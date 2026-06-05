БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игры США-Германия, Марокко-Норвегия и Австралия-Швейцария

Механика акций максимально проста и включает несколько обязательных шагов:

1. Оформите игровой счет в Baltbet.

2. Определитесь с матчем, на который хотите сделать прогноз.

3. Станьте подписчиком официальной страницы букмекера.

4. Напишите свой вариант ответа под публикацией.

Победителям каждого розыгрыша достанутся фрибеты на 2000 рублей. Теоретически 1 участник способен собрать до 6000 рублей бонусов, если окажется среди лучших во всех 3 акциях. Подробности — далее.