Акция от FONBET - крутые призы и фрибеты за ставки на киберспорт

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Букмекерская контора «Фонбет» запустила классную акцию для любителей киберспорта. БК приглашает игроков с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в розыгрыше ценных призов и фрибетов размером до 100 000 рублей за ставки на киберспортивные события.
Для участия в акции достаточно нескольких несложных шагов:
Участники, открывшие все кейсы, примут также участие в финальном розыгрыше призов.
Интересный конкурс для любителей киберспорта. «Фонбет» внес дополнительную интригу в акцию, засекретив призы. Еще одна фишка ивента - возможность обменять подарок на приличные фрибеты.
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