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25 августа 18:19ГлавнаяБонусы
БК Winline
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Фрибеты Winline: ставки в программе лояльности

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Прокачивается уровень — повышается сумма бонуса
Александр Бокулёв
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Букмекерская компания Winline дает возможность пользователям получать награды через программу лояльности. В отличие от VIP-клуба, в базовой версии доступны бонусы номиналом до 80 тысяч рублей.

Как принять участие?

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  1. Авторизуйтесь в системе БК Winline либо пройдите регистрацию, если у вас нет личного кабинета.
  2. Пройдите процедуру идентификации, если ранее не делали этого.
  3. Заключайте пари с коэффициентом от 1,30 на любые события в линии букмекера. Если речь об экспрессе или системе, то как минимум один пункт должен быть с указанной котировкой.
  4. Продвигайтесь по уровням программы лояльности, выполняя соответствующие условия.

Условия

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Принять участие в акции можно как через десктопные сервисы, так и в мобильном приложении Winline.

За каждую тысячу рублей, поставленную по правилам программы лояльности, начисляется один бонусный мяч. Чем больше их количество, тем выше уровень и доступный фрибет.

  • 1-й уровень — 5 мячей, фрибет на 200 рублей;
  • 2-й уровень — 30 мячей, фрибет на 400 рублей;
  • 3-й уровень — 100 мячей, фрибет на 1000 рублей;
  • 4-й уровень — 500 мячей, фрибет на 5000 рублей;
  • 5-й уровень — 2000 мячей, фрибет на 50 000 рублей + ежедневные фрибеты по 1000 рублей до конца месяца.

Процесс накопления бонусных мячей действует календарный месяц. По окончании этого периода достижения обнуляются, а по итогам действий игрока начисляется соответствующий фрибет.

В зачет идут как успешные, так и проигранные ставки. Однако бонусные мячи не полагаются за те пари, которые были рассчитаны возвратом.

Полученный в рамках программы лояльности фрибет действует 30 дней. За это время клиент может использовать его для ставки на любое событие. Если пари окажется успешным, то беттор получит сумму выигрыша за вычетом номинала бонуса.

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов компании как на десктопе, так и в мобильном приложении

+ В зачет программы лояльности идут не только успешные, но и проигранные ставки

+ Относительно простые условия достижения первого уровня

+ Полученный фрибет не требует дополнительного отыгрыша

 

- Бонусные мячи накапливаются в течение календарного месяца, после чего уровни сгорают

- Необходимо регулярно играть на ставках и использовать крупные суммы, чтобы прокачивать уровни в программе лояльности

- Полученные фрибеты действуют 30 дней, а затем сгорают

Заключение

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Программа лояльности Winline — одна из самых масштабных и проработанных на российском беттинговом рынке. Она включает VIP-клуб, но также предлагает и более доступную версию, которой посвящен данный материал. 

При активной игре с букмекером можно заработать качественные бонусы, однако если у клиента нет опыта регулярных ставок, потребуется время на адаптацию к механике акции.

Другие бонусы Winline

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Букмекерская компания Winline регулярно обновляет и насыщает бонусную программу. Контора предлагает своим клиентом как длительные акции, так и краткосрочные — например, под конкретное спортивное событие или в коллаборации с партнерами.

Рекомендуем пользователям обратить внимание на следующие актуальные бонусы Winline:

Вопросы и ответы

Что такое программа лояльности букмекера?

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Это концепция, которая разработана компанией для увеличения числа постоянных клиентов и повышения уровня их лояльности. При соблюдении условий игроки получают доступ к различным бонусам, размер которых обычно выше, чем в классических акциях.

Какое лучшее предложение от Winline?

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На данный момент базовый бонус от букмекерской компании Winline — приветственный. При регистрации можно без депозита получить 3 000 рублей. Однако в рамках классической программы лояльности максимальный доступный бонус — 80 000 рублей (единоразовый фрибет на 50 000 рублей и ежедневные фрибеты по 1000 рублей в течение месяца).

Как принять участие в программе лояльности?

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Чтобы принять участие в программе лояльности, авторизуйтесь в системе БК Winline или зарегистрируйтесь, если у вас еще нет аккаунта, и пройдите идентификацию. После этого вы сможете заключать пари с коэффициентом от 1,30 на любые события, а для экспрессов или систем — с минимальной котировкой на один из пунктов. Выполняйте условия программы лояльности, чтобы продвигаться по уровням. Для удобства рекомендуем приложение БК Винлайн скачать на андроид и делать ставки в любое время.

Это легальный букмекер?

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Да, Winline — легальная компания на российском беттинговом рынке. Это один из самых авторитетных отечественных букмекеров.

Какие ставки учитываются в программе лояльности?

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Базовое требование — коэффициент от 1,30 и выше. Соответствующие ставки в случае победы и проигрыша идут в зачет программы лояльности и помогают прокачивать свой уровень.

ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ WINLINE
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