Выплата по Ставке от букмекера производится на полную сумму выигрыша. В случае проигрыша Ставки от букмекера изменения баланса не происходит. В случае, если пари по такой ставке рассчитано с коэффициентом “1”, клиент не получает возможности заново сгенерировать новую Ставку от букмекера, но рассчитанный с коэффициентом «1» выигрыш будет зачислен на баланс клиента.
Некоторые промокоды на Ставку от букмекера дают возможность генерировать несколько пари. При этом возможность генерации появляется с определенной периодичностью, указанной в свойствах промокода. Для получения всех доступных пари по Ставке от букмекера по предоставленному промокоду нельзя пропускать доступные для генерации интервалы времени. В случае пропуска интервала времени количество доступных для генерации пари уменьшается на 1. (Например, по промокоду доступно 5 пари с генерацией один раз в сутки. Чтобы заключить все 5 пари, клиенту необходимо активировать их каждый день. Если клиент пропустил день, то суммарно клиент сможет заключить 4 пари.) Пропущенный интервал не переносится на следующий интервал. В случае активации промокода позже указанного в рекламном предложении срока клиенту может быть доступно меньшее количество генераций пари по промокоду.
При расчёте пари, заключенных в рамках опции Ставка от букмекера действуют общие Правила организации азартных игр. Если при заключении пари со Ставкой от букмекера были нарушены настоящие Правила, то такие пари аннулируются.
Если БК выявит злоупотребления со стороны Клиента, то она имеет право аннулировать пари по Ставке от букмекера такого Клиента, а также выигрыши по Ставкам от букмекера, и отказать ему в праве участвовать в любых акциях в дальнейшем.
Если у БК возникнут подозрения в нарушении правил использования Ставок от букмекера, то она вправе задержать выплаты по таким пари на срок до 7 (семи) рабочих дней с целью проведения проверки.
По сути это подарок букмекера новому игроку за регистрацию в системе БК. Как комплимент от шеф-повара в ресторане.
В настоящее время акционная линейка “Балтбет” относительно невелика. Из других предложений компании выделим достаточно интересную бонусную программу.
Особенно привлекают внимание бесплатные фрибеты без депозита, которые позволяют новым игрокам начать делать ставки без каких-либо затрат. Это отличная возможность протестировать платформу и попробовать различные стратегии без финансового риска.
Да, “Балтбет”, как и все остальные легальные букмекеры РФ, входит в реестр Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).
Ограничений по коэффициентам не обнаружено, но события для пари и исходы выбираются букмекером при помощи специального алгоритма.
Партнерский проект