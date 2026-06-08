БК Fonbet: фрибеты 50 000 рублей и новейшая техника в розыгрыше к началу ЧМ

Партнерский проект
БК «Фонбет» запустила специальную акцию в своем Telegram-канале в честь старта Чемпионата мира по футболу. Среди пользователей разыгрываются ценные подарки, включая iPhone, PlayStation 5, Nintendo Switch и фрибеты для ставок. Чтобы принять участие, необходимо перейти по кнопке под публикацией и убедиться, что подписка на канал активна.
Компания-организатор ограничилась минимальным набором условий для участников. Бетторам необходимо:
1. Создать аккаунт в БК «Фонбет», если его еще нет.
2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Тапнуть «МИРОВЫЕ ПРИЗЫ» под постом с анонсом акции.
По итогам розыгрыша будут выбраны 20 победителей. Каждый из них получит приз в соответствии с занятым местом.
Место
Приз
1
iPhone 17 Pro Max
2
PlayStation 5
3
AirPods Max 2
4
Apple Watch Series 11
5
Nintendo Switch OLED
6-8
Кубок мира Lego
9-10
Официальный мяч ЧМ-2026
11-20
Фрибет 50 000 ₽
Точные правила применения награды будут направлены каждому победителю отдельно. Стандартно фрибеты отыгрываются ординарами с коэффициентом не выше 3.00 и активны в течение 1 недели.
Полный перечень условий о конкурсе можно найти в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (15:30 МСК)
Результаты конкурса планируется объявить после завершения группового этапа ЧМ 2026 года.
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий набор призов с крупными фрибетами и дорогостоящей техникой
|➖ Даже при выполнении всех условий нет гарантий получения подарков
|➕ Участие сводится к базовым действиям в Telegram
Букмекер собрал привлекательный набор наград с элитной техникой и фрибетами крупного номинала. Вход в розыгрыш максимально простой — достаточно 1 подписки.