LEVEL UP от БК PARI: фрибеты до 2000 рублей за ставки на IEM Cologne 2025

Следуйте простой инструкции и участвуйте в акции:

1. Зарегистрируйтесь в БК PARI или войдите в личный кабинет.

2. Перейдите на страницу акции LEVEL UP и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Делайте одиночные ставки от 1000 рублей с коэффициентом от 1.80 на любые события IEM Cologne 2025.

За каждую успешную ставку участник получает +1 балл прогресса и поднимается на этаж выше. Всего — 10 этажей. Проигрыш не сбрасывает прогресс, но 3 неудачные ставки подряд отправляют игрока на первый этаж. Фрибет можно забрать на любом уровне, после чего путь начинается заново. Призовой фонд акции — 3 600 000 рублей, распределение фрибетов происходит поэтапно.

Этаж Количество выигранных ставок Фрибет Победителей в день Победителей всего 3 3 500 ₽ 128 1920 5 5 1000 ₽ 64 960 7 7 1500 ₽ 32 480 10 10 2000 ₽ 32 480

Получить фрибет можно только 1 раз в сутки.