БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игры США-Германия, Марокко-Норвегия и Австралия-Швейцария

Партнерский проект
Контора «Балтбет» продолжает раздавать фрибеты своим подписчикам в социальных сетях и мессенджерах. На этот раз букмекер подготовил сразу 3 конкурса, связанных с товарищескими матчами сборных. Участникам предстоит угадывать минуты голов и желтых карточек. Самые точные прогнозисты удостоятся призов.
Механика акций максимально проста и включает несколько обязательных шагов:
1. Оформите игровой счет в Baltbet.
2. Определитесь с матчем, на который хотите сделать прогноз.
3. Станьте подписчиком официальной страницы букмекера.
4. Напишите свой вариант ответа под публикацией.
Победителям каждого розыгрыша достанутся фрибеты на 2000 рублей. Теоретически 1 участник способен собрать до 6000 рублей бонусов, если окажется среди лучших во всех 3 акциях. Подробности — далее.
Победителям предоставят 30 дней на использование выигранного фрибета. Прочие параметры бонуса букмекерская компания раскроет позже.
Детальный обзор конкурсов доступен в таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
07.06.2026 (21:59 МСК)
При желании можно испытать удачу в каждом из 3 розыгрышей и претендовать на несколько призов.
Плюсы
Минусы
|➕ Отсутствует необходимость делать ставки
|➖ Даже при хорошем понимании футбола результат зависит от удачи
|➕ Пользователь может попробовать свои силы сразу в 3 промоакциях
В преддверии чемпионата мира национальные сборные проводят товарищеские игры. «Балтбет» по традиции запускает прогнозные активности к выходным. Участники с лучшими результатами смогут получить фрибеты с простыми условиями отыгрыша.