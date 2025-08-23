Ведомости
БК BetBoomАкции

Едем в Шанхай от БК BetBoom: розыгрыш поездки на теннисный турнир в Китай

-
Бонус
5 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Станьте частью легендарного теннисного турнира!

Многие любители тенниса мечтают своими глазами увидеть игры лучших спортсменов мира. Теперь у клиентов BetBoom появился реальный шанс воплотить эту мечту. Букмекер запускает акцию «Едем в Шанхай», в рамках которой самые активные игроки смогут побороться за незабываемое путешествие на престижный турнир Rolex Shanghai Masters.

Как получить поездку в Шанхай от БК BetBoom

Стать претендентом на главный приз можно следующим образом:

1. Войдите в личный кабинет BetBoom или пройдите регистрацию, если вы новый клиент.

image not found

2. Откройте страницу промо «Едем в Шанхай» и подтвердите участие нажатием кнопки.

3. Делайте ставки на спорт или киберспорт с коэффициентом не ниже 1.30.

В акции нет ограничений по сумме ставок. Главная цель игроков — собрать как можно больше очков и подняться на вершину таблицы. Пользователь зарабатывает 1 балл за каждые 1000 рублей пари (ординар или экспресс).

Статистика обновляется в режиме реального времени, поэтому каждый клиент может отслеживать собственный прогресс в гонке. По итогам соревнования определится 1 победитель. Именно он станет обладателем эксклюзивного путешествие на двоих в Китай для посещения престижного теннисного турнира Rolex Shanghai Masters. В пакет входит:

  • Перелет бизнес-классом в Шанхай и обратно.
  • Проживание в пятизвездочном отеле.
  • Комфортные трансферы по городу на автомобилях премиум-класса.
  • Билеты на полуфинальные матчи турнира.
  • Насыщенная культурно-развлекательная программа.

Если лидер гонки по какой-то причине откажется от приза, награда перейдет ко второму номеру рейтинга.

Как отыграть приз BetBoom за участие в акции Едем в Шанхай

Поездка в Китай не подлежит отыгрышу. Победитель получает главный приз в полном объеме и сможет насладиться турниром без каких-либо ограничений.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

Ключевые правила акции собраны в краткой форме ниже.

Максимальный размер бонуса

Поездка в Шанхай

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

28.08.2025 (15:00 МСК)

В акции принимают участие лишь пари, которые оплачены реальными средствами.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Шанс отправиться на Shanghai Masters с пакетом all-inclusive➖ Приз достанется лишь 1 участнику
➕ Доступ к акции имеют все действующие клиенты БК 

Заключение

Очевидно, что количество желающих отправиться на Shanghai Masters по системе «все включено» будет большим. Однако главная награда достанется только одному игроку, который проявит наибольшую активность и сделает крупный оборот ставок. Акция «Едем в Шанхай» — настоящий вызов для самых целеустремленных клиентов BetBoom.

Валентин Васильев

