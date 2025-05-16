Путь болельщика от БК «Фонбет»: фрибеты на 10 000 рублей и поездка на Суперфинал Кубка России

Партнерский проект
БК «Фонбет» запускает масштабную акцию «Путь болельщика», приуроченную к Суперфиналу Кубка России. С 15 по 26 мая 2025 года каждый желающий сможет пройти захватывающий челлендж, набрать очки за выполнение заданий и побороться за один из 20 призов. На кону эксклюзивный VIP-тур для 2 человек на Суперфинал в Москве, брендированный мерч и фрибеты на 10 000 рублей.
Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить несколько простых шагов:
1. Создать аккаунт в «Фонбете», если ранее не были зарегистрированы.
2. Перейти в раздел акции и указать свой никнейм для отображения в рейтинге.
3. С 15 по 26 мая принимать участие в заданиях и зарабатывать баллы.
4. До 26 мая включительно сделать ставку от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50 на матч Суперфинала Кубка России.
5. Следить за прогрессом в таблице лидеров и бороться за шанс попасть в топ-20 призеров.
Сделать ставку можно только через мобильное приложение «Фонбет». Акция разбита на несколько этапов, в рамках которых участники выполняют задания и зарабатывают баллы.
Номер задания
Название
Даты
Описание
Максимальное количество баллов
1
Испытание терпения
15-26 мая
Уворачиваться от препятствий на трибуне (град, молнии и т.д.)
1350
2
Испытание скорости
17-26 мая
На 3 иллюстрациях найти до 7 предметов футбольной экипировки
2250
3
Испытание мудрости
19-26 мая
Ответить на 10 вопросов с 3 вариантами ответов за 100 секунд
2000
4
Испытание памяти
21-26 мая
Найти пары карточек на 3 уровнях сложности
2250
5
Творческое задание
23-26 мая
Ответить на вопрос в свободной форме
16 000
Заключительная игра называется «Хочу-хочу-хочу». В ней нужно как можно чаще нажимать на кнопку в центре экрана. За каждый клик начисляется 1 очко. Если поймаешь бустер, то в течение минуты каждое нажатие будет стоить уже 2 очка. Играть можно сколько угодно, ограничений по времени и количеству баллов нет.
Победителей акции «Путь болельщика» ждут ценные призы.
Место
Приз
1-3
VIP-тур на Суперфинал Кубка России для 2 человек (билеты на игру, перелет, номер в отеле, тренировка, репетиция)
4-5
Брендированное джерси клуба-финалиста с подписями игроков
6-7
Мяч с подписью известных игроков
8-10
Фрибеты на 10 000 ₽
11-15
Толстовка с символикой акции
16-20
Футболка с символикой акции
Призы нельзя обменять на деньги или фрибеты по желанию участника.
Фрибет необходимо использовать в течение 30 дней с момента зачисления. Он доступен только для одиночных ставок с максимальным коэффициентом 100.00.
Если ставка выигрывает, то на основной счет будет зачислен чистый выигрыш без учета стоимости самого фрибета.
Для оформления вывода денег достаточно выполнить несколько шагов:
Статус вашей заявки на вывод и полный список всех финансовых операций доступен в разделе «Платежи».
Таблица помогает быстро и удобно ознакомиться с главными моментами предложения.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.05.2025 (23:59 МСК)
Честно говоря, редко встретишь настолько необычные акции от букмекерских контор. Настоящая игровая серия, где можно проявить себя по полной: и на вопросы отвечать, и внимание проверить, и даже активно потапать по экрану. Формат очень нестандартный, не просто делаешь ставки, а вовлекаешься в задания с элементами квиза и аркады. Лично мне это зашло, разнообразно и не скучно.
Главная мотивация — это, конечно, поездка в Москву на Суперфинал Кубка России на легендарный стадион «Лужники». Причем выиграть можно не просто билет, а место в VIP-ложе, перелет, номер в отеле, экскурсии. Это по-настоящему роскошный приз, ради которого точно стоит включиться в борьбу.
Список потенциальных затруднений:
|Плюсы
|Минусы
|➕ VIP-посещение Суперфинала Кубка России
|➖ Относительно небольшое количество призов
|➕ Принять участие могут все пользователи БК
Воспользуйтесь и другими предложениями, которые действуют на данный момент.
Условия
Название
КХЛ vs НХЛ
Фрибеты за ставки на европейский футбол
Фрибеты и скины за выполнение заданий
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
300 000 ₽
Индивидуально
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.30
Срок отыгрыша
14 дней
30 дней
7 или 30 дней
Минимальный депозит
300 ₽
50 ₽
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
«Фонбет» снова ломает шаблоны. Участвуя в новой акции, ты не просто предсказываешь итоги матчей, а включаешься в игровое приключение. Для получения приза пользователю нужно пройти квесты, ответить на вопросы, даже написать сочинение. Все это ради солидного приза — VIP-поездки на Суперфинал Кубка России в «Лужниках». Скучно точно не будет.
Партнерский проект