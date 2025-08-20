Розыгрыш от БК PARI: фрибеты на 439 рублей за подписку на Telegram-канал

Постоянные игроки уже хорошо знают, что по средам PARI раздает фрибеты. Выполнить все условия можно буквально за 1-2 минуты. Пользователи оценили этот формат и активно вовлекаются, а букмекер в это время укрепляет свою аудиторию в Telegram.