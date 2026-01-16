Ведомости
БК Балтбет
Кубок экспрессов от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за победные ставки на футбол

Не упустите шанс увеличить банкролл!

Букмекер Baltbet приглашает футбольных болельщиков присоединиться к промоакции «Кубок экспрессов». Сделав 4 успешных экспресса на футбол, игрок забирает фрибет от 200 рублей.

Как получить бонус от 200 рублей в БК Балтбет за победные экспрессы на футбольные игры

Чтобы принять участие, клиент должен пройти несколько этапов:

1. Войти в личный кабинет БК или зарегистрировать новый аккаунт.

2. Подключить промоакцию «Кубок экспрессов».

3. Собрать 4 победных экспресса на футбол.

Пари принимаются от 200 рублей. Коэффициенты на каждое событие — от 1.20. Время на выполнение задания ограничено 24 часами. При активном аккаунте бонус может превысить стандартный номинал.

Как отыграть фрибет от 200 рублей от Балтбет по акции Кубок экспрессов

Срок действия бонуса — 30 дней. Его разрешено применять для одиночных пари и экспрессов на предматчевую линию и лайв. Коэффициенты принимаемых ставок варьируются от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от Балтбет

Все ключевые детали и положения акции.

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

18.01.2026 (23:59 МСК)

В промо учитываются выигранные ставки на baltbet.ru и в мобильных приложениях БК.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Доступно каждому игроку➖ Нужно выиграть 4 экспресса 
➕ Динамичный формат участия 

Заключение

Нет необходимости побеждать во всех «паровозиках» подряд. Одна или несколько неудач не обнуляют прогресс игрока. Ведущие чемпионаты Европы стартовали после новогоднего перерыва, поэтому выбор матчей для ставок шикарный.
 

Валентин Васильев

