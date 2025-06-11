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11 июня 12:31ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозитАкции

Розыгрыш от БК PARI: техника Apple и фрибеты до 3500 рублей за ставку на клубный ЧМ

3500 ₽
Бонус
33 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставь на КЧМ в Пари и выигрывай!

Букмекерская компания PARI запускает розыгрыш в честь клубного чемпионата мира. Игрокам нужно сделать ставку на главное футбольное событие лета и подписаться на телеграм-канал БК. После этого они получат шанс выиграть 1 из 10 призов, включая фрибет на 3500 рублей, новенький iPhone 16 Pro Max и игровую консоль PlayStation 5. Имена счастливчиков станут известны 15 июля 2025 года.

Как получить бонус PARI до 3500 рублей

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Участие в розыгрыше возможно при выполнении следующих условий:

1. Пройдите регистрацию и верификацию на сайте или в приложении PARI, если еще нет аккаунта.

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2. Найдите официальный канал букмекера в Telegram и оформите подписку.

3. Перейдите к акционному посту в Telegram-канале и кликни по кнопке «ХОЧУ ПРИЗ» под публикацией.

4. До 14 июля 2025 года включительно сделайте ставку минимум на 1000 рублей на любое событие КЧМ.

Все игроки, которые успешно выполнят условия акции, автоматически примут участие в розыгрыше призов. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 15.07.2025. Призы получат 10 счастливчиков.

Место

Приз

1

iPhone 16 Pro Max

2

PlayStation 5

3

Умные часы

4

Наушники

5

Фрибет 3500 ₽

6

Фрибет 3000 ₽

7

Фрибет 2500 ₽

8

Фрибет 2000 ₽

9

Фрибет 1500 ₽

10

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 3500 рублей

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На текущий момент конкретные условия использования фрибета еще не опубликованы. Подробная информация станет доступна после распределения бонусов.

Как правило, фрибеты от PARI действуют в течение 7 дней с момента зачисления. Их можно использовать для ставок на одиночные события и экспрессы.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

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Чтобы получить выплату, выполните инструкции ниже:

  1. Войдите в личный кабинет на сайте или в приложении букмекера. 
  2. Перейдите в раздел управления финансами.
  3. Введите сумму, которую хотите вывести.
  4. Выберите удобный способ получения денег. Это может быть банковская карта или электронный кошелек.
  5. Подтвердите запрос на вывод и дождитесь его обработки.

Время ожидания зависит от выбранного метода и может варьироваться от пары минут до нескольких рабочих дней. Следить за статусом операции можно в личном кабинете, там отображается актуальная информация по вашей заявке.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Основные моменты акции структурированы в данной таблице.

Максимальный размер бонуса

3500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

Индивидуально

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.07.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от PARI до 3500 рублей

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Этим летом мы не останемся без большого футбола. На полях США соберутся лучшие клубы со всех континентов, чтобы побороться за титул клубного чемпиона мира. В турнире примут участие 32 команды, включая такие гранды, как «Реал», «Челси» и «Бавария». Соревнования в таком формате пройдут впервые.

Для любителей футбольных ставок это уникальная возможность, особенно учитывая дефицит альтернатив. Букмекер дает своим игрокам шанс выиграть очень ценные призы без больших вложений и сложных условий.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от PARI

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Для участия в акции необходимо иметь аккаунт в Telegram с активной подпиской на официальный канал букмекера. При несоблюдении этих условий организатор не сможет передать вам приз.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Победителей ждут iPhone 16 Pro Max, Sony PlayStation 5 и другие ценные призы➖ Для участия в розыгрыше необходимо делать ставки исключительно на клубный чемпионат мира
➕ Розыгрыш проводится для всех зарегистрированных клиентов PARI➖ В акции предусмотрено сравнительно небольшое количество победителей

Сравнение бонуса PARI до 3500 рублей с бонусами других БК

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На рынке представлены и другие букмекеры с интересными предложениями. Ознакомимся с ними.

Условия

Лига Ставок

Фонбет

Winline

Название

Новый Джекпот

Бонусы за ставки на теннис

Море фрибетов

Максимальный размер бонуса

100 000 000 ₽

250 000 ₽

500 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

100 ₽

500 ₽

Индивидуально

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Букмекер PARI дарит уникальную возможность выиграть iPhone всего за одну ставку. При этом неважно, сыграет она или нет. Желающих заполучить такой приз будет немало, но это вовсе не повод отказываться от участия.

Валентин Васильев

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