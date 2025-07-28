Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на турниры ATP и WTA

Для участия в акции выполните простые условия:

1. Войдите в аккаунт PARI или зарегистрируйтесь, если вы новый пользователь.

2. Найдите акцию «Чемпионская гонка» в разделе бонусов и подтвердите участие.

3. Заключайте пари на матчи турниров ATP в Торонто и WTA в Монреале. Подходят ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.30 и суммой не менее 100 рублей.

4. Набирайте оборот по ставкам, чтобы попасть в список 200 лидеров.

Участники акции получают очки за каждую ставку на турниры ATP в Торонто и WTA в Монреале. Формула расчета: Баллы = Сумма ставки × Коэффициент (максимум 50.00).

Фрибеты получат 200 лучших участников. Начисление пройдет в течение 48 часов после окончания акции.

Место Фрибет 1 100 000 ₽ 2 75 000 ₽ 3 50 000 ₽ 4 35 000 ₽ 5 20 000 ₽ 6-10 10 000 ₽ 11-50 8000 ₽ 51-100 4000 ₽ 101-150 2000 ₽ 151-200 1000 ₽