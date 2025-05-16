Путь болельщика от БК «Фонбет»: фрибеты на 10 000 рублей и поездка на Суперфинал Кубка России

Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Создать аккаунт в «Фонбете», если ранее не были зарегистрированы.

2. Перейти в раздел акции и указать свой никнейм для отображения в рейтинге.

3. С 15 по 26 мая принимать участие в заданиях и зарабатывать баллы.

4. До 26 мая включительно сделать ставку от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50 на матч Суперфинала Кубка России.

5. Следить за прогрессом в таблице лидеров и бороться за шанс попасть в топ-20 призеров.

Сделать ставку можно только через мобильное приложение «Фонбет». Акция разбита на несколько этапов, в рамках которых участники выполняют задания и зарабатывают баллы.

Номер задания Название Даты Описание Максимальное количество баллов 1 Испытание терпения 15-26 мая Уворачиваться от препятствий на трибуне (град, молнии и т.д.) 1350 2 Испытание скорости 17-26 мая На 3 иллюстрациях найти до 7 предметов футбольной экипировки 2250 3 Испытание мудрости 19-26 мая Ответить на 10 вопросов с 3 вариантами ответов за 100 секунд 2000 4 Испытание памяти 21-26 мая Найти пары карточек на 3 уровнях сложности 2250 5 Творческое задание 23-26 мая Ответить на вопрос в свободной форме 16 000

Заключительная игра называется «Хочу-хочу-хочу». В ней нужно как можно чаще нажимать на кнопку в центре экрана. За каждый клик начисляется 1 очко. Если поймаешь бустер, то в течение минуты каждое нажатие будет стоить уже 2 очка. Играть можно сколько угодно, ограничений по времени и количеству баллов нет.

Победителей акции «Путь болельщика» ждут ценные призы.

Место Приз 1-3 VIP-тур на Суперфинал Кубка России для 2 человек (билеты на игру, перелет, номер в отеле, тренировка, репетиция) 4-5 Брендированное джерси клуба-финалиста с подписями игроков 6-7 Мяч с подписью известных игроков 8-10 Фрибеты на 10 000 ₽ 11-15 Толстовка с символикой акции 16-20 Футболка с символикой акции

Призы нельзя обменять на деньги или фрибеты по желанию участника.