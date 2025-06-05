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5 июня 14:54ГлавнаяБонусы
БК БЕТСИТИАкцииФрибеты за депозит

Кибер разгон от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 400 000 рублей

400000 ₽
Бонус
26 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Включайся в «Кибер разгон» и мчи к фрибетам!

В «БЕТСИТИ» стартовала очередная акция связанная с крупным турниром по CS2. Главный трофей — бонус на сумму 400 000 рублей. Принять участие можно, заключая пари на любые события из спортивной или киберспортивной линии.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 400 000 рублей

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Чтобы забрать бонус, действуйте по инструкции:

1. Зарегистрируйтесь в «БЕТСИТИ», если у вас еще нет аккаунта.

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2. Пройдите процедуру подтверждения личности.

3. Зайдите в раздел с предложением и подтвердите свое участие.

4. Совершайте ставки от 500 рублей на любые спортивные или киберспортивные дисциплины с кэфом от 1.50.

5. Зарабатывайте очки за подходящие ставки и поднимайтесь выше в таблице лидеров.

Каждая ставка от 500 рублей приносит баллы. Они рассчитываются по формуле: Коэффициент × (Сумма пари / 500) = Количество очков. Если результат не целый, округление зависит от типа пари:

  • Любые спортивные и киберспортивные события — округление в меньшую сторону.
  • Ставки на BLAST.tv Austin Major 2025 — округление в большую сторону.

При этом максимальный коэффициент, учитываемый при расчете, ограничен значением 5.00. Чем больше баллов набрано, тем выше участник в рейтинге.

Букмекер вручит награды 500 лучшим участникам 2 июля. Всем достанутся фрибеты согласно итоговому рейтингу.

Место

Фрибет

1

400 000 ₽

2

300 000 ₽

3

200 000 ₽

4

150 000 ₽

5

100 000 ₽

6-10

70 000 ₽

11-25

50 000 ₽

26-50

25 000 ₽

51-100

15 000 ₽

101-250

5000 ₽

251-500

2500 ₽

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 400 000 рублей

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Полученный фрибет активен в течение 30 суток с момента начисления. По истечении этого срока он сгорает, если так и не был использован. Отыграть бонусную ставку можно только целиком, оформив одиночное пари или экспресс с итоговым коэффициентом не выше 3.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в БЕТСИТИ

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Чтобы получить выигрыш, потребуется пройти несколько этапов:

  1. Откройте раздел «Выплата» в личном кабинете.
  2. Выберите удобный способ получения средств.
  3. Заполните данные для вывода: реквизиты и нужную сумму.
  4. Нажмите «Создать заявку». Вы будете перенаправлены на сайт финансового регулятора ЕЦУПИС.
  5. Подтвердите операцию кодом из SMS-сообщения.

Список доступных способов вывода средств в «БЕТСИТИ» можно найти в разделе «Информация» → «Расчеты».

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 400 000 рублей от БК БЕТСИТИ

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Здесь собраны главные детали бонусной акции в удобном формате.

Максимальный размер бонуса

400 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.07.2025 (23:59 МСК)

В акции не могут принимать участие лица, не достигшие возраста совершеннолетия.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 400 000 рублей от БК БЕТСИТИ

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Когда я услышал нейминг «Кибер разгона», решил, что речь идет исключительно о виртуальных дисциплинах. Но оказалось, что участвовать можно с прогнозами на разные виды спорта. При этом отдельные матчи по CS2 приносят больше очков, что делает их особенно привлекательными.

Отдельный плюс — система поощрений работает и при неудачных ставках, что не так уж часто встретишь. Призов предусмотрено много, а значит, шансы попасть в число награжденных есть даже у тех, кто играет не на максимальных объемах.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК БЕТСИТИ

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Некоторые игроки сталкиваются с проблемами при регистрации или верификации аккаунта. Тщательно заполняйте все поля, загрузите необходимые сканы документов для подтверждения личности, чтобы избежать таких трудностей.

Убедитесь, что вы нажали кнопку «Участвовать» на странице акции «Кибер разгон» перед началом ставок. Проверьте, что сумма ставки не меньше 500 рублей и кэф не ниже 1.50. Также учтите, что для разных событий правила начисления баллов могут отличаться.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ 500 лучших игроков получат бонусы➖ Подсчет баллов кажется сложным
➕ Принять участие в акции могут как новички, так и постоянные клиенты БК  

Сравнение бонуса Кибер разгон до 400 000 рублей с бонусами других БК

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В таблице собраны свежие бонусные предложения от проверенных букмекеров.

Условия

Лига Ставок

Фонбет

Winline

Название

Новый Джекпот

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Море фрибетов

Максимальный размер бонуса

100 000 000 ₽

100 000 ₽

500 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

100 ₽

2000 ₽

Индивидуально

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Редко встретишь такое сочетание: участие практически без ограничений, широкая линейка событий, прозрачная система начисления баллов и сразу 500 призов. БК «БЕТСИТИ» дает шанс получить солидный бонус даже тем, кто не ставит крупные суммы ежедневно. Формат «Кибер разгона» подогревает интерес к большому турниру по CS2, который начался в техасском Остине.

Валентин Васильев

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