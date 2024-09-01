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1 сентября 16:20ГлавнаяБонусы
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Бонусная программа «Балтбет»: фрибеты за выполнение заданий

БалтбетБалтбет
4star
10 000 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

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Валентин Васильев
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Легальная букмекерская компания «Балтбет» поощряет любителей ставок с совместного проекта “Рейтинга Букмекеров” и “Ведомостей Спорт” фрибетами в рамках программы лояльности. 

Что нужно сделать для получения бонуса?

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  1. Нажмите на зеленую кнопку “Получить бонус” вверху или внизу этой страницы.
  2. Оказавшись на официальном сайте букмекера, пройдите процедуру регистрации и верификации.
  3. Выполняйте задания БК в рамках акции и копите баллы для получения фрибетов.

Плюсы и минусы

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+ В акции могут принять участие как новые, так и постоянные клиенты.
+ Присоединиться к акции можно в любой момент.

- В правилах акции не так-то просто разобраться. 

Условия

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В рамках программы лояльности бетторам начисляются бонусные очки в рамках программ “Достижения” и “Сезоны”. Для этого нужно выполнять определенные задания букмекера. Срок их выполнения не ограничен. 

“Достижения” делятся на группы по типу пари. В задании каждой группы “Достижений” указаны параметры пари, которые будут зачтены в случае выигрыша. Ограничений по сумме пари, коэффициенту и времени выполнения заданий нет. Засчитывается чистый выигрыш пари, совершенных за денежные средства (не учитываются ставки за бонусные баллы, пари от букмекера, пари по купону).

Типы пари:

  • Ординар. Линия
  • Ординар. Лайв
  • Любые пари. 2 события в корзине
  • Любые пари. 3 события в корзине
  • Любые пари. 4-5 событий в корзине
  • Любые пари. 6 и более событий в корзине

Каждая группа “Достижений” включает в себя несколько уровней. Чем больше сумма выигрыша по ставкам, тем быстрее игрок достигает нового уровня. Дойдя до очередного рубежа, беттор получает премиальный фрибет Балтбет и открывает доступ к следующему уровню.

По мере выполнения заданий игрок продвигается по “Сезонам”. В таблице ниже указаны награды, соответствующие каждому из них.

Ранг

Накопленные очки

Сумма фрибета (₽)

Новичок00
Участник2500200
Спортсмен11000500
Победитель30000800
Чемпион650001000
Рекордсмен1250001500
Мастер2250002000
Виртуоз3000003000
Гений3950005000
Элита5150008000
Легенда67000010 000

Очки в зачет “Сезонов”:

  • 25 очков – одиночные ставки в линии и в лайве;
  • 30 очков – любые пари из 2, 3, 4 событий в корзине;
  • 40 очков – любые пари из 5-10 событий в корзине.

Сравнение с другими бонусами на рынке

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“Накопительные” программы есть у большинства легальных букмекерских компаний на российском рынке. Но условия получения фрибетов или ценных призов у них разнятся. Вот несколько примеров. 

БукмекерБонусУсловия полученияУсловия отыгрыша
WinlineДо 3 500 000 рублейРегистрация и верификацияПари с коэффициентом от 1.30 
FONBETКэшбэк до 15%Регистрация, верификация, пополнение депозита, ставкиФрибеты 7,5% от суммы проигрыша при объеме пари от 5 000 000 до 7 999 999 рублей

Мнение редакции

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С одной стороны, участие в программе лояльности “Балтбет” не лимитирует игрока в плане сроков и событий для пари. С другой, механика акции достаточно сложна для понимания. 

Условия и положения

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Для 6 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-5 событий, Хайнц, Лаки 63.

Для 7 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-6 событий, Супер Хайнц, Супер Лаки 127.

Для 8 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-7 событий, Голиаф, Супер Лаки 255.

Для 9 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-8 событий, Блок-9.

Для 10 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-9 событий, Блок-10.

Для 11 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-10 событий, Блок-11.

Для 12 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-11 событий, Блок-12.

Для 13 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-12 событий.

Для 14 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-13 событий.

Для 15 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-14 событий.

Для 16 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-15 событий.

Для 17-50 событий засчитываются пари типа Экспресс и Ординары.

Продажа пари и расчет по коэффициенту 1 не засчитываются.

При перерасчете проигравшего (или рассчитанного по коэффициенту 1) пари выигрышем данное пари засчитывается в соответствующей группе достижений.

При перерасчете выигрышного пари проигрышем (или по коэффициенту 1) зачтенная сумма от данного пари не вычитается из соответствующей группы Достижений.

При перерасчете одного или нескольких событий в экспрессе по коэффициенту 1 или проигрышем зачтенная сумма от данного пари не вычитается из соответствующей группы Достижений.

При перерасчете одного или нескольких событий в экспрессе выигрышем, рассчитанных ранее по коэффициенту 1 или проигрышем, пари засчитывается в соответствующей группе Достижений.

При перерасчете одного или нескольких событий в пари типа Все экспрессы из N событий (система), Трикси, Патент, Янки и т. д. по коэффициенту 1 или проигрышем зачтенная сумма от данного пари не вычитается из соответствующей группы Достижений.

При перерасчете одного или нескольких событий в пари типа Все экспрессы из N событий (система), Трикси, Патент, Янки и т. д. выигрышем, рассчитанных ранее по коэффициенту 1 или проигрышем, пари засчитывается в соответствующей группе Достижений (при условии, что сумма выигрыша больше суммы пари).

FAQ

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Что такое бонусная программа?

Это система поощрений игроков со стороны букмекерской компании. Как правило, они имеют накопительный принцип. Чем больше объем проставленных средств, тем выше размер бонуса. 

Какое лучшее предложение у букмекера? 

У “Балтбет” относительно небольшой ассортимент акционных предложений для бетторов. В настоящее время в компании действует еще акция для любителей экспресс-ставок. Ее главное отличие от аналогов других БК - события для комбинированного пари выбираются букмекеров

Это легальный букмекер?

Да, “Балтбет” входит в дюжину крупнейших легальных букмекеров Российской Федерации. 

Какие ставки учитываются?

Количество премиальных очков зависит от типов пари и количества событий в купоне. Одиночные ставки приносят беттору до 25 очков, комбинированные - до 40. 

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Рейтинг букмекеров