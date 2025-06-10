Розыгрыш от БК PARI: iPhone 16 и фрибеты до 3000 рублей за подписку на телеграм-каналы

Партнерский проект
БК PARI объявляет о старте масштабного розыгрыша в преддверии ПАРИФЕСТ 2025. Игрокам предстоит побороться за 8 подарков — от VIP-билетов на фестиваль до современных гаджетов Apple и фрибетов номиналом до 3000 рублей. Для участия достаточно подписаться на 2 телеграм-канала и сделать 1 ставку. Победителей определят 8 июля. Участвовать могут все клиенты БК.
Следуйте инструкции ниже и включайтесь в розыгрыш:
1. Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию на сайте или в приложении БК, если не делали этого ранее.
2. Подпишитесь на Telegram-каналы PARI и КУБОК МЦ.
3. Нажмите кнопку «ХОЧУ ПРИЗ» в акционной публикации.
4. Заключите пари на сумму от 500 рублей — ординар или экспресс с кэфом от 1.50.
Среди всех участников будет случайным образом выбрано 8 победителей. Каждому из них достанется один из ценных призов. Розыгрыш пройдет 08.07.2025. Распределение подарков выглядит следующим образом.
Место
Приз
1
2 VIP-пропуска на фестиваль ПАРИФЕСТ
2
Apple iPhone 16 Pro Max
3
Apple Watch Series 9
4
Фрибет 3000 ₽
5
Фрибет 2500 ₽
6
Фрибет 2000 ₽
7
Фрибет 1500 ₽
8
Фрибет 1000 ₽
Главный приз включает в себя:
Фрибет действителен в течение 7 дней с момента начисления. Его можно использовать для ставки на любое спортивное событие с коэффициентом от 1.50. Допустимы как ординары, так и экспрессы.
Чтобы получить деньги, действуйте по инструкции:
Перевод поступит максимум в течение 3 рабочих дней, но чаще это происходит на протяжении нескольких минут.
Представляем вам правила отыгрыша бонуса.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.07.2025 (16:00 МСК)
Правила акции очень прозрачны и легки, разобраться сможет каждый. Всего за подписку на 2 Telegram-канала и небольшую ставку у вас появляется реальный шанс попасть на потрясающий Open Air в Нижнем Новгороде. Главными звездами ПАРИФЕСТА станут FEDUK и Дора. При этом все расходы на билеты, дорогу и проживание организатор берет на себя. В качестве приза за 2 место предлагается новейший iPhone.
Выбор победителей произойдет с помощью рандомайзера, что гарантирует честность результата. Участвовать довольно просто. Возможный выигрыш станет отличным поводом для ярких впечатлений этим летом.
При участии в акции от PARI стоит учитывать несколько важных моментов, которые могут вызвать трудности. Во-первых, обязательно иметь установленный мессенджер Telegram, так как вся активность проходит именно там. Во-вторых, важно не только подписаться на 2 канала, но и не отписываться от них до момента розыгрыша, иначе участие будет аннулировано.
Также нельзя забывать про выполнение ключевого условия — сделать акционную ставку на сумму от 500 рублей. Без этого шанса на выигрыш не будет даже при оформленной подписке. Наконец, не исключены технические перебои в работе сайта, приложения или Telegram.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В призовом фонде фрибеты до 3000 рублей, крутая техника и проход на ПАРИФЕСТ
|➖ Число победителей ограничено
|➕ Акция открыта для каждого пользователя букмекерской компании PARI
Выгодные предложения есть и других легальных компаний. Давайте посмотрим, что они предлагают.
Предложение от PARI выглядит очень привлекательным и продуманным. Простые условия делают акцию доступной широкому кругу пользователей, призы — от фрибетов до VIP-билетов и топовой техники — способны заинтересовать даже самых требовательных игроков.