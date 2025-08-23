Едем в Шанхай от БК BetBoom: розыгрыш поездки на теннисный турнир в Китай

Стать претендентом на главный приз можно следующим образом:

1. Войдите в личный кабинет BetBoom или пройдите регистрацию, если вы новый клиент.

2. Откройте страницу промо «Едем в Шанхай» и подтвердите участие нажатием кнопки.

3. Делайте ставки на спорт или киберспорт с коэффициентом не ниже 1.30.

В акции нет ограничений по сумме ставок. Главная цель игроков — собрать как можно больше очков и подняться на вершину таблицы. Пользователь зарабатывает 1 балл за каждые 1000 рублей пари (ординар или экспресс).

Статистика обновляется в режиме реального времени, поэтому каждый клиент может отслеживать собственный прогресс в гонке. По итогам соревнования определится 1 победитель. Именно он станет обладателем эксклюзивного путешествие на двоих в Китай для посещения престижного теннисного турнира Rolex Shanghai Masters. В пакет входит:

Перелет бизнес-классом в Шанхай и обратно.

Проживание в пятизвездочном отеле.

Комфортные трансферы по городу на автомобилях премиум-класса.

Билеты на полуфинальные матчи турнира.

Насыщенная культурно-развлекательная программа.

Если лидер гонки по какой-то причине откажется от приза, награда перейдет ко второму номеру рейтинга.