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16 мая 7:48ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Путь болельщика от БК «Фонбет»: фрибеты на 10 000 рублей и поездка на Суперфинал Кубка России

10000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Возможность получить VIP-тур на стадион «Лужники»!

БК «Фонбет» запускает масштабную акцию «Путь болельщика», приуроченную к Суперфиналу Кубка России. С 15 по 26 мая 2025 года каждый желающий сможет пройти захватывающий челлендж, набрать очки за выполнение заданий и побороться за один из 20 призов. На кону эксклюзивный VIP-тур для 2 человек на Суперфинал в Москве, брендированный мерч и фрибеты на 10 000 рублей.

Как получить бонус БК Фонбет на 10 000 рублей

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Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Создать аккаунт в «Фонбете», если ранее не были зарегистрированы.

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2. Перейти в раздел акции и указать свой никнейм для отображения в рейтинге.

3. С 15 по 26 мая принимать участие в заданиях и зарабатывать баллы.

4. До 26 мая включительно сделать ставку от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50 на матч Суперфинала Кубка России.

5. Следить за прогрессом в таблице лидеров и бороться за шанс попасть в топ-20 призеров.

Сделать ставку можно только через мобильное приложение «Фонбет». Акция разбита на несколько этапов, в рамках которых участники выполняют задания и зарабатывают баллы.

Номер задания

Название

Даты

Описание

Максимальное количество баллов

1

Испытание терпения

15-26 мая

Уворачиваться от препятствий на трибуне (град, молнии и т.д.)

1350

2

Испытание скорости

17-26 мая

На 3 иллюстрациях найти до 7 предметов футбольной экипировки

2250

3

Испытание мудрости

19-26 мая

Ответить на 10 вопросов с 3 вариантами ответов за 100 секунд

2000

4

Испытание памяти

21-26 мая

Найти пары карточек на 3 уровнях сложности

2250

5

Творческое задание

23-26 мая

Ответить на вопрос в свободной форме

16 000

Заключительная игра называется «Хочу-хочу-хочу». В ней нужно как можно чаще нажимать на кнопку в центре экрана. За каждый клик начисляется 1 очко. Если поймаешь бустер, то в течение минуты каждое нажатие будет стоить уже 2 очка. Играть можно сколько угодно, ограничений по времени и количеству баллов нет.

Победителей акции «Путь болельщика» ждут ценные призы.

Место

Приз

1-3

VIP-тур на Суперфинал Кубка России для 2 человек (билеты на игру, перелет, номер в отеле, тренировка, репетиция)

4-5

Брендированное джерси клуба-финалиста с подписями игроков

6-7

Мяч с подписью известных игроков

8-10

Фрибеты на 10 000 ₽

11-15

Толстовка с символикой акции

16-20

Футболка с символикой акции

Призы нельзя обменять на деньги или фрибеты по желанию участника.

Как отыграть бонус БК Фонбет на 10 000 рублей

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Фрибет необходимо использовать в течение 30 дней с момента зачисления. Он доступен только для одиночных ставок с максимальным коэффициентом 100.00.

Если ставка выигрывает, то на основной счет будет зачислен чистый выигрыш без учета стоимости самого фрибета.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбете

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Для оформления вывода денег достаточно выполнить несколько шагов:

  1. Авторизуйтесь в своем аккаунте и откройте меню пользователя.
  2. Перейдите в раздел «Платежи» и выберите пункт «Вывод».
  3. Определитесь с предпочтительным способом снятия, укажите сумму и подтвердите запрос.
  4. Введите полученный код, чтобы завершить операцию по выводу средств.

Статус вашей заявки на вывод и полный список всех финансовых операций доступен в разделе «Платежи».

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

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Таблица помогает быстро и удобно ознакомиться с главными моментами предложения.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

26.05.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от БК Фонбет на 10 000 рублей

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Честно говоря, редко встретишь настолько необычные акции от букмекерских контор. Настоящая игровая серия, где можно проявить себя по полной: и на вопросы отвечать, и внимание проверить, и даже активно потапать по экрану. Формат очень нестандартный, не просто делаешь ставки, а вовлекаешься в задания с элементами квиза и аркады. Лично мне это зашло, разнообразно и не скучно.

Главная мотивация — это, конечно, поездка в Москву на Суперфинал Кубка России на легендарный стадион «Лужники». Причем выиграть можно не просто билет, а место в VIP-ложе, перелет, номер в отеле, экскурсии. Это по-настоящему роскошный приз, ради которого точно стоит включиться в борьбу.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

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Список потенциальных затруднений:

  • Если регистрация пройдет с ошибками, вы можете не получить бонус.
  • Если вы указали неправильный номер телефона, e-mail или другие контактные данные, организатор не сможет с вами связаться и не будет обязан отправлять приз.
  • Если в процессе доставки призов или начисления бонусов что-то пойдет не так по вине других компаний (например, службы доставки или платежных систем), организатор за это не отвечает.
  • Если вы сами допустите ошибку (например, не успеете активировать бонус, нарушите правила акции, не дочитаете условия), претензии не принимаются.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ VIP-посещение Суперфинала Кубка России➖ Относительно небольшое количество призов
➕ Принять участие могут все пользователи БК 

Сравнение бонуса Фонбет на 10 000 рублей с бонусами других БК

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Воспользуйтесь и другими предложениями, которые действуют на данный момент.

Условия

PARI

Winline

BetBoom

Название

КХЛ vs НХЛ

Фрибеты за ставки на европейский футбол

Фрибеты и скины за выполнение заданий

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

300 000 ₽ 

Индивидуально

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.30

Срок отыгрыша

14 дней

30 дней

7 или 30 дней

Минимальный депозит

300 ₽

50 ₽ 

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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«Фонбет» снова ломает шаблоны. Участвуя в новой акции, ты не просто предсказываешь итоги матчей, а включаешься в игровое приключение. Для получения приза пользователю нужно пройти квесты, ответить на вопросы, даже написать сочинение. Все это ради солидного приза — VIP-поездки на Суперфинал Кубка России в «Лужниках». Скучно точно не будет.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных