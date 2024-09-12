Фрибеты без депозита от «Балтбет»: три ставки по 100 рублей

«Ставка от букмекера» - пари, которое может быть заключено с клиентом по решению БК в рамках бонусной программы либо иного акционного предложения, условием участия в котором является номинальная сумма, предоставленная БК в качестве бонуса при указании клиентом специального промокода.

При генерации Ставки от букмекера не происходит списания денежных средств и бонусных баллов со счета клиента. Ставка от букмекера генерируется для клиента случайным образом, она не может быть изменена, к ней не применимы опции “Продажа ставки” и “Ставка за ставкой”. Выплата по Ставке от букмекера производится на полную сумму выигрыша. В случае проигрыша Ставки от букмекера изменения баланса не происходит. В случае, если пари по такой ставке рассчитано с коэффициентом “1”, клиент не получает возможности заново сгенерировать новую Ставку от букмекера, но рассчитанный с коэффициентом «1» выигрыш будет зачислен на баланс клиента.

Некоторые промокоды на Ставку от букмекера дают возможность генерировать несколько пари. При этом возможность генерации появляется с определенной периодичностью, указанной в свойствах промокода. Для получения всех доступных пари по Ставке от букмекера по предоставленному промокоду нельзя пропускать доступные для генерации интервалы времени. В случае пропуска интервала времени количество доступных для генерации пари уменьшается на 1. (Например, по промокоду доступно 5 пари с генерацией один раз в сутки. Чтобы заключить все 5 пари, клиенту необходимо активировать их каждый день. Если клиент пропустил день, то суммарно клиент сможет заключить 4 пари.) Пропущенный интервал не переносится на следующий интервал. В случае активации промокода позже указанного в рекламном предложении срока клиенту может быть доступно меньшее количество генераций пари по промокоду.

При расчёте пари, заключенных в рамках опции Ставка от букмекера действуют общие Правила организации азартных игр. Если при заключении пари со Ставкой от букмекера были нарушены настоящие Правила, то такие пари аннулируются.

Если БК выявит злоупотребления со стороны Клиента, то она имеет право аннулировать пари по Ставке от букмекера такого Клиента, а также выигрыши по Ставкам от букмекера, и отказать ему в праве участвовать в любых акциях в дальнейшем.

Если у БК возникнут подозрения в нарушении правил использования Ставок от букмекера, то она вправе задержать выплаты по таким пари на срок до 7 (семи) рабочих дней с целью проведения проверки.