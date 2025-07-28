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28 июля 11:28ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит

Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на турниры ATP и WTA

100000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Получайте фрибеты до 100 000 рублей за ставки на ATP и WTA!

Букмекерская компания PARI объявила акцию «Чемпионская гонка» для любителей тенниса. Участвовать можно, делая ставки на матчи турниров ATP в Торонто и WTA в Монреале. Самые активные игроки получат бонусы на 1 000 000 рублей. Максимальный фрибет — 100 000 рублей.

Как получить бонус PARI до 100 000 рублей за ставки на матчи ATP и WTA в Канаде

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Для участия в акции выполните простые условия:

1. Войдите в аккаунт PARI или зарегистрируйтесь, если вы новый пользователь.

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2. Найдите акцию «Чемпионская гонка» в разделе бонусов и подтвердите участие.

3. Заключайте пари на матчи турниров ATP в Торонто и WTA в Монреале. Подходят ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.30 и суммой не менее 100 рублей.

4. Набирайте оборот по ставкам, чтобы попасть в список 200 лидеров.

Участники акции получают очки за каждую ставку на турниры ATP в Торонто и WTA в Монреале. Формула расчета: Баллы = Сумма ставки × Коэффициент (максимум 50.00).

Фрибеты получат 200 лучших участников. Начисление пройдет в течение 48 часов после окончания акции.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

75 000 ₽

3

50 000 ₽

4

35 000 ₽

5

20 000 ₽

6-10

10 000 ₽

11-50

8000 ₽

51-100

4000 ₽

101-150

2000 ₽

151-200

1000 ₽

Все набранные баллы учитываются и в акции «Мятный шлем».

Как отыграть бонус PARI до 100 000 рублей за пари на турниры в Торонто и Монреале

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Полученный бонус действует 5 дней. Его нужно поставить одним пари — ординар или экспресс. Максимальный допустимый коэффициент — 3.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

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Забрать выигрыш можно в несколько шагов:

  1. Перейдите на сайт букмекера и войдите в личный кабинет.
  2. Найдите меню вывода средств.
  3. Выберите удобный способ получения денег: карта, кошелек? банковский счет.
  4. Укажите сумму вывода и заполните необходимые платежные реквизиты.
  5. Проверьте данные и подтвердите операцию.

Скорость перевода зависит от выбранного метода. При использовании карт или кошелька ЦУПИС деньги, как правило, приходят почти мгновенно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI

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В таблице собраны все параметры и ограничения по фрибету.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

08.08.2025 (12:00 МСК)

Участие ставок типа система в акции не предусмотрено.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI

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Канада стала местом встречи лучших теннисистов мира. Турниры в Торонто и Монреале входят в число самых престижных соревнований серии «Мастерс». Быстрое хардовое покрытие кортов часто становится причиной неожиданных сенсаций и ярких матчей. Например, в 2024 году Открытый чемпионат Канады выиграл австралиец Алексей Попырин, занимавший тогда лишь 62-е место в рейтинге ATP.

PARI предлагает стандартный теннисный бонусный формат, привычный для поклонников этого вида спорта. Однако особенность акции в том, что заработанные баллы также учитываются в параллельном бонусе «Мятный шлем». Победители этой акции получают шанс попасть на финал одного из турниров «Большого шлема» и выиграть гигантские фрибеты.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от PARI

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Возможные трудности при работе с бонусом PARI и рекомендации:

  • Тщательно изучайте условия отыгрыша, чтобы не столкнуться с неожиданными ограничениями.
  • Следите за сроками действия фрибета, чтобы не потерять возможность его использовать.
  • Учитывайте установленные лимиты по суммам ставок во время выполнения условий акции.
  • Внимательно заполняйте регистрационные данные, избегая ошибок и опечаток, чтобы не возникли проблемы с верификацией или выплатами.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Максимальный фрибет — 100 000 рублей➖ Чтобы получить фрибеты, необходимо активно делать ставки с большим оборотом
➕ Предложение рассчитано на новичков и опытных пользователей БК 

Сравнение бонуса Чемпионская гонка от БК PARI с бонусами других БК

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Ознакомимся с предложениями других официальных букмекеров.

Условия

BetBoom

Олимп

Фонбет

Название

Все в Торонто

Фрибеты на 1 000 000 ₽

Фрибеты за ставки на теннис

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

150 000 ₽

250 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.30

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

1000 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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«Чемпионская гонка» предлагает интересный формат для активных любителей тенниса. Привязка баллов к коэффициентам и суммам ставок стимулирует игроков тщательно выбирать события и сражаться за места в турнирном рейтинге.

 

Валентин Васильев

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