Едем в Шанхай от БК BetBoom: розыгрыш поездки на теннисный турнир в Китай

Многие любители тенниса мечтают своими глазами увидеть игры лучших спортсменов мира. Теперь у клиентов BetBoom появился реальный шанс воплотить эту мечту. Букмекер запускает акцию «Едем в Шанхай», в рамках которой самые активные игроки смогут побороться за незабываемое путешествие на престижный турнир Rolex Shanghai Masters.
Стать претендентом на главный приз можно следующим образом:
1. Войдите в личный кабинет BetBoom или пройдите регистрацию, если вы новый клиент.
2. Откройте страницу промо «Едем в Шанхай» и подтвердите участие нажатием кнопки.
3. Делайте ставки на спорт или киберспорт с коэффициентом не ниже 1.30.
В акции нет ограничений по сумме ставок. Главная цель игроков — собрать как можно больше очков и подняться на вершину таблицы. Пользователь зарабатывает 1 балл за каждые 1000 рублей пари (ординар или экспресс).
Статистика обновляется в режиме реального времени, поэтому каждый клиент может отслеживать собственный прогресс в гонке. По итогам соревнования определится 1 победитель. Именно он станет обладателем эксклюзивного путешествие на двоих в Китай для посещения престижного теннисного турнира Rolex Shanghai Masters. В пакет входит:
Если лидер гонки по какой-то причине откажется от приза, награда перейдет ко второму номеру рейтинга.
Поездка в Китай не подлежит отыгрышу. Победитель получает главный приз в полном объеме и сможет насладиться турниром без каких-либо ограничений.
Ключевые правила акции собраны в краткой форме ниже.
Максимальный размер бонуса
Поездка в Шанхай
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
28.08.2025 (15:00 МСК)
В акции принимают участие лишь пари, которые оплачены реальными средствами.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шанс отправиться на Shanghai Masters с пакетом all-inclusive
|➖ Приз достанется лишь 1 участнику
|➕ Доступ к акции имеют все действующие клиенты БК
Очевидно, что количество желающих отправиться на Shanghai Masters по системе «все включено» будет большим. Однако главная награда достанется только одному игроку, который проявит наибольшую активность и сделает крупный оборот ставок. Акция «Едем в Шанхай» — настоящий вызов для самых целеустремленных клиентов BetBoom.