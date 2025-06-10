Розыгрыш от БК PARI: iPhone 16 и фрибеты до 3000 рублей за подписку на телеграм-каналы

Следуйте инструкции ниже и включайтесь в розыгрыш:

1. Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию на сайте или в приложении БК, если не делали этого ранее.

2. Подпишитесь на Telegram-каналы PARI и КУБОК МЦ.

3. Нажмите кнопку «ХОЧУ ПРИЗ» в акционной публикации .

4. Заключите пари на сумму от 500 рублей — ординар или экспресс с кэфом от 1.50.

Среди всех участников будет случайным образом выбрано 8 победителей. Каждому из них достанется один из ценных призов. Розыгрыш пройдет 08.07.2025. Распределение подарков выглядит следующим образом.

Место Приз 1 2 VIP-пропуска на фестиваль ПАРИФЕСТ 2 Apple iPhone 16 Pro Max 3 Apple Watch Series 9 4 Фрибет 3000 ₽ 5 Фрибет 2500 ₽ 6 Фрибет 2000 ₽ 7 Фрибет 1500 ₽ 8 Фрибет 1000 ₽

Главный приз включает в себя: