Фрибеты Winline: ставки в программе лояльности

Принять участие в акции можно как через десктопные сервисы, так и в мобильном приложении Winline.

За каждую тысячу рублей, поставленную по правилам программы лояльности, начисляется один бонусный мяч. Чем больше их количество, тем выше уровень и доступный фрибет.

1-й уровень — 5 мячей, фрибет на 200 рублей;

2-й уровень — 30 мячей, фрибет на 400 рублей;

3-й уровень — 100 мячей, фрибет на 1000 рублей;

4-й уровень — 500 мячей, фрибет на 5000 рублей;

5-й уровень — 2000 мячей, фрибет на 50 000 рублей + ежедневные фрибеты по 1000 рублей до конца месяца.

Процесс накопления бонусных мячей действует календарный месяц. По окончании этого периода достижения обнуляются, а по итогам действий игрока начисляется соответствующий фрибет.

В зачет идут как успешные, так и проигранные ставки. Однако бонусные мячи не полагаются за те пари, которые были рассчитаны возвратом.

Полученный в рамках программы лояльности фрибет действует 30 дней. За это время клиент может использовать его для ставки на любое событие. Если пари окажется успешным, то беттор получит сумму выигрыша за вычетом номинала бонуса.