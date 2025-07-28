Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на турниры ATP и WTA

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI объявила акцию «Чемпионская гонка» для любителей тенниса. Участвовать можно, делая ставки на матчи турниров ATP в Торонто и WTA в Монреале. Самые активные игроки получат бонусы на 1 000 000 рублей. Максимальный фрибет — 100 000 рублей.
Для участия в акции выполните простые условия:
1. Войдите в аккаунт PARI или зарегистрируйтесь, если вы новый пользователь.
2. Найдите акцию «Чемпионская гонка» в разделе бонусов и подтвердите участие.
3. Заключайте пари на матчи турниров ATP в Торонто и WTA в Монреале. Подходят ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.30 и суммой не менее 100 рублей.
4. Набирайте оборот по ставкам, чтобы попасть в список 200 лидеров.
Участники акции получают очки за каждую ставку на турниры ATP в Торонто и WTA в Монреале. Формула расчета: Баллы = Сумма ставки × Коэффициент (максимум 50.00).
Фрибеты получат 200 лучших участников. Начисление пройдет в течение 48 часов после окончания акции.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
75 000 ₽
3
50 000 ₽
4
35 000 ₽
5
20 000 ₽
6-10
10 000 ₽
11-50
8000 ₽
51-100
4000 ₽
101-150
2000 ₽
151-200
1000 ₽
Все набранные баллы учитываются и в акции «Мятный шлем».
Полученный бонус действует 5 дней. Его нужно поставить одним пари — ординар или экспресс. Максимальный допустимый коэффициент — 3.00.
Забрать выигрыш можно в несколько шагов:
Скорость перевода зависит от выбранного метода. При использовании карт или кошелька ЦУПИС деньги, как правило, приходят почти мгновенно.
В таблице собраны все параметры и ограничения по фрибету.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
08.08.2025 (12:00 МСК)
Участие ставок типа система в акции не предусмотрено.
Канада стала местом встречи лучших теннисистов мира. Турниры в Торонто и Монреале входят в число самых престижных соревнований серии «Мастерс». Быстрое хардовое покрытие кортов часто становится причиной неожиданных сенсаций и ярких матчей. Например, в 2024 году Открытый чемпионат Канады выиграл австралиец Алексей Попырин, занимавший тогда лишь 62-е место в рейтинге ATP.
PARI предлагает стандартный теннисный бонусный формат, привычный для поклонников этого вида спорта. Однако особенность акции в том, что заработанные баллы также учитываются в параллельном бонусе «Мятный шлем». Победители этой акции получают шанс попасть на финал одного из турниров «Большого шлема» и выиграть гигантские фрибеты.
Возможные трудности при работе с бонусом PARI и рекомендации:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Максимальный фрибет — 100 000 рублей
|➖ Чтобы получить фрибеты, необходимо активно делать ставки с большим оборотом
|➕ Предложение рассчитано на новичков и опытных пользователей БК
Ознакомимся с предложениями других официальных букмекеров.
«Чемпионская гонка» предлагает интересный формат для активных любителей тенниса. Привязка баллов к коэффициентам и суммам ставок стимулирует игроков тщательно выбирать события и сражаться за места в турнирном рейтинге.