БК Фонбет: фрибеты до 20 000 рублей и монитор ASUS за участие в интерактиве

Для получения призов необходимо следовать четкой инструкции:

1. Оформите регистрацию в Fonbet.

2. Подключитесь к сайту Paragon при помощи Twitch-аккаунта.

3. Набирайте очки за просмотр трансляций.

4. Зарабатывать баллы через квизы, сундуки и игровые активности.

Количество получаемых очков зависит от типа выполненного задания:

За просмотр матчей начисляется 20 баллов за минуту.

За задания в паузах между играми — 1000 баллов.

За участие в квизе — 2000 баллов при верном ответе и 1000 при неверном.

За кооперативные активности в трансляции — 5000 баллов.

За участие в игре с перетягиванием каната — 2000 баллов за выигрыш, 1000 за проигрыш.

По итогам PGL Wallachia S8 организатор выберет 1003 самых активных участников и распределит между ними фрибеты в зависимости от набранных очков.

Место Фрибет 1 20 000 ₽ 2-3 10 000 ₽ 4-73 5000 ₽ 74-203 1000 ₽ 204-353 500 ₽ 354-603 300 ₽ 604-1003 100 ₽

Дополнительно состоится суперрозыгрыш, где случайным образом выберут победителей и вручат им следующие призы: