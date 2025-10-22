Большой турнир: киберфутбол от БК Leon: фрибет до 20 000 рублей за ставки на киберфутбол

Принять участие в турнире сможет только зарегистрированный клиент Leon. Поэтому сначала нужно сделать аккаунт в БК. После регистрации пользователю следует:

1. Открыть страницу турнира.

2. Согласиться с участием.

3. Выигрывать в квалификационных пари.

Минимальный коэффициент ставки — 1.70. Минимальная сумма — 500 рублей. Контора засчитывает экспрессы и ординары. Однако в случае множественной ставки коэффициент хоть одного исхода должен стартовать от указанных значений. В зачет попадают события из киберфутбола.

Выигранное квалификационное пари даст беттору 1 балл. Пользователи из топ-100 получат фрибеты.

Место Размер бонуса 1 20 000 ₽ 2 15 000 ₽ 3 10 000 ₽ 4 8000 ₽ 5-6 5000 ₽ 7-10 3000 ₽ 11-20 2500 ₽ 21-40 2000 ₽ 41-100 1000 ₽

Оператор засчитывает только пари с реального денежного баланса. Выигрыши по фрибетам не учитываются в акции.