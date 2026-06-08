БК Fonbet: фрибеты 50 000 рублей и новейшая техника в розыгрыше к началу ЧМ

БК «Фонбет» запустила специальную акцию в своем Telegram-канале в честь старта Чемпионата мира по футболу. Среди пользователей разыгрываются ценные подарки, включая iPhone, PlayStation 5, Nintendo Switch и фрибеты для ставок. Чтобы принять участие, необходимо перейти по кнопке под публикацией и убедиться, что подписка на канал активна.