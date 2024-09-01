Бонусная программа «Балтбет»: фрибеты за выполнение заданий

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Легальная букмекерская компания «Балтбет» поощряет любителей ставок с совместного проекта “Рейтинга Букмекеров” и “Ведомостей Спорт” фрибетами в рамках программы лояльности.
+ В акции могут принять участие как новые, так и постоянные клиенты.
+ Присоединиться к акции можно в любой момент.
- В правилах акции не так-то просто разобраться.
В рамках программы лояльности бетторам начисляются бонусные очки в рамках программ “Достижения” и “Сезоны”. Для этого нужно выполнять определенные задания букмекера. Срок их выполнения не ограничен.
“Достижения” делятся на группы по типу пари. В задании каждой группы “Достижений” указаны параметры пари, которые будут зачтены в случае выигрыша. Ограничений по сумме пари, коэффициенту и времени выполнения заданий нет. Засчитывается чистый выигрыш пари, совершенных за денежные средства (не учитываются ставки за бонусные баллы, пари от букмекера, пари по купону).
Типы пари:
Каждая группа “Достижений” включает в себя несколько уровней. Чем больше сумма выигрыша по ставкам, тем быстрее игрок достигает нового уровня. Дойдя до очередного рубежа, беттор получает премиальный фрибет Балтбет и открывает доступ к следующему уровню.
По мере выполнения заданий игрок продвигается по “Сезонам”. В таблице ниже указаны награды, соответствующие каждому из них.
|Ранг
Накопленные очки
Сумма фрибета (₽)
|Новичок
|0
|0
|Участник
|2500
|200
|Спортсмен
|11000
|500
|Победитель
|30000
|800
|Чемпион
|65000
|1000
|Рекордсмен
|125000
|1500
|Мастер
|225000
|2000
|Виртуоз
|300000
|3000
|Гений
|395000
|5000
|Элита
|515000
|8000
|Легенда
|670000
|10 000
“Накопительные” программы есть у большинства легальных букмекерских компаний на российском рынке. Но условия получения фрибетов или ценных призов у них разнятся. Вот несколько примеров.
С одной стороны, участие в программе лояльности “Балтбет” не лимитирует игрока в плане сроков и событий для пари. С другой, механика акции достаточно сложна для понимания.
Для 6 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-5 событий, Хайнц, Лаки 63.
Для 7 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-6 событий, Супер Хайнц, Супер Лаки 127.
Для 8 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-7 событий, Голиаф, Супер Лаки 255.
Для 9 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-8 событий, Блок-9.
Для 10 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-9 событий, Блок-10.
Для 11 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-10 событий, Блок-11.
Для 12 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-11 событий, Блок-12.
Для 13 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-12 событий.
Для 14 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-13 событий.
Для 15 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-14 событий.
Для 16 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-15 событий.
Для 17-50 событий засчитываются пари типа Экспресс и Ординары.
Продажа пари и расчет по коэффициенту 1 не засчитываются.
При перерасчете проигравшего (или рассчитанного по коэффициенту 1) пари выигрышем данное пари засчитывается в соответствующей группе достижений.
При перерасчете выигрышного пари проигрышем (или по коэффициенту 1) зачтенная сумма от данного пари не вычитается из соответствующей группы Достижений.
При перерасчете одного или нескольких событий в экспрессе по коэффициенту 1 или проигрышем зачтенная сумма от данного пари не вычитается из соответствующей группы Достижений.
При перерасчете одного или нескольких событий в экспрессе выигрышем, рассчитанных ранее по коэффициенту 1 или проигрышем, пари засчитывается в соответствующей группе Достижений.
При перерасчете одного или нескольких событий в пари типа Все экспрессы из N событий (система), Трикси, Патент, Янки и т. д. по коэффициенту 1 или проигрышем зачтенная сумма от данного пари не вычитается из соответствующей группы Достижений.
При перерасчете одного или нескольких событий в пари типа Все экспрессы из N событий (система), Трикси, Патент, Янки и т. д. выигрышем, рассчитанных ранее по коэффициенту 1 или проигрышем, пари засчитывается в соответствующей группе Достижений (при условии, что сумма выигрыша больше суммы пари).
Это система поощрений игроков со стороны букмекерской компании. Как правило, они имеют накопительный принцип. Чем больше объем проставленных средств, тем выше размер бонуса.
У “Балтбет” относительно небольшой ассортимент акционных предложений для бетторов. В настоящее время в компании действует еще акция для любителей экспресс-ставок. Ее главное отличие от аналогов других БК - события для комбинированного пари выбираются букмекеров.
Да, “Балтбет” входит в дюжину крупнейших легальных букмекеров Российской Федерации.
Количество премиальных очков зависит от типов пари и количества событий в купоне. Одиночные ставки приносят беттору до 25 очков, комбинированные - до 40.
Партнерский проект