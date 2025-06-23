Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на PGL Wallachia S5

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Букмекерская компания Winline запускает яркий турнир для поклонников киберспорта. До 29 июня пари на матчи Dota 2 в рамках PGL Wallachia S5 дарят не только азарт, но и приближают к солидным бонусам. В призовом фонде находится 1 000 000 рублей. Самые активные участники получат фрибеты номиналом до 150 000 рублей. Участвовать может каждый.
Присоединиться к гонке за фрибетами можно после прохождения следующих этапов:
1. Зарегистрируйтесь в БК Winline, если у вас еще нет аккаунта.
2. Перейдите в раздел BetRace, откройте турнир PGL Wallachia S5 и нажмите кнопку «Принять участие».
3. Заключайте пари на матчи турнира. Подходят одиночные и экспресс-ставки с коэффициентом от 1.30.
4. Набирайте очки и поднимайтесь в рейтинге.
БК Winline учитывает все ставки, независимо от исхода и суммы. Однако именно общий объем пари определяет ваше положение в турнирной таблице. Чем больше вы ставите на матчи PGL Wallachia S5, тем выше поднимаетесь в рейтинге.
30 июня 2025 года букмекер подведет итоги и объявит топ-500 игроков, совершивших наибольший объем ставок. Именно они разделят 1 000 000 рублей в виде фрибетов.
Главный приз — 150 000 рублей фрибетом для лидера рейтинга. Вся динамика турнира доступна в live-таблице, которая обновляется в реальном времени. По ней удобно следить за своим собственным прогрессом и успехами соперников.
Начисленный фрибет действует 30 дней. За это время вы можете поставить его на любое событие с коэффициентом от 1.01. Тип ставки может быть ординар либо экспресс.
Для вывода денег необходимо выполнить следующие шаги:
Отслеживать обработку заявки можно в разделе «Мои платежи» личного кабинета.
Для вашего удобства условия акции структурированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
29.06.2025 (23:59 МСК)
В Бухаресте сейчас проходит большой турнир по Dota 2 — PGL Wallachia S5. Я давно слежу за киберспортивной сценой, и не мог пропустить такое событие. Начал совершать ставки. Естественно, кликнул и на участие в BetRace. Пускай параллельно накапливаются баллы. Если же в конце акции залечу в топ-500, будет приятный бонус в виде фрибета.
Правила понятные, никаких заморочек. Играть по такой прозрачной системе всегда комфортно. Теперь я не только болею за любимые команды, но и слежу за своим прогрессом в таблице.
Потенциальные ситуации, которые могут вызвать вопросы:
Плюсы
Минусы
|➕ Предложение открыто для каждого зарегистрированного игрока БК
|➖ Ставки вне турнира PGL Wallachia S5 не участвуют в акции
|➕ Фрибеты достанутся 500 участникам
Игрокам доступен широкий выбор акций и бонусных предложений от букмекеров.
Для ценителей Dota 2 акция от БК — это настоящий подарок. Никаких лишних заморочек, только стандартные условия, которые понятны каждому беттору. Если активно ставить и не тильтовать, то есть шанс получить фрибет. Главный приз в 150 000 рублей — отличная мотивация для любого клиента.