Розыгрыш от БК PARI: техника Apple и фрибеты до 3500 рублей за ставку на клубный ЧМ

Участие в розыгрыше возможно при выполнении следующих условий:

1. Пройдите регистрацию и верификацию на сайте или в приложении PARI, если еще нет аккаунта.

2. Найдите официальный канал букмекера в Telegram и оформите подписку.

3. Перейдите к акционному посту в Telegram-канале и кликни по кнопке «ХОЧУ ПРИЗ» под публикацией.

4. До 14 июля 2025 года включительно сделайте ставку минимум на 1000 рублей на любое событие КЧМ.

Все игроки, которые успешно выполнят условия акции, автоматически примут участие в розыгрыше призов. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 15.07.2025. Призы получат 10 счастливчиков.