Фрибеты Winline: ставки в программе лояльности

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Букмекерская компания Winline дает возможность пользователям получать награды через программу лояльности. В отличие от VIP-клуба, в базовой версии доступны бонусы номиналом до 80 тысяч рублей.
Принять участие в акции можно как через десктопные сервисы, так и в мобильном приложении Winline.
За каждую тысячу рублей, поставленную по правилам программы лояльности, начисляется один бонусный мяч. Чем больше их количество, тем выше уровень и доступный фрибет.
Процесс накопления бонусных мячей действует календарный месяц. По окончании этого периода достижения обнуляются, а по итогам действий игрока начисляется соответствующий фрибет.
В зачет идут как успешные, так и проигранные ставки. Однако бонусные мячи не полагаются за те пари, которые были рассчитаны возвратом.
Полученный в рамках программы лояльности фрибет действует 30 дней. За это время клиент может использовать его для ставки на любое событие. Если пари окажется успешным, то беттор получит сумму выигрыша за вычетом номинала бонуса.
+ Акция доступна для всех клиентов компании как на десктопе, так и в мобильном приложении
+ В зачет программы лояльности идут не только успешные, но и проигранные ставки
+ Относительно простые условия достижения первого уровня
+ Полученный фрибет не требует дополнительного отыгрыша
- Бонусные мячи накапливаются в течение календарного месяца, после чего уровни сгорают
- Необходимо регулярно играть на ставках и использовать крупные суммы, чтобы прокачивать уровни в программе лояльности
- Полученные фрибеты действуют 30 дней, а затем сгорают
Программа лояльности Winline — одна из самых масштабных и проработанных на российском беттинговом рынке. Она включает VIP-клуб, но также предлагает и более доступную версию, которой посвящен данный материал.
При активной игре с букмекером можно заработать качественные бонусы, однако если у клиента нет опыта регулярных ставок, потребуется время на адаптацию к механике акции.
Букмекерская компания Winline регулярно обновляет и насыщает бонусную программу. Контора предлагает своим клиентом как длительные акции, так и краткосрочные — например, под конкретное спортивное событие или в коллаборации с партнерами.
Рекомендуем пользователям обратить внимание на следующие актуальные бонусы Winline:
Это концепция, которая разработана компанией для увеличения числа постоянных клиентов и повышения уровня их лояльности. При соблюдении условий игроки получают доступ к различным бонусам, размер которых обычно выше, чем в классических акциях.
На данный момент базовый бонус от букмекерской компании Winline — приветственный. При регистрации можно без депозита получить 3 000 рублей. Однако в рамках классической программы лояльности максимальный доступный бонус — 80 000 рублей (единоразовый фрибет на 50 000 рублей и ежедневные фрибеты по 1000 рублей в течение месяца).
Чтобы принять участие в программе лояльности, авторизуйтесь в системе БК Winline или зарегистрируйтесь, если у вас еще нет аккаунта, и пройдите идентификацию. После этого вы сможете заключать пари с коэффициентом от 1,30 на любые события, а для экспрессов или систем — с минимальной котировкой на один из пунктов. Выполняйте условия программы лояльности, чтобы продвигаться по уровням. Для удобства рекомендуем приложение БК Винлайн скачать на андроид и делать ставки в любое время.
Да, Winline — легальная компания на российском беттинговом рынке. Это один из самых авторитетных отечественных букмекеров.
Базовое требование — коэффициент от 1,30 и выше. Соответствующие ставки в случае победы и проигрыша идут в зачет программы лояльности и помогают прокачивать свой уровень.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ WINLINE
Партнерский проект