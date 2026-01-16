Кубок экспрессов от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за победные ставки на футбол

Партнерский проект
Букмекер Baltbet приглашает футбольных болельщиков присоединиться к промоакции «Кубок экспрессов». Сделав 4 успешных экспресса на футбол, игрок забирает фрибет от 200 рублей.
Чтобы принять участие, клиент должен пройти несколько этапов:
1. Войти в личный кабинет БК или зарегистрировать новый аккаунт.
2. Подключить промоакцию «Кубок экспрессов».
3. Собрать 4 победных экспресса на футбол.
Пари принимаются от 200 рублей. Коэффициенты на каждое событие — от 1.20. Время на выполнение задания ограничено 24 часами. При активном аккаунте бонус может превысить стандартный номинал.
Срок действия бонуса — 30 дней. Его разрешено применять для одиночных пари и экспрессов на предматчевую линию и лайв. Коэффициенты принимаемых ставок варьируются от 1.40 до 100.00.
Все ключевые детали и положения акции.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.01.2026 (23:59 МСК)
В промо учитываются выигранные ставки на baltbet.ru и в мобильных приложениях БК.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступно каждому игроку
|➖ Нужно выиграть 4 экспресса
|➕ Динамичный формат участия
Нет необходимости побеждать во всех «паровозиках» подряд. Одна или несколько неудач не обнуляют прогресс игрока. Ведущие чемпионаты Европы стартовали после новогоднего перерыва, поэтому выбор матчей для ставок шикарный.