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18 августа 11:13ГлавнаяБонусы
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Акция от FONBET - крутые призы и фрибеты за ставки на киберспорт

ФонбетФонбет
5star
100 000
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Не понравился приз? Обменяй на фрибет!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Фонбет» запустила классную акцию для любителей киберспорта. БК приглашает игроков с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в розыгрыше ценных призов и фрибетов размером до 100 000 рублей за ставки на киберспортивные события.

Как получить приз?

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Для участия в акции достаточно нескольких несложных шагов:

  1. Нажмите зеленую кнопку “Получить бонус”.
  2. После клика по ней вы окажетесь на официальном сайте FONBET. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в системе.
  3. Перейдите на страницу мероприятия FonPass и выполняйте условия акции.
  4. В зависимости от количества пари на киберспорт вам будут присваиваться определенные уровни. За достижение каждого из них полагаются ценные призы в виде игровых предметов CS2. Как только увидите кнопку “Открыть кейс”, жмите на нее и узнаете, какой подарок вам достался. Если вдруг сочтете приз ненужным, его можно тут же обменять на фрибет определенного номинала.

Участники, открывшие все кейсы, примут также участие в финальном розыгрыше призов.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК «Фонбет».
+ Возможность получить полезный подарок.

- Победители определяются случайным  образом.
- Заранее не знаешь, какой приз тебе выпадет.

Заключение 

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Интересный конкурс для любителей киберспорта. «Фонбет» внес дополнительную интригу в акцию, засекретив призы. Еще одна фишка ивента - возможность обменять подарок на приличные фрибеты.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
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Рейтинг букмекеров

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