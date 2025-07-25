LEVEL UP от БК PARI: фрибеты до 2000 рублей за ставки на IEM Cologne 2025

Партнерский проект
К началу престижного турнира IEM Cologne 2025 букмекерская компания PARI запускает акцию с призовым фондом 3 600 000 рублей. Игрокам нужно делать ставки на матчи по CS2 и получать фрибеты от 500 до 2000 рублей. Чем активнее заключаются пари, тем выше шанс подняться по бонусным этажам и забрать крупный приз. Участвовать могут все зарегистрированные клиенты.
Следуйте простой инструкции и участвуйте в акции:
1. Зарегистрируйтесь в БК PARI или войдите в личный кабинет.
2. Перейдите на страницу акции LEVEL UP и нажмите кнопку «Принять участие».
3. Делайте одиночные ставки от 1000 рублей с коэффициентом от 1.80 на любые события IEM Cologne 2025.
За каждую успешную ставку участник получает +1 балл прогресса и поднимается на этаж выше. Всего — 10 этажей. Проигрыш не сбрасывает прогресс, но 3 неудачные ставки подряд отправляют игрока на первый этаж. Фрибет можно забрать на любом уровне, после чего путь начинается заново. Призовой фонд акции — 3 600 000 рублей, распределение фрибетов происходит поэтапно.
Этаж
Количество выигранных ставок
Фрибет
Победителей в день
Победителей всего
3
3
500 ₽
128
1920
5
5
1000 ₽
64
960
7
7
1500 ₽
32
480
10
10
2000 ₽
32
480
Получить фрибет можно только 1 раз в сутки.
Фрибет действителен 3 дня. Он применяется к ставкам на киберспорт с максимальным коэффициентом 3.00. Подойдут пари типа ординар и экспресс.
Чтобы вовремя получить выигрыш, соблюдайте пошаговую инструкцию:
Все важные детали по фрибету структурированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
3 дня
Срок окончания акции
03.08.2025 (23:59 МСК)
Фрибет не применяется к ставкам формата система.
Акция организована очень интересно, с элементами геймификации. Вместо обычных заданий вам предлагается «подниматься по этажам», собирая фрибеты. Каждый выигрыш — шаг вверх, но 3 проигрыша подряд отправляют обратно на старт.
Турнир IEM Cologne 2025 собрал лучших игроков по CS2. Для игроков, которые следят за киберспортом, найти выгодные ставки не составит труда. Фрибеты можно получать ежедневно, но важно помнить, что призов ограниченное количество. При большом наплыве игроков далеко не всем достанутся бонусы, поэтому действовать лучше быстро.
Стоит помнить о ряде ключевых моментов:
В случае любых затруднений обращайтесь в службу поддержки PARI. Специалисты помогут разобраться с проблемой и предоставят необходимую помощь.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Ежедневный шанс выиграть фрибет от 500 до 2000 ₽
|➖ Для всех бонусов может не хватить
|➕ Потеря прогресса не происходит при 1–2 неудачных ставках
Конкуренты не отстают в бонусных программах. Рассмотрим их предложения поближе.
Условия
Название
IEM Bonus Drop
Турнир BetRace по ставкам на IEM Cologne 2025
Кейсы фрибетов
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
150 000 ₽
50 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.30
Срок отыгрыша
7 дней
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
50 ₽
1000 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Акция LEVEL UP — отличный стимул для тех, кто следит за киберспортивной повесткой и делает ставки регулярно. Возможность получать фрибеты ежедневно делает участие особенно привлекательным. При должной активности один игрок может собрать до 24 000 рублей бонусами за весь период предложения.