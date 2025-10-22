Ведомости
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Большой турнир: киберфутбол от БК Leon: фрибет до 20 000 рублей за ставки на киберфутбол

20000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Любите киберфутбол? Leon запускает турнир!

Leon запустил турнир и выдает фрибеты за ставки на киберфутбол. Совокупный призовой фонд разделят между игроками из топ-100. Участники соревнований получат от 1000 до 20 000 рублей. Акция входит в серию соревнований «Большой турнир», поэтому за успешное выступление можно забрать дополнительный бонус. 

Как получить бонус Leon до 20 000 рублей за ставки на киберфутбол

Свернуть

Принять участие в турнире сможет только зарегистрированный клиент Leon. Поэтому сначала нужно сделать аккаунт в БК. После регистрации пользователю следует:

1. Открыть страницу турнира.

2. Согласиться с участием.

3. Выигрывать в квалификационных пари. 

Минимальный коэффициент ставки — 1.70. Минимальная сумма — 500 рублей. Контора засчитывает экспрессы и ординары. Однако в случае множественной ставки коэффициент хоть одного исхода должен стартовать от указанных значений. В зачет попадают события из киберфутбола.

Выигранное квалификационное пари даст беттору 1 балл. Пользователи из топ-100 получат фрибеты.

Место

Размер бонуса

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

10 000 ₽

4

8000 ₽

5-6

5000 ₽

7-10

3000 ₽

11-20

2500 ₽

21-40

2000 ₽

41-100

1000 ₽

Оператор засчитывает только пари с реального денежного баланса. Выигрыши по фрибетам не учитываются в акции. 

Как отыграть бонус Leon до 20 000 рублей за акцию «Большой турнир: киберфутбол»

Свернуть

Фрибет разрешается использовать целиком без возможности деления. Он работает 7 суток, при неиспользовании сгорает. Заключенное пари должно быть рассчитано за 2 недели после выдачи бонусов. Подходят ординары или экспрессы с минимальным кэфом от 1.30. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Leon

Свернуть

Все условия применения бонуса Leon собраны в одной таблице. 

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.11.2025 (23:59 МСК)

Фрибет выдается в течение 5 дней с окончания турнира. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Лояльные условия отыгрыша➖ Засчитываются только победы
➕ Небольшой размер минимальной ставки  

Заключение

Свернуть

Букмекер учитывает только победы игроков, что хоть как-то уравнивает бетторов. Использование стратегий увеличит шансы на победу и позволит попасть в топ-100.

Валентин Васильев

