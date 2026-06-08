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ЧМ-2026



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БК Fonbet: фрибеты 50 000 рублей и новейшая техника в розыгрыше к началу ЧМ

Обновлено:
50 000 ₽ + техника
Бонус
19 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Масштабный конкурс с премиальными гаджетами и внушительными бонусами!

Полное содержание

  • Как получить фрибет 50 000 рублей от Фонбет в конкурсе к ЧМ-2026
  • Как отыграть фрибет за подписку на Fonbet до 50 000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 от Fonbet
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Фонбет» запустила специальную акцию в своем Telegram-канале в честь старта Чемпионата мира по футболу. Среди пользователей разыгрываются ценные подарки, включая iPhone, PlayStation 5, Nintendo Switch и фрибеты для ставок. Чтобы принять участие, необходимо перейти по кнопке под публикацией и убедиться, что подписка на канал активна.

Как получить фрибет 50 000 рублей от Фонбет в конкурсе к ЧМ-2026

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Компания-организатор ограничилась минимальным набором условий для участников. Бетторам необходимо:

1. Создать аккаунт в БК «Фонбет», если его еще нет.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Тапнуть «МИРОВЫЕ ПРИЗЫ» под постом с анонсом акции.

По итогам розыгрыша будут выбраны 20 победителей. Каждый из них получит приз в соответствии с занятым местом.

Место

Приз

1

iPhone 17 Pro Max

2

PlayStation 5

3

AirPods Max 2

4

Apple Watch Series 11

5

Nintendo Switch OLED

6-8

Кубок мира Lego

9-10

Официальный мяч ЧМ-2026

11-20

Фрибет 50 000 ₽

Как отыграть фрибет за подписку на Fonbet до 50 000 рублей

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Точные правила применения награды будут направлены каждому победителю отдельно. Стандартно фрибеты отыгрываются ординарами с коэффициентом не выше 3.00 и активны в течение 1 недели.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 от Fonbet

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Полный перечень условий о конкурсе можно найти в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (15:30 МСК)

Результаты конкурса планируется объявить после завершения группового этапа ЧМ 2026 года.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Широкий набор призов с крупными фрибетами и дорогостоящей техникой➖ Даже при выполнении всех условий нет гарантий получения подарков
➕ Участие сводится к базовым действиям в Telegram 

Заключение

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Букмекер собрал привлекательный набор наград с элитной техникой и фрибетами крупного номинала. Вход в розыгрыш максимально простой — достаточно 1 подписки.

Валентин Васильев

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