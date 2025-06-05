Кибер разгон от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 400 000 рублей

Партнерский проект
В «БЕТСИТИ» стартовала очередная акция связанная с крупным турниром по CS2. Главный трофей — бонус на сумму 400 000 рублей. Принять участие можно, заключая пари на любые события из спортивной или киберспортивной линии.
Чтобы забрать бонус, действуйте по инструкции:
1. Зарегистрируйтесь в «БЕТСИТИ», если у вас еще нет аккаунта.
2. Пройдите процедуру подтверждения личности.
3. Зайдите в раздел с предложением и подтвердите свое участие.
4. Совершайте ставки от 500 рублей на любые спортивные или киберспортивные дисциплины с кэфом от 1.50.
5. Зарабатывайте очки за подходящие ставки и поднимайтесь выше в таблице лидеров.
Каждая ставка от 500 рублей приносит баллы. Они рассчитываются по формуле: Коэффициент × (Сумма пари / 500) = Количество очков. Если результат не целый, округление зависит от типа пари:
При этом максимальный коэффициент, учитываемый при расчете, ограничен значением 5.00. Чем больше баллов набрано, тем выше участник в рейтинге.
Букмекер вручит награды 500 лучшим участникам 2 июля. Всем достанутся фрибеты согласно итоговому рейтингу.
Место
Фрибет
1
400 000 ₽
2
300 000 ₽
3
200 000 ₽
4
150 000 ₽
5
100 000 ₽
6-10
70 000 ₽
11-25
50 000 ₽
26-50
25 000 ₽
51-100
15 000 ₽
101-250
5000 ₽
251-500
2500 ₽
Полученный фрибет активен в течение 30 суток с момента начисления. По истечении этого срока он сгорает, если так и не был использован. Отыграть бонусную ставку можно только целиком, оформив одиночное пари или экспресс с итоговым коэффициентом не выше 3.00.
Чтобы получить выигрыш, потребуется пройти несколько этапов:
Список доступных способов вывода средств в «БЕТСИТИ» можно найти в разделе «Информация» → «Расчеты».
Здесь собраны главные детали бонусной акции в удобном формате.
Максимальный размер бонуса
400 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.07.2025 (23:59 МСК)
В акции не могут принимать участие лица, не достигшие возраста совершеннолетия.
Когда я услышал нейминг «Кибер разгона», решил, что речь идет исключительно о виртуальных дисциплинах. Но оказалось, что участвовать можно с прогнозами на разные виды спорта. При этом отдельные матчи по CS2 приносят больше очков, что делает их особенно привлекательными.
Отдельный плюс — система поощрений работает и при неудачных ставках, что не так уж часто встретишь. Призов предусмотрено много, а значит, шансы попасть в число награжденных есть даже у тех, кто играет не на максимальных объемах.
Некоторые игроки сталкиваются с проблемами при регистрации или верификации аккаунта. Тщательно заполняйте все поля, загрузите необходимые сканы документов для подтверждения личности, чтобы избежать таких трудностей.
Убедитесь, что вы нажали кнопку «Участвовать» на странице акции «Кибер разгон» перед началом ставок. Проверьте, что сумма ставки не меньше 500 рублей и кэф не ниже 1.50. Также учтите, что для разных событий правила начисления баллов могут отличаться.
|Плюсы
|Минусы
|➕ 500 лучших игроков получат бонусы
|➖ Подсчет баллов кажется сложным
|➕ Принять участие в акции могут как новички, так и постоянные клиенты БК
В таблице собраны свежие бонусные предложения от проверенных букмекеров.
Редко встретишь такое сочетание: участие практически без ограничений, широкая линейка событий, прозрачная система начисления баллов и сразу 500 призов. БК «БЕТСИТИ» дает шанс получить солидный бонус даже тем, кто не ставит крупные суммы ежедневно. Формат «Кибер разгона» подогревает интерес к большому турниру по CS2, который начался в техасском Остине.