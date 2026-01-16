Кубок экспрессов от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за победные ставки на футбол

Чтобы принять участие, клиент должен пройти несколько этапов:

1. Войти в личный кабинет БК или зарегистрировать новый аккаунт.

2. Подключить промоакцию «Кубок экспрессов».

3. Собрать 4 победных экспресса на футбол.

Пари принимаются от 200 рублей. Коэффициенты на каждое событие — от 1.20. Время на выполнение задания ограничено 24 часами. При активном аккаунте бонус может превысить стандартный номинал.