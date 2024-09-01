Бонусная программа «Балтбет»: фрибеты за выполнение заданий

Для 6 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-5 событий, Хайнц, Лаки 63.

Для 7 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-6 событий, Супер Хайнц, Супер Лаки 127.

Для 8 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-7 событий, Голиаф, Супер Лаки 255.

Для 9 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-8 событий, Блок-9.

Для 10 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-9 событий, Блок-10.

Для 11 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-10 событий, Блок-11.

Для 12 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-11 событий, Блок-12.

Для 13 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-12 событий.

Для 14 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-13 событий.

Для 15 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-14 событий.

Для 16 событий в корзине засчитываются пари типа Экспресс, Ординары, Все экспрессы из 2-15 событий.

Для 17-50 событий засчитываются пари типа Экспресс и Ординары.

Продажа пари и расчет по коэффициенту 1 не засчитываются.

При перерасчете проигравшего (или рассчитанного по коэффициенту 1) пари выигрышем данное пари засчитывается в соответствующей группе достижений.

При перерасчете выигрышного пари проигрышем (или по коэффициенту 1) зачтенная сумма от данного пари не вычитается из соответствующей группы Достижений.

При перерасчете одного или нескольких событий в экспрессе по коэффициенту 1 или проигрышем зачтенная сумма от данного пари не вычитается из соответствующей группы Достижений.

При перерасчете одного или нескольких событий в экспрессе выигрышем, рассчитанных ранее по коэффициенту 1 или проигрышем, пари засчитывается в соответствующей группе Достижений.

При перерасчете одного или нескольких событий в пари типа Все экспрессы из N событий (система), Трикси, Патент, Янки и т. д. по коэффициенту 1 или проигрышем зачтенная сумма от данного пари не вычитается из соответствующей группы Достижений.

При перерасчете одного или нескольких событий в пари типа Все экспрессы из N событий (система), Трикси, Патент, Янки и т. д. выигрышем, рассчитанных ранее по коэффициенту 1 или проигрышем, пари засчитывается в соответствующей группе Достижений (при условии, что сумма выигрыша больше суммы пари).