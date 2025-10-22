Большой турнир: киберфутбол от БК Leon: фрибет до 20 000 рублей за ставки на киберфутбол

Leon запустил турнир и выдает фрибеты за ставки на киберфутбол. Совокупный призовой фонд разделят между игроками из топ-100. Участники соревнований получат от 1000 до 20 000 рублей. Акция входит в серию соревнований «Большой турнир», поэтому за успешное выступление можно забрать дополнительный бонус.
Принять участие в турнире сможет только зарегистрированный клиент Leon. Поэтому сначала нужно сделать аккаунт в БК. После регистрации пользователю следует:
1. Открыть страницу турнира.
2. Согласиться с участием.
3. Выигрывать в квалификационных пари.
Минимальный коэффициент ставки — 1.70. Минимальная сумма — 500 рублей. Контора засчитывает экспрессы и ординары. Однако в случае множественной ставки коэффициент хоть одного исхода должен стартовать от указанных значений. В зачет попадают события из киберфутбола.
Выигранное квалификационное пари даст беттору 1 балл. Пользователи из топ-100 получат фрибеты.
Место
Размер бонуса
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
10 000 ₽
4
8000 ₽
5-6
5000 ₽
7-10
3000 ₽
11-20
2500 ₽
21-40
2000 ₽
41-100
1000 ₽
Оператор засчитывает только пари с реального денежного баланса. Выигрыши по фрибетам не учитываются в акции.
Фрибет разрешается использовать целиком без возможности деления. Он работает 7 суток, при неиспользовании сгорает. Заключенное пари должно быть рассчитано за 2 недели после выдачи бонусов. Подходят ординары или экспрессы с минимальным кэфом от 1.30.
Все условия применения бонуса Leon собраны в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.11.2025 (23:59 МСК)
Фрибет выдается в течение 5 дней с окончания турнира.
Плюсы
Минусы
|➕ Лояльные условия отыгрыша
|➖ Засчитываются только победы
|➕ Небольшой размер минимальной ставки
Букмекер учитывает только победы игроков, что хоть как-то уравнивает бетторов. Использование стратегий увеличит шансы на победу и позволит попасть в топ-100.