Кибер разгон от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 400 000 рублей

Чтобы забрать бонус, действуйте по инструкции:

1. Зарегистрируйтесь в «БЕТСИТИ», если у вас еще нет аккаунта.

2. Пройдите процедуру подтверждения личности.

3. Зайдите в раздел с предложением и подтвердите свое участие.

4. Совершайте ставки от 500 рублей на любые спортивные или киберспортивные дисциплины с кэфом от 1.50.

5. Зарабатывайте очки за подходящие ставки и поднимайтесь выше в таблице лидеров.

Каждая ставка от 500 рублей приносит баллы. Они рассчитываются по формуле: Коэффициент × (Сумма пари / 500) = Количество очков. Если результат не целый, округление зависит от типа пари:

Любые спортивные и киберспортивные события — округление в меньшую сторону.

Ставки на BLAST.tv Austin Major 2025 — округление в большую сторону.

При этом максимальный коэффициент, учитываемый при расчете, ограничен значением 5.00. Чем больше баллов набрано, тем выше участник в рейтинге.

Букмекер вручит награды 500 лучшим участникам 2 июля. Всем достанутся фрибеты согласно итоговому рейтингу.