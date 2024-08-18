Акция от FONBET - крутые призы и фрибеты за ставки на киберспорт

Букмекерская контора «Фонбет» запустила классную акцию для любителей киберспорта. БК приглашает игроков с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в розыгрыше ценных призов и фрибетов размером до 100 000 рублей за ставки на киберспортивные события.