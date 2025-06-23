Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на PGL Wallachia S5

Присоединиться к гонке за фрибетами можно после прохождения следующих этапов:

1. Зарегистрируйтесь в БК Winline, если у вас еще нет аккаунта.

2. Перейдите в раздел BetRace, откройте турнир PGL Wallachia S5 и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Заключайте пари на матчи турнира. Подходят одиночные и экспресс-ставки с коэффициентом от 1.30.

4. Набирайте очки и поднимайтесь в рейтинге.

БК Winline учитывает все ставки, независимо от исхода и суммы. Однако именно общий объем пари определяет ваше положение в турнирной таблице. Чем больше вы ставите на матчи PGL Wallachia S5, тем выше поднимаетесь в рейтинге.

30 июня 2025 года букмекер подведет итоги и объявит топ-500 игроков, совершивших наибольший объем ставок. Именно они разделят 1 000 000 рублей в виде фрибетов.

Главный приз — 150 000 рублей фрибетом для лидера рейтинга. Вся динамика турнира доступна в live-таблице, которая обновляется в реальном времени. По ней удобно следить за своим собственным прогрессом и успехами соперников.