Все в Торонто от БК BetBoom: фрибеты до 20 000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
БК «БетБум» запустила акцию «Все в Торонто». Она рассчитана на поклонников тенниса. Каждое пари на этот вид спорт будет приносить вам кейсы, которые можно обменять на фрибеты. Максимальная сумма бонуса — до 20 000 рублей.
Чтобы попасть в число участников акции, выполните следующие действия:
1. Войдите в личный кабинет BetBoom либо создайте новый профиль.
2. Найдите страницу акции «Все в Торонто» и подтвердите участие в ней.
3. Делайте одиночные ставки на теннисные встречи с коэффициентом от 1.10. Размер пари не лимитируется.
Каждая 1000 рублей, поставленная на теннисные события, приносит 1 кейс. Все кейсы суммируются, а итоговый результат определяет размер вашего фрибета.
Количество кейсов
Фрибет
50-99
300 ₽
100-199
500 ₽
200-499
1000 ₽
500-999
2000 ₽
1000-1999
5000 ₽
2000-4999
10 000 ₽
5000-9999
20 000 ₽
Все фрибеты будут начислены 8 августа 2025 года.
Фрибет необходимо использовать только одной ставкой (ординар или экспресс). Его можно применить на любые события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Срок действия фрибета составляет 7 дней с момента начисления. Актуальная дата завершения действия бонуса отображается в личном кабинете пользователя на сайте или в мобильном приложении BetBoom.
Основные условия розыгрыша сведены в компактный формат ниже.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.08.2025 (07:00 МСК)
Пари с возвратом, выкупом или отменой не принимаются в расчет акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция открыта для всех клиентов BetBoom
|➖ Чтобы получить фрибет, необходимо совершить крупный оборот ставок
|➕ В расчет идут успешные и неудачные пари
Условия предложения нельзя назвать простыми или особенно выгодными для большинства игроков. Чтобы получить минимальный фрибет 300 рублей, требуется общий объем ставок не менее 50 000 рублей. Для многих это может показаться слишком высокой планкой, поэтому стоит хорошо взвесить целесообразность участия. Однако для тех, кто регулярно и активно ставит на теннис, предложение может стать дополнительным плюсом к привычной игре.