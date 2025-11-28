Ведомости
БК Зенит
БК Зенит: фрибет 500 рублей за прогноз матча Рома-Наполи

БК Zenit приглашает принять участие в конкурсе на прогнозирование событий матча «Рома»-«Наполи». Тот, кто предскажет все 5 исходов основного времени, получит фрибет 500 рублей. 

Как получить бонус от Zenit на 500 рублей за прогнозы на встречу Рома-Наполи

Приз будет зачислен только после соблюдения всех условий:

1. Пройти полную регистрацию в БК «Зенит».

2. Подписаться на канал ZENIT в Telegram.

3. Ответить до 30 ноября 21:45 МСК на все вопросы конкурса форматом «Да»/«Нет».

Букмекер предлагает предугадать ключевые события матча «Ромы» и «Наполи»:

  • Будет ли общий счет больше 2.5 голов.
  • Забьют ли обе команды.
  • Произойдет ли гол в первые 15 минут игры.
  • Будет ли показана красная карточка или назначен пенальти.
  • Содержит ли итоговый счет цифру 2.

Не забудьте в комментарии указать номер ID. Победителями станут 15 участников, давшие правильные ответы.

Как отыграть бонус БК Zenit на 500 рублей за прогноз на матч Рома-Наполи

Фрибет активен 7 дней. Он позволяет заключать пари на любые спортивные события и исходы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от БК Зенит

Далее представлен детальный разбор всех условий.

Минимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.11.2025 (21:45 МСК)

Если вы оставите повторный комментарий, он не будет засчитан.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет можно использовать на любые события➖ Строгие временные рамки — до начала игры
➕ Бонус 500 рублей за пргнозирование событий начисляется без вложений 

Заключение

Для акции БК Zenit выбрана самая яркая игра выходных, в которой сталкиваются лидер текущего сезона и прошлогодний чемпион Италии. Для получения фрибета нужно правильно ответить на все 5 вопросов. Даже 1 ошибка лишает шанса на приз.

Валентин Васильев

